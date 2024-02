PODYUMU SALLADI

Ünlü manken Binnur Gülbey Fidan, uzun bir aradan sonra Osmanlı tarihi araştırmacısı Sabiha Alakuş'un Şişli Ramada Oteli’nde geçtiğimiz gün düzenlediği defilede podyuma çıkarak göz kamaştırdı. 2000 Best Model Turkey 2'ncisi, 2005 Miss Model of Turkey 1'ncisi, 2005 Miss Model Of The World 6'ncsı olan güzel manken Hürrem Sultan'a benzerliği ile dikkat çekiyor. Yıllar sonra podyuma çıkarak güzelliği ve taşıdığı Osmanlı kıyafetleriyle davetlilerden tam not alan Binnur Gülbey Fidan, gelen teklifler konusunda seçici olduğunu söylemeden edemiyor.

ÇİFTE MÜJDE

2024'e hızlı konser maratonu ile başlayan Zeynep Casalini, İzmir'in gözde konser mekanlarından Ooze Venue'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde konser verecek. 14 Şubat'a çok özel bir repertuvar ve sahne showu hazırlayan Casalini, konser için heyecanlı olduğunu belirtti. İzmir Ooze Venue'de Duman, Cem Adrian, Lil Zey, Uzi, Semicenk Şubat ayında sahne alacak isimlerden bazıları... Zeynep Casalini, sözleri Sezen Aksu'ya ait yeni tekli çalışmasının müjdesini de verdi.

GENÇ YETENEKLERE TAM DESTEK

Bahçeşehr Üniversitesi’nin bünyesinde, dünyada benzeri olmayan, akademiyi ve müzik sektörünü aynı çatı altında buluşturacak yeni bir müzik yapım şirketi açıldı. Önceki akşam BAU Radyo Muzikonair Ödülleri gecesinde Dila Kalafatoğlu tarafından ilk kez açıklanan BAU Pera Yapım, sanatçı kimliğiyle tanıdığımız Kalafatoğlu yönetiminde olacak.Yapım ve prodüksiyon olarak 360 derece hizmet verecek olan BAU Pera Yapım şirketinin ilk şarkısı da Dila Kalafaoğlu’nun seslendirdiği “Döndüm” ile oldu.

ŞARKILI İTİRAF

Müzik dünyasının ünlü yorumcusu ve söz yazarı bestecisi Safiye Doğanay, yeni teklisiyle sevenleriyle bir kez daha buluştu. Ardı sıra çıkardığı tekli şarkılarla gündemden düşmeyen fantezi sanat müziğinin sevilen sesi Safiye Doğanay, Şeker Müzik etiketiyle "Sevmişim Be Canım " isimli eserini, Kerem Özdemir aranjörlüğünde müzik dünyasına sundu. “Sevmişim Be Canım” isimli eserine başarılı yönetmen İbrahim Bülbül tarafından birde klip çalışması yaptı.

ELBET BİRGÜN BULUŞACAĞIZ

Gökçe yepyeni teklisinde hayranlarına bir sürpriz yaptı. Çocukluktan beri severek dinlediğim TSM eserlerine kendi yorumumu katmak istedim. diyen Gökçe, yeni projesinin kapısını aralıyor. AlaGökçe serisinin Pasaj Müzik etiketli ilk şarkısı olan 'Elbet Birgün Buluşacağız' 2 Şubat Cuma tüm dijital platformlarda

KUTULAR

Başrollerini Burcu Görek, Dilara Gül ve Ekrem Can Arslandağ'ın paylaştığı "Kutular" oyunu Şubat ayında da temsillerine son sürat devam ediyor. Başarılı ekip Şubat ayı boyunca İstanbul'un farklı noktalarında seyircisiyle buluşacak. Balım Kar ve Semih Değirmenci'nin yönetmenliğini üstlendiği oyun seyircileri bilinmeyene, herkese anlatmaktan korktuğumuz sırlarımızı ortaya dökmeye doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

KOLLARI SIVADI

Bugüne kadar, küçük yaşlardan beri aldığı sahneler ile adından fazlaca söz ettiren Pınar Ceylan kendisine has yorumuyla çıkaracağı yeni single çalışması ile gönülleri fethetmeye hazırlanıyor.Müziğe çok küçük yaşlardan beri aşık ve tutkun olan sanatçı bugüne kadar Türkiye'de birçok ilde aranan sahnelerde müzikseverlerin karşısına çıkmış ve mekanları full doldurmuştu.

