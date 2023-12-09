‘Model of Models Güzellik Yarışmasının 2023 finali 20 Kasım 2023 günü Bozkurt Cosmic Towers’ın ana sponsorluğunda Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezinde Deniz Şaman tarafından düzenlenen muhteşem bir organizasyonla gerçekleştirildi…

Model of Models Güzellik Yarışması final taçlarını Semanur Aslan ve Ege Burgaçoğlu kazandı.

Deniz Şaman Prodüksiyon tarafından İzmir’de düzenlenen yarışmaya 18 Erkek ve 18 kadın yarışmacı katıldı.

Model of Models Başkanı Deniz Şaman’ın yönetiminde, yapımcılığı Deniz Şaman’ın oğlu Bekir Ayar Subaşi üstlenirken, Sanat Yönetmenliğini Oksana Kuznetsova, Prodüksiyonu Ali Karakış, Müzik Yönetmenliğini Özkan Turgay, Ege Bölge Sorumluluğunu Haydar Koçak, Proje Koordinatörlüğünü ise Osman Akar yürüttü. Ünlü kuaför Aktivist Harun Cici’nin sosyal sorumluluk proje koordinasyonunu üstlendi.

EGETEKO (EGE ENGELLİLER KOOPERATİFİ) özel modeller Selin Durgut ve Nilay Süren ile 2022 kraliçesi Ecem April Onutman ve 2. Model Birtan Gizem Dadal geri dönüştürülmüş kıyafetlerle podyumda yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Ardından özel modellerimizin sahne şovları muhteşemliği ile en dikkat çekici anlardan biri oldu.

Juri üyelerinin oyları sonucu

Kral tacına Ege Burgaçoğlu ve kraliçelik tacına Semanur Aslan

1. Lik taçları Atakan Keskin ve Leyla Lahijzade

2. Lük taçları Beritan Keleş ve Şeyma Kaya

3. Lük taçları Aybars Ekim ve Nil Gül

4. Lik taçlarına ise Yusuf Çelebi ve Büşra Mollaibrahimoğlu layık görüldü.

Yarışmanın Özel Tasarımcılar

Mor Doğaltaş aksesuarları, İlayda Emir erkek Kreasyonları, Afandi Gelinlik, Kanevice moda

Yıldızlar Sahne aldı

Yarışma’da Aslı Güngör, Azerbaycanlı sanatçı Minaya Hüseyinova, Erdem Gökay, Duygu Önalan ve Divaze konser verdi. Sanatçıların canlı performansı izleyicileri adeta büyüledi.

Yarışmaya katılan adayların saç tasarımını ünlü kuaför aktivist Harun Cici ve ekibi yaparken, makyajlarını ise Polen Akademi sahibi Filiz Bostancıoğlu’nun ekibi gerçekleştirdi.

Yarışmanın mekân sahipliğini Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi üstlenirken, yarışmanın bir birinden güzel koreografilerini ise Özkan Turgay’ın hazırlamış olduğu geçiş müzikleri eşliğinde Deniz Şaman Organizasyon sahibi olan Bekir Subaşi gerçekleştirdi.