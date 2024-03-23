28 Nisan’da düzenlenecek saçım töreniyle son bulacak olan festival şimdiden büyük ilgi gördü. 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı şenlikleriyle beraber başladı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen programa Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa protokolü katıldı.

Manisa’da baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Karma töreniyle birlikte coşkuyla kutlandı.

Vatandaşlar dualar eşliğinde karılan mesir macunlarından kapabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Pandemi nedeniyle 4 yıldır ertelenen Mesir Macunu Festivali bu yıl gerçekleşiyor.

Festivalde Azerbaycan Kafkas Halk oyunları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk oyunları ekiplerini, vatandaşlar beğeniyle izledi.

Törene Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalpler, MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Manisa protokolü ve vatandaşlar katıldı.