HÜLYA AVŞAR İSTERSE BAKAN BİLE OLUR

Dünyaca ünlü Astrolog ve yaşam koçu Michaela Astro, son yorumuyla şaşırttı. Hülya Avşar ismini öngörüsüyle yorumlayan Michaela Astro, ünlü oyuncunun inanılmaz bir döneme girdiğini söyledi. Ayrıca halkın sevgi ve saygısını kazanmış renkli simaların çeşitli yönetim kadrolarında yer almasının siyaset dünyasına önemli katkı sağlayacağını da dile getirdi.

ZEKİ MÜREN ŞARKILARINI OKUDU

Kendine özgü yorumuyla Türk Sanat Müziğine farklı bir soluk katan Aygün Karadoğan, 'Veliaht olmak değil, gönüllerde taht kurmak önemli ' diyor.Elenor Müzik etiketiyle dijital platformlardaki yerini alan'Bana ait ' adlı teklisiyle müzikseverlerin haklı beğenisini kazanan sanatçı , "Sahnelerde Türk Sanat müziği icra eden erkek solist boşluğu söz konusu... Müzikseverlere layık olacak bir şekilde bu açığı kapatacağıma inanıyorum " diyor.

GEL ‘Dİ

Geçtiğimiz yıllarda ''Tenkit'' ve “Gidemem” şarkılarını dinleyicisine sunan aynı zamanda güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken “Günsu İnce”; sektördeki iddialı adımlarına bir yenisini daha ekleyerek; “Gel” şarkısını yayınladı. Profesyonel müzik kariyerinin yanı sıra sahne çalışmalarını da sürdüren genç ve güzel sanatçı ''Günsu İnce''nin yeni şarkısının sözü ve müziği Zeki Güner’e ait olurken iddialı aranjesini ise Yalçın Topyanak üstlendi.

ROMANLARA ÖNYARGI BU FİLMLE YIKILACAK

Altın Adam medya yapımcılığında ve usta yönetmen Savaş Sancak tarafından Çanakkale Lâpseki’de roman mahallesinde çekimleri tamamlanan “Hayatımız Roman” isimli sinema filmi vizyon için geri sayıma başladı. Türkiye’deki tüm Roman federasyonlarının destek verdiği “Hayatımız Roman” isimli sinema filmi 8 Mart’ta izleyicisiyle buluşuyor.

TRENDLERE GİRDİ

Her çalışması ile gündemi ele geçiren Sefo, yeni şarkısı öncesi yine sosyal medya gündemine yerleşti. Sefo’nun, sosyal medya hesaplarından yeni şarkısı “Kapalı Kapılar”ın çıkış tarihini duyurmasıyla birlikte sanatçının hayranları hazırladıkları videolar ile Sefo’yu trend listelerine taşıdı.

HAYRANLARIYLA BULUŞUYOR

Türk pop müziğinin en sevilen kadın sanatçılarından Sıla, şubat ayında Ankara, Konya ve İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. KerkiSolfej organizasyonuyla gerçekleşecek konserler kapsamında Sıla, 2024 yılında da Türkiye turnesine devam ediyor. 9 Şubat Cuma akşamı TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, 10 Şubat Cumartesi Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Sahne’de Sıla şarkıları yankılanacak.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

İstanbullu şarkıcı, söz yazarı ve besteci İdil Ateş'in uzun süren sessizliği "Dönüyorum Gerçeğe" adlı yeni parçası ile sona eriyor. Genç sanatçının yeni teklisi, dikkat çeken sözleri ve kendine has müzikal altyapısı ile dinleyicilerin beğenisine sunuluyor.

YENİ YILA BOMBA GİBİ GİRDİ

Türk pop müziğinin başarılı kadın sanatçılarından Ceren Gündoğdu, Ankara’da sahne aldı. 2023 yılında yurt dışı ve yurt içinde verdiği konserlerin yanı sıra çıkardığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren Gündoğdu, yeni yıla da bomba gibi girdi. Pembe kıyafeti ile sevenlerinin karşısına çıkan Ceren Gündoğdu, muhteşem performansının yanı sıra sahne enerjisiyle de hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.