VERSELER İSTANBUL’U

(Canfer BALÇIK; 5 Kıta/İstanbul Şivesi)

Hem Rus’u hem Almanı

Yunan’ı, İspanyol’u

‘Dünya gördüm’ demezler

Görseler pİstanbul’u

(Nakarat)

Yâri olmayanların

Bağlıdır eli kolu

Başkasına meyletmem

Verseler İstanbul’u

Hem yemem hem de içmem

Başka birini seçmem

Ben yârimden vazgeçmem

Verseler İstanbul’u

Zaman dardır; eğleşmem

Görüyorken körleşmem

Aklım varken delleşmem

Verseler İstanbul’u

(Nakarat)

Yâri olmayanların

Bağlıdır eli kolu

Başkasına meyletmem

Verseler İstanbul’u

(Canfer BALÇIK;04.02.2024/Saat: 03:00-04:15/ ANKARA)