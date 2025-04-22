Uluslararası arenada prestijli bir konuma sahip bu dev organizasyon, dünyaca ünlü profesyonel bisiklet takımlarını ve en yeni teknolojileri Türkiye yollarında bir araya getirecek.

İleri teknoloji ürünü bisikletler, yapay zekâ destekli beslenme yazılımları, güvenli kasklar, aerodinamik özel tasarım gözlükler, biyometrik sensörler, takip sistemleri, makine öğrenmesi temelli canlı veri takip ve analiz yazılımları gibi teknolojiler takımların performansında fark yaratan başlıca faktörler arasında yer alıyor.

Havacılıkta kullanılan ileri malzeme mühendisliğiyle üretilmiş ultra hafif karbon fiber bisikletler, mikro ölçülerde özel tasarlanmış yarış lastikleri, elektronik vites değişim sistemleri gibi teknolojik bileşenler ile ileri teknoloji ürünü bisikletleriyle boy gösterecek olan dünyaca ünlü pedallar, yüksek hız ortalamalarıyla yarış boyunca fiziksel sınırlarını zorluyor. Anlık veri analizi ve stratejik hesaplamalarla yarışın her anında taktik değiştirebilen, teknolojiyle donanmış ekipler olarak bir plan dahilinde yarışıyor. Günümüzde bir bisiklet takımının teknoloji sponsoru sayısı 40’ın üzerine çıkıyor.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Dijitalleşen Organizasyon Gücü

Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonları arasında en köklü ve en büyük projelerinden biri olan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun televizyon prodüksiyonu; 90 kişilik bir ekip, 2 helikopter, 1 uçak, 5 motosikletli kamera, yüksek hızlı kameralar, uydu bağlantısı ve ileri teknolojik donanımlarla dünya ekranlarına taşınıyor.

60. yılında organizasyon ekipleri, yarış içi koordinasyonda birçok yeniliğe imza atıyor. Yüksek hassasiyetli çip sistemleri ve fotofiniş kameralar, LED finish takı, yarış içi telsiz ağı (radiotour) ve hakem araçlarına entegre 360 derece kamera sistemleri sayesinde yarışın tüm anları teknolojiyle kontrol altına alınıyor.

Teknolojiyle donanmış takımlar akıllı sistemlerle Türkiye yollarında

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda, World Team, Pro Team ve Continental Team kategorilerinde 23 profesyonel takım mücadele edecek. Bu yıl, bir yandan bisikletçiler pedalları çevirecek, diğer yandan takımlara destek veren yenilikçi spor teknolojileri birbiriyle yarışacak.

Bugün bir profesyonel bisiklet takımı, yarışa sadece bisikletle değil; veri analistleri, diyetisyenler, yazılım uzmanları ve mühendislerden oluşan bir teknoloji ekibiyle katılıyor. Hedef, her saniyeyi optimize etmek ve stratejik kararları veri destekli bir şekilde, parkur yapısı ve sporcunun durumunu izleyerek en doğru biçimde alabilmek.

Takımların, yarış performansını artırmak ve stratejik kararları anlık olarak yönetebilmek için yarış öncesi, sırası ve sonrası kullandığı bazı teknolojiler:

Akıllı Bisiklet Sensörleri: Pedala uygulanan güç, pedal devri, hız, eğim ve GPS verilerini toplayarak, yarış boyunca sporcuların performansının detaylı bir şekilde analiz edilmesi sağlanır.

Canlı Veri Takibi ve Anlık Raporlama: Sporcuların kalp ritmi, nabız, vücut sıcaklığı, terle kaybettikleri sıvı ve elektrolit miktarı, kan şekeri düzeyi gibi biyolojik veriler, güç çıktısı verileriyle birleştirilerek, takım arabalarındaki veri analiz uzmanlarına anlık olarak aktarılır.

Uydu Destekli Takip Sistemleri: Tüm peloton ve önde kaçış grupları, uydu bağlantılı GPS cihazları sayesinde anlık olarak takip edilerek, yarış yayınlarına ve stratejik taktiklere yön verilir.

Akıllı Ekipman ve Aero Testleri: Takımlar, yarış öncesinde bisiklet üzerindeki rüzgâr tüneli simülasyonları ve özel yazılımlar aracılığıyla yapılan aerodinamik testlerle, aerodinamik verimliliklerini optimize ederler ve finiş sprintlerinde sporcuların pozisyonunu parkura ve rüzgarın yönüne göre belirlerler.

Profesyonel takımların kullandığı bisikletler ileri teknolojiyle donatılıyor

Karbon Fiber Kadrolar: Ultra hafif ve dayanıklı havacılıkta kullanılan karbon fiber malzemeler, bisiklet kadrolarında kullanılması hem aerodinamik hem de ağırlık açısından önemli avantajlar sunuyor.

