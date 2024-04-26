Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-Yılport Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

28 Nisan Pazar:

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor (Pendik)

16.00 Corendon Alanyaspor-İstanbulspor (Alanya Oba)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

19.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

29 Nisan Pazartesi:

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig

28 Nisan Pazar:

16.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor (11 Nisan)

16.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

28 Nisan Pazar:

15.00 Ankaraspor-Nazilli Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Karacabey Belediyespor-Altınordu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Beyoğlu Yeni Çarşı (Mersin)

15.00 AcnTURK Sigorta Vanspor-Ankara Demirspor (Van Atatürk)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Bucaspor 1928 (Zafer)

15.00 Esenler Erokspor-Adıyaman FK (Esenler Erokspor)

15.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Kırşehir Futbol (Karaelmas K. Köksal)

30 Nisan Salı:

13.00 Diyarbekirspor-Bursaspor (Diyarbakır)

Kırmızı Grup:

28 Nisan Pazar:

15.00 Düzce Cam Düzcespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (İştirak Düzce Şehir)

15.00 Sarıyer-İskenderunspor (Yusuf Ziya Öniş)

15.00 Denizlispor-Uşakspor (Denizli Atatürk)

15.00 Menemen FK-Belediye Derincespor (Menemen İlçe)

15.00 Somaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Soma Atatürk)

15.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Karaman FK (Iğdır Şehir)

15.00 GMG Kastamonuspor-Isparta 32 (Gazi)

15.00 İnegölspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (İnegöl İlçe)

15.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Aliağa-Kırıkkalegücü (Aliağa Atatürk)

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor (Mardin 21 Kasım)

15.00 Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu (Tarsus Burhanettin Kocamaz)

15.00 Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor (Arguvan İlçe)

15.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Pazarspor-Ergene Velimeşespor (Pazar İlçe)

15.00 Amasyaspor-Silifke Belediyespor (12 Haziran)

15.00 Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor (Eynesil İlçe)

15.00 Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka (Sapanca Atatürk)

15.00 Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970 (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor (Darıca İlçe)

15.00 Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15.00 Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Fatsa İlçe)

15.00 Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi (Yeni Ordu)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya (Muş Şehir)

15.00 23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954 (Nevşehir Gazi)

15.00 İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor (Çatalca İzzettin)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

28 Nisan Pazar:

12.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Beşiktaş United Payment (Şehit Vefa Karakurdu)

12.00 Hakkarigücüspor-Trabzonspor (Merzan Şehir)

13.00 ALG Spor-Beylerbeyi (Mehmet Hayri Özkeçeci)

14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor (Vefa)

14.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Amed Sportif Faaliyetler (Osmanlı)

14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Ataşehir Belediyespor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

14.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (Batur)