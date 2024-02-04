Türk doktorun Avrupa’da çığır açan ilçasız lazerli kanser tedavisi dünya tıp gündeminde…

Son 10 yıl klasik konvansiyonel kanser tedavilerinin başarı oranı kanser hücrelerinin evrim geçirmesinden dolayı gittikçe azalmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda kanserli hasta sayısının ise % 100 oranında artması kaçınılmaz ve istatistik olarak beklenen oran ve sayı olarak bilinmekte.

Klasik konvansiyonel tedavilerin yerini Almanya da yaşayan dünyanın en iyi 7 kanser tedavi doktoru arasında gösterilen Dr. Yadigar Genç in geliştirdiği ve bir çok dalda ödül alan ilaçsız kanser tedavi yöntemi sağlık otoriteleri tarafından gündemden düşmüyor. Yeni yöntem ile tedavide başarı şansı diğer tedavi yöntemine göre % 50 artmakta. Kanserli kök hücreler kendini kemoterapide kendini saklarken yeni yöntem ile kök hücreleri tespit edip imha etme yolu ile tedavide kesin sonuca en yakın yol uygulanmakta.

Hasta olan bireye verilen ilaç ile 4 saat minimum 72 saat arasında vücutta dolaşım yaparak tüm kanserli ve kök hücrelere yapışmak sureti ile beraber dolaşımda yer almakta. Vücuda enjekte edilen damar yolundaki özel lazer ışını ile ise vücutta bir giyotin köprüsü oluşturulmakta ve dolaşımda o bölgeden geçen kanser hücreleri tamamı ile lazer giyotininde imha edilip patlatılmakta ve kanser hücrelerinin bir daha aktif hale gelemeyeceği şekilde imha edilmekte. Kanser hücreleri bir daha vücudun diğer bölgelerinde metastas yapamamakta ve hastalık sona ermekte.

Tedavide kullanılan partiküller lazer ışığına duyarlı, doğal ve yan etkisi olmadığından tedavi sürecinde diğer organlara yan etki yapmıyor. Vücuttan doğal yollar ile dışarı atılıyor ve hastaya hiç bir zararı bulunuyor. 2018 yılında iki ayrı Nobel ödülü alan tedavi yöntemi tedavide olumlu cevap verdiği kanser, diyabet, kronik karaciğer, böbrek rahatsızlığı, polinörotopi, fibramayalji, ms hastalığı gibi hastalıklarda çözüm sağlanmış birçok hasta tarafından da Avrupa tercih edilmekte ve Avrupa sağlık örgütü tarafından kabul edilen en yeni ve en iyi tedavi yöntemleri arasında kabul edilmekte.