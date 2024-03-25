Manisa Can Dost Doğaseverler Grubu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği renkli geçti.

Dualarla başlayan iftar yemeğinde grup başkanı Yaman Üzeyir, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri, katılan davetlilerle yakından ilgilendiler.

İftar programında kültürümüzün önemli bir rengi olan, Hacivat-Karagöz tiplemelerine ilişkin orta oyunu sergilendi. Oyunu başarıyla gerçekleştiren grubun en küçük üyeleri olan yetenekli kardeşler beğeniyle izlendi. Ardından türkü dinletisi ile keyifli dakikalar yaşandı.

Davete katılan grup üyeleri ve misafirler, Başkan Yaman Üzeyir ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler. Ayrıca çok memnun kaldıklarını, her yıl düzenlenen iftar programının devamını talep ettiler.

Can Dost Doğaseverler Başkanı Yaman Üzeyir, " 7 yıldır gerçekleştirdiğimiz iftar yemeğimizin düzenlenmesinde emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma, katkıda bulunanlara, iftar yemeğimizi onurlandıran üyelerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.