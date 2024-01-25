(Canfer BALÇIK; 8 kıta, İSTANBUL şivesi/Trabzon şivesi devamındadır)

Saraylarım çevrildi 
Yıkık barakalara
Bu rüzgar gençliğimi
Attı akbabalara

Bir defa da mı keyfin 
Gelmedi kıvamına?
Dersin ki yüreğini 
Koydun buzdolabına

( Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz kesiyor 
Daha fazla nazlanma

Halimi, ahvalimi 
Hiç mi merak etmedin?
Ömrümü öğütmekten 
Hiç mi vazgeçemedin?

Yoruldu artık gönlüm 
Seyreder karakışta 
Ha boyle keskin ayaz
Yoktur Sarıkamış’ta

(Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz kesiyor 
Daha fazla nazlanma

Umudunu kesmedim 
Çünki daha ölmedim
Ellisinden vazgeçtim
Senden vazgeçemedim 

Güneş gibi doğ artık
Buzlar çıksın aradan 
Bi yastıkta kocatsın 
Bizi Büyük Yaradan 

(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)

DAHA FAZLA NAZLANMA 
(Canfer BALÇIK; 8 kıta, Trabzon şivesi)

Saraylarum çevrildi 
Yikuk barakalara
Bu ruzgar gençluğumi 
Atti akbabalara

Bir defa da mi keyfun 
Gelmedi kıvamina?
Dersun ki yureğuni 
Koydun buzdolabina

( Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz keseyur
Daha