Elektronik Vites Değiştirme Sistemleri (Shimano Di2): Kablolu ve kablosuz elektronik sistemler sayesinde sporcular, vites geçişlerini daha kolay, hassas ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Akıllı bisiklet sensörleri: Pedala uygulanan güç, pedal devri, hız, eğim, gps ve sıcaklık verilerini ölçen sensörler, bisiklete entegre edilerek yarış boyunca hem sporcu hem de takım aracı tarafından anlık olarak takip ediliyor.

Aero Jant ve Lastikler: Düşük hava direnci ve yüksek hız için özel olarak tasarlanmış aero kalın profil karbon jantlar ile yarış lastikleri, maksimum performans sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Güç Ölçerler: Pedal veya krank koluna entegre güç ölçümü yapan sistemler.

Özel Üretim Bisiklet Parçaları: Sadece takımlar için yapılan özel sele, gidon, jant seti ve matara kafesi ve sporcuya özel ölçü, renk ve yarış verisi toplamaya yönelik teknolojiler...

İletişim ve Takip Teknolojileri

Takımların yarış sırasında ve antrenmanlarda anlık iletişim ve veri paylaşımı için kullandıkları ileri sistemleden bazıları:

Telsiz Bağlantısı : Sporcularla takım direktörleri arasındaki iletişim, bisikletçilerin kaskındaki telsiz sistemi ve takım arabasındaki telsiz sistemi üzerinden sağlanıyor. Yarış taktiği, tehlike uyarıları ve stratejik yönlendirmeler buradan veriliyor.

Uydu Tabanlı Takip: Her bisikletçinin konumu ve performans verileri uydu bağlantılı gps cihazlarıyla anlık olarak takip ediliyor ve takımın analiz uzmanı tarafından değerlendiriyor.

Drone ve Helikopter Yayınları: Yarışın medya tarafında, sporcuların anlık görüntüleri ve peloton takibi için drone ve helikopter sistemleri kullanılıyor.

Bisikletçilerin Sık Kullandığı Beslenme, Performans ve Antrenman Yazılımları:

Sporcuların efor boyunca kaydedilen fiziksel, fizyolojik durumları, beslenme planları ve antrenman programları, performans düzeyleri, gelişmiş veri analiz yazılımları ve platformlarda özel algoritmalar ile kontrol ediliyor:

TrainingPeaks, Today’s Plan, WKO5: Sporcuların antrenman verileri, yorgunluk seviyeleri ve toparlanma süreçleri bu programlarla takip ediliyor.

Best Bike Split: Parkur profiline ve hava koşullarına göre ideal güç dağılımını ve hız stratejisini hesaplayan yarış simülasyonu yazılımı.

Strava: Sporcuların antrenman parkurlarını ve güç değerlerini paylaştığı, geçtiği parkurda en iyi süreleri görebildiği, diğer sporcuları takip edip yorum yapabildiği, veri analizi ve etkileşim imkânı sunan platform.

Beslenme ve Sıvı Takip Yazılımları: Yarış öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken karbonhidrat, protein, elektrolit ve sıvı miktarı hesaplanıyor. Sporcuların metabolizma hızları ve fizyolojik yanıtları dikkate alınarak kişisel beslenme planları oluşturuluyor.

CORE Body Temp Sensor: Sporcuların vücut sıcaklığı anlık olarak ölçülerek sıcak havalarda sıcak çarpması riskine karşı önlem alınıyor.

Profesyonel Yol Bisikleti Forması Teknolojileri

Aerodinamik Yapı

Doku ve kesim: Kumaşlar, hava sürtünmesini azaltacak şekilde özel doku ve mikrotekstürlere sahip. Kimi bölgelerde pürüzlü, kimi bölgelerde ise tamamen düz yüzeyler kullanılır.

Dikişsiz / lazer kesim: Kol uçları ve bel kısımlarında sürtünmeyi azaltmak için dikişsiz veya lazer kesimli paneller tercih edilir.

Vücuda tam oturan form: Rüzgarla temas eden yüzeyi en aza indirmek için vücuda tam oturan bir yapıdadır.

Nefes alabilir kumaşlar: File paneller ve özel örgüler, teri hızla buharlaştırıp vücut ısısını dengeler.

Bölgesel farklı kumaş teknolojisi: Göğüs ve sırt gibi terleyen bölgelerde daha fazla nefes alabilir, sırtın üst kısmında UV korumalı özel fileler kullanılabilir.

Formanın kumaşı genellikle UPF 50+ güneş korumasına sahip. Bu, uzun saatler güneş altında kalan bisikletçiler için hayati.

Hafiflik ve Konfor

Ultra hafif kumaşlar: Özellikle tırmanış etaplarında ağırlık avantajı sağlar.

Esnek yapı: Pedal çevirme ve üst vücut hareketlerinde kısıtlama yapmayan 4-yönlü esnek kumaşlar kullanılır.

Cep ve Güvenlik Detayları

Arka cepler: Beslenme ve ekipman için esnek, kolay erişilebilir arka cepler.

Reflektör detayları: Özellikle antrenman formalarında gece sürüşleri için.

Profesyonel bisiklet takımları sadece iyi bir bisikletle değil, tam anlamıyla mobil bir teknoloji üssüyle yarışıyor.