Türk unutmaz, Türk unutmaz !
Unutma ki; Türk unutmaz
Zerre kan toprağa düşse
Gözlerini uyku tutmaz.
Közü saklıdır derinde
Öfke sükutta enginde
Taşar günü geldiğinde
Öç almadan Türk yas tutmaz
Dağı, taşı yara yara
Kandil, Sincar ya da Gara
Zamanında, sıra sıra
Öç almadan Türk yas tutmaz
Sabrı testide, serinde
Daima, her seferinde
Arz kürenin her yerinde
Öç almadan Türk yas tutmaz.
Menzili belli, ayandır
Tek can vatan, vatan candır.
Ülküsü Büyük Turan’dır
Gün doğmadan Türk yas tutmaz.
Türk’ün azmi, gücü sonsuz
Her hüküm geçersiz onsuz
Yürek elde, kılıç kınsız
Hamuru tunç, Türk pas tutmaz
(Tüm şehit ve gazilerimize; minnetle, şükranla...)