Merhaba dostlarım!

“YURTAŞLIĞIMIZ HAZİNEMİZDİR!”diyerek başlayalım söze…

Yarın 16 Şubat “MEDENİ KANUNU-YURTTAŞLIK KANUNU’NUN yıldönümü”nedeni ile toplanacağız,Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik Parkı Kültür Merkezinde saat 13.30’da…

17 Şubat 1926 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ,özgür birey yurttaş olmayı,bütün dünya insanlarından önce sağlayan MEDENİ KANUNU’NUN kabul yıldönümüdür.

O dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat BOZKURT ve ATATÜRK’Ü minnetle anıyorum.

Biz bu önemli tarihin yıldönümünde ÇALIKUŞLARI ailesi olarak, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN ev sahipliğinde;Türkiye Motosiklet Platformu,

EMŞAV,Kadın Muhtarlar Derneği,Altındağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü,Türkiye Maden İş Sendikası,Anadolu Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu,Dolunay Dergi Topluluğu

ile birlikte olacağız;TARİHİ YAŞATACAK

ve YAŞAYACAĞIZ…

Katılımı kabul eden çok kıymetli tüm konuşmacılarımıza şimdiden teşekkürü borç bilirim.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı Necip Fazıl konferans salonunda yapılacak etkinlikte “YURTTAŞLIĞIM-YURTTAŞLIĞIMIZ HAZİNEMİZDİR”diyeceğiz…

Ve sevgili dostlar !

etkinliğimize katılarak bize destek olursanız mutlu oluruz.

Ve çok kıymetli Sn.Mansur YAVAŞ’a şimdiden ev sahiplikleri için teşekkür ederim.

Çalıkuşları Ailem adına ...



