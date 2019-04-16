Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96336
ALTIN
239.658
DOLAR
5.8171
STERLİN
7.6025
EURO
6.5726
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler bile VAR'ı ister
Samsunspor Başkanı Uyanık: Amatör kulüpler...
‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da sergilenecek
‘TÜYAP Sanat Koleksiyonu Seçkisi’ İKÜSAG’da...
Bisiklet turunun İstanbul etabı için kapatılacak yollar
Bisiklet turunun İstanbul etabı için...
Spotify'da çok önemli atama
Spotify'da çok önemli atama
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"
"Kalbiniz sizden daha yaşlı olabilir"

Türkiye'de Bir İlk! Yurtiçinde, Yurtdışı Dil Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Bemar Kariyer Okulları iş birliği yürütülen bu projede, 22 farklı ülkeden yabancı eğitmenler eşliğinde, 10-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak Marmaris Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İçmeler Otelinde 15 günlük dil kampları düzenleniyor.

Türkiye'de Bir İlk! Yurtiçinde, Yurtdışı Dil Eğitimi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Bemar Kariyer Okulları iş birliği yürütülen bu projede, 22 farklı ülkeden yabancı eğitmenler eşliğinde, 10-20 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak Marmaris Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İçmeler Otelinde 15 günlük dil kampları düzenleniyor.

16 Nisan 2019 Salı 16:25
0 Okunma
Türkiye'de Bir İlk! Yurtiçinde, Yurtdışı Dil Eğitimi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Projede otel çalışanları da dahil olmak üzere herkes sadece İngilizce konuşuyor. Ayrıca bütün otelde eşyaların üzerinde İngilizce karşılıkları yazdığı gibi, öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmek amacıyla 72 saatlik dil eğitiminin yanında 72 saatlikte sosyal dil aktivitesi yapılıyor. İşte bunlardan bazıları; sabah, öğle ve akşam yemekleri yabancı eğitmenler eşliğinde kültürel yemek deneyimi, alışveriş, adres tarif etme, oyun oynama, serbest kürsü, kelime bilgisi ve telaffuz yarışmaları gibi sosyal etkinlikler yer alıyor.

Ülkemizde dil öğrenimi ve pratiği konusunda eksikliklerini giderebilmek amacıyla, çocuklarını yurtdışına göndermek isteyen velileri bekleyen, pasaport, harç, vize, uçak bileti, havalimanı karşılama, eğitim masrafları yanında, güvenlik endişesi duyan velilere yönelik olarak geliştirilen proje, eğitim camiası tarafından büyük bir şans olarak gösteriliyor. Velilere öğrencileri ile alakalı olarak günlük eğitmen raporları gönderilerek hem dil dersleri sırasında hem de aktivite sırasında öğrencilerinin gelişim düzeyini rahatlıkla takip edebilmesi sağlanıyor.

15 günlük dil kampının ardından öğrencilerde, birçok yeni yabancı eğitmenle tanışıp, İngilizcenin aslında nasıl korkmadan gramer hatalarına rağmen kullanılabileceğini görmesi hedefleniyor. Pratik İngilizcenin kelime bilgisi, telaffuz ve özgüvene bağlı olduğunu savunan proje paydaşları, bu kampın ardından öğrencilerin okullarında İngilizceyi çok daha severek kullanmasının yanında tanıştığı diğer eğitmenlerle iletişimlerini sürdürerek projenin sürdürülebilir olmasının ve gençlerin bu dil deneyimini ömür boyunca unutmamasını hedeflediklerini beyan ettiler.

Ayrıca projeye katılan her öğrenci için sınavı geçmesi halinde başarı sertifikası verilerek, onların bu mutluluklarını CV’lerine de yansımasını istediklerini belirttiler. Proje adına Bemar Kariyer Okulları adına proje koordinatörlüğü yapan Ömer Oğuzhan Tüfekçi, bu sene sadece 1000 öğrenci kabul edebileceklerini, gelecek senelerde ise bu sayıyı çok daha fazla bir rakama çıkarmayı hedeflediklerini söylediler. www.marmarisdilkampi.com web sitesinden detaylar ile ilgili olarak bilgi alınabilir.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.04.2019 16:26
Anahtar Kelimeler:
Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiBemar Kariyer Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11 üniversiteye rektör atanacak
11 üniversiteye rektör atanacak
Öğrencilerin hayalleri değişmeye başladı
Öğrencilerin hayalleri değişmeye başladı
Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak
Bakan Selçuk: Yapay zekada öne çıkan ülkeler dünyada söz sahibi olacak
MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerini açıkladı
MEB, sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerini açıkladı
Gıda yöneticileri yetiştirilecek
Gıda yöneticileri yetiştirilecek
Pazartesi günü okullara 'seçim' tatili
Pazartesi günü okullara 'seçim' tatili
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı
Ucuza DGS Kitapları Alın
Ucuza DGS Kitapları Alın
Acıpayam’da okullar tatil edildi
Acıpayam’da okullar tatil edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans