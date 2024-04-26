Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Fenerbahçe'de tek eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.
Sınırda 7 isim
Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.