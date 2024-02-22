Pil üreticisi Duracell, 18 Şubat Dünya Pil Günü’nde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara yönelik sosyal sorumluluk projesinin geldiği noktaya ilişkin bilgi verdi. Projenin başlamasına özel olarak binden fazla çocuğa bilim seti ulaştırdığını duyuran şirket, yıl boyu 4 ton atık pil daha toplayarak, toplam 4 bin çocuğa bilim seti ulaştırmayı hedefliyor…

Duracell, 18 Şubat Dünya Pil Günü’nde ‘Daha Fazlasını Yapma Gücü’ sloganıyla sürdürülebilirlik hareketine ve çocuklara yönelik kampanyalarına devam ettiğini duyurdu. Bu kapsamda şirket, bir alışveriş zincir markasının mağazalarında bulunan atık pil kutularına bırakılan piller için çocuklara ücretsiz bilim seti hediye ediyor. Tüketiciler, ömrü biten pilleri mağazalardaki atık pil kutularına atarak kampanyaya destek olabiliyorlar. Şirket, ayrıca TOÇEV iş birliği ile hazırlanan deprem bölgesindeki bilim odası projesini de hayata geçirdi.

SİNANOĞLU: HEDEFİMİZ 4 BİN ÇOCUĞA BİLİM SETİ ULAŞTIRMAK

Dünya Pil Günü’nde kampanya ile ilgili olarak bilgi sunan Duracell Türkiye CEO’su Kerem Sinanoğlu, “İnsanların kullandıkları pilleri geri dönüşme gönderme motivasyonunu arttırmak için yeni bir kampanya başlattık. Çocuklara ‘Daha Fazlasını Yapma Gücü’ vermeyi amaçladığımız kampanyamıza destek olmak isteyen tüm tüketicilerin atık pillerini Migros’ta bulunan atık pil kutusuna atmaları yeterli olacak. Şirket olarak dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bilim setlerini ulaştırmaya başladık. Hedefimiz, yıl boyunca toplanacak atık 4 ton pil karşılığında toplam 4 bin çocuğa bilim setini ulaştırmak olacak. Bu kampanyada tüketicilerimizin sağlayacağı katkıya olan inancımız sonsuz” dedi.

“HEM ATIK ÇIKMASINI SIFIRLIYORUZ HEM DE KARBON SALINIMINI DÜŞÜRÜYORUZ”

Sürdürülebilirliğin Duracell’in odağındaki en önemli konulardan biri olduğunu da vurgulayan Sinanoğlu, “Üç temel stratejimiz var; eğit, azalt ve topla. Gerek karbon emisyonunu ölçümleyen ve raporlayan ilk pil firması olmamız sebebiyle, gerekse Avrupa’da bulunan bütün üretim tesislerimizin yeşil enerji ile çalışıyor olması sebebiyle hem atık çıkmasını sıfırlıyoruz hem de karbon salınımını düşürüyoruz. Tüm ürünlerimizi yüzde 90 karton ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş paketlerle tüketicilere ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Duracell Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen ‘Optimum’ teknolojisinin, pil atıklarını azaltmadaki rolüne de değinen Sinanoğlu, “Verimsiz teknoloji ile üretilen piller ile karşılaştırdığınızda 1 Duracell Optimum pil, 30 tane sıradan çinko karbon pilin verdiği enerjiyi verebiliyor. Bu da 1 tane Duracell Optimum pil kullandığınızda 1 atık pil ortaya çıkartırken, diğerlerinde 30 tane atık pil çıkartıyorsunuz. Duracell Optimum pil kullanarak çevre kirliliğini de minimuma indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARIMIZA BİR BİLİM ODASI HEDİYE ETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK GURURLUYUZ”

Bilim seti kampanyasının yanı sıra Duracell’in deprem bölgesine yönelik başlattığı ‘Bilim Odası’ çalışması hakkında da bilgi veren Sinanoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız deprem felaketinin ardından bölgedeki çocuklarımız için kalıcı bir proje yapmak için TOÇEV ile birlikte yola çıktık. TOÇEV’in, Türkiye genelinde yürüttüğü ‘GÜNEBAKAN’ projesi dahilinde ilköğretim okullarında var olup da yetersiz olan veya hiç olmayan kütüphane, müzik odası, spor alanı, oyun bahçesi, çok amaçlı kullanım odası ve benzeri alanların onarımına, şirket olarak ‘Bilim Odası’ projesi ile katkı sunmak istedik. Proje deprem faciasında büyük yara alan Adıyaman Merkez Öğretmen İlkokulu ile başladı. Böyle bir proje ile deprem bölgesindeki çocuklarımıza bir bilim odası hediye ettiğimiz için çok gururluyuz” dedi.