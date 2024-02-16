12 Şubat'ta başlayan festival, 18 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek.

Manisa Magnesia Form AVM arkasında kurulan festival alanında, Manisa Trabzonlular Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Festival, hem Trabzon hem de Manisa halkını bir araya getirecek.

Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu, "festivalin Manisa ve çevresinde yaşayan vatandaşların katılımıyla daha da renkleniyor.

Festival süresince, Trabzon'un zengin kültürel mirasını yansıtan çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında yöresel sanatçıların konserleri, horon gösterileri ve kuymak ile hamsi ikramları yer alacak. Özellikle 18 Şubat 2024 Pazar günü, festivalin doruk noktası olacak. Bir buçuk ton hamsi, ekmek arasında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Festivalde, ünlü Karadenizli sanatçılar Beste Özdemir, Sultan Bekçi, Ahmet Akyüz ve Davut Güloğlu sahne alacak. Ayrıca, 17 Şubat'ta Selçuk Balcı'nın vereceği konser, festivalin müzikal zenginliğini taçlandıracak" dedi.

Başkan Alioğlu, Manisa'nın ve Trabzon'un tarihi, kültürel ve sanatsal yönlerine de değindi. Trabzon’un tarihi ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Alioğlu, festivalin bu mirası Manisalılara aktarmayı amaçladığını belirtti.

Festivalin, Trabzon’un ve Karadeniz’in kültürel zenginliklerini Manisa’ya taşıyacağı belirtilirken, hamsi, horon ve Trabzon şarkılarıyla gerçek bir Karadeniz atmosferi yaşatılacağı vurgulandı.

Hamsi Festivali'nin, Manisa ve çevresinde yaşayan vatandaşlar için unutulmaz bir deneyim olması bekleniyor.

Dernek yönetimi ve festival komitesi, etkinliğin her yönüyle kusursuz bir deneyim sunması için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu festival, hem Manisa hem de Trabzon kültürünün karşılıklı tanıtımına ve kaynaşmasına katkıda bulunacak.