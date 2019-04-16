Türkiye'de Bir İlk! Yurtiçinde, Yurtdışı Dil Eğitimi

HABER: AZİZ KARATAŞ

Projede otel çalışanları da dahil olmak üzere herkes sadece İngilizce konuşuyor. Ayrıca bütün otelde eşyaların üzerinde İngilizce karşılıkları yazdığı gibi, öğrencileri İngilizce konuşmaya teşvik etmek amacıyla 72 saatlik dil eğitiminin yanında 72 saatlikte sosyal dil aktivitesi yapılıyor. İşte bunlardan bazıları; sabah, öğle ve akşam yemekleri yabancı eğitmenler eşliğinde kültürel yemek deneyimi, alışveriş, adres tarif etme, oyun oynama, serbest kürsü, kelime bilgisi ve telaffuz yarışmaları gibi sosyal etkinlikler yer alıyor.



Ülkemizde dil öğrenimi ve pratiği konusunda eksikliklerini giderebilmek amacıyla, çocuklarını yurtdışına göndermek isteyen velileri bekleyen, pasaport, harç, vize, uçak bileti, havalimanı karşılama, eğitim masrafları yanında, güvenlik endişesi duyan velilere yönelik olarak geliştirilen proje, eğitim camiası tarafından büyük bir şans olarak gösteriliyor. Velilere öğrencileri ile alakalı olarak günlük eğitmen raporları gönderilerek hem dil dersleri sırasında hem de aktivite sırasında öğrencilerinin gelişim düzeyini rahatlıkla takip edebilmesi sağlanıyor.



15 günlük dil kampının ardından öğrencilerde, birçok yeni yabancı eğitmenle tanışıp, İngilizcenin aslında nasıl korkmadan gramer hatalarına rağmen kullanılabileceğini görmesi hedefleniyor. Pratik İngilizcenin kelime bilgisi, telaffuz ve özgüvene bağlı olduğunu savunan proje paydaşları, bu kampın ardından öğrencilerin okullarında İngilizceyi çok daha severek kullanmasının yanında tanıştığı diğer eğitmenlerle iletişimlerini sürdürerek projenin sürdürülebilir olmasının ve gençlerin bu dil deneyimini ömür boyunca unutmamasını hedeflediklerini beyan ettiler.



Ayrıca projeye katılan her öğrenci için sınavı geçmesi halinde başarı sertifikası verilerek, onların bu mutluluklarını CV’lerine de yansımasını istediklerini belirttiler. Proje adına Bemar Kariyer Okulları adına proje koordinatörlüğü yapan Ömer Oğuzhan Tüfekçi, bu sene sadece 1000 öğrenci kabul edebileceklerini, gelecek senelerde ise bu sayıyı çok daha fazla bir rakama çıkarmayı hedeflediklerini söylediler. www.marmarisdilkampi.com web sitesinden detaylar ile ilgili olarak bilgi alınabilir.