(Canfer BALÇIK; 8 kıta, İSTANBUL şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)
Saraylarım çevrildi
Yıkık barakalara
Bu rüzgar gençliğimi
Attı akbabalara
Bir defa da mı keyfin
Gelmedi kıvamına?
Dersin ki yüreğini
Koydun buzdolabına
( Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz kesiyor
Daha fazla nazlanma
Halimi, ahvalimi
Hiç mi merak etmedin?
Ömrümü öğütmekten
Hiç mi vazgeçemedin?
Yoruldu artık gönlüm
Seyreder karakışta
Ha boyle keskin ayaz
Yoktur Sarıkamış’ta
(Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz kesiyor
Daha fazla nazlanma
Umudunu kesmedim
Çünki daha ölmedim
Ellisinden vazgeçtim
Senden vazgeçemedim
Güneş gibi doğ artık
Buzlar çıksın aradan
Bi yastıkta kocatsın
Bizi Büyük Yaradan
(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)
DAHA FAZLA NAZLANMA
(Canfer BALÇIK; 8 kıta, Trabzon şivesi)
Saraylarum çevrildi
Yikuk barakalara
Bu ruzgar gençluğumi
Atti akbabalara
Bir defa da mi keyfun
Gelmedi kıvamina?
Dersun ki yureğuni
Koydun buzdolabina
( Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz keseyur
Daha fazla nazlanma
Halumi, ahvalumi
Hiç mi merak etmedun?
Omrumi oğutmekten
Hiç mi vazgeçemedun?
Yoruldi artuk gonlum
Seyreder karakışta
Ha boyle keskin ayaz
Yoktur Sarikamiş’ta
(Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz keseyur
Daha fazla nazlanma
Omudumi kesmedum
Çünki daha elmedum
Ellisinden vazgeçtum
Senden vazgeçemedum
Güneş gibi doğ artuk
Buzlar çiksun aradan
Bi yastukta kocatsun
Bizi Beyuk Yaradan
(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)