(Canfer BALÇIK; 8 kıta, İSTANBUL şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)

Saraylarım çevrildi

Yıkık barakalara

Bu rüzgar gençliğimi

Attı akbabalara

Bir defa da mı keyfin

Gelmedi kıvamına?

Dersin ki yüreğini

Koydun buzdolabına

( Nakarat)

Ha bu nazlanma değil

Buzlanmadır, buzlanma

Ortalık buz kesiyor

Daha fazla nazlanma

Halimi, ahvalimi

Hiç mi merak etmedin?

Ömrümü öğütmekten

Hiç mi vazgeçemedin?

Yoruldu artık gönlüm

Seyreder karakışta

Ha boyle keskin ayaz

Yoktur Sarıkamış’ta

(Nakarat)

Ha bu nazlanma değil

Buzlanmadır, buzlanma

Ortalık buz kesiyor

Daha fazla nazlanma

Umudunu kesmedim

Çünki daha ölmedim

Ellisinden vazgeçtim

Senden vazgeçemedim

Güneş gibi doğ artık

Buzlar çıksın aradan

Bi yastıkta kocatsın

Bizi Büyük Yaradan

(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)

DAHA FAZLA NAZLANMA

(Canfer BALÇIK; 8 kıta, Trabzon şivesi)

Saraylarum çevrildi

Yikuk barakalara

Bu ruzgar gençluğumi

Atti akbabalara

Bir defa da mi keyfun

Gelmedi kıvamina?

Dersun ki yureğuni

Koydun buzdolabina

( Nakarat)

Ha bu nazlanma değil

Buzlanmadır, buzlanma

Ortalık buz keseyur

Daha fazla nazlanma

Halumi, ahvalumi

Hiç mi merak etmedun?

Omrumi oğutmekten

Hiç mi vazgeçemedun?

Yoruldi artuk gonlum

Seyreder karakışta

Ha boyle keskin ayaz

Yoktur Sarikamiş’ta

(Nakarat)

Ha bu nazlanma değil

Buzlanmadır, buzlanma

Ortalık buz keseyur

Daha fazla nazlanma

Omudumi kesmedum

Çünki daha elmedum

Ellisinden vazgeçtum

Senden vazgeçemedum

Güneş gibi doğ artuk

Buzlar çiksun aradan

Bi yastukta kocatsun

Bizi Beyuk Yaradan

(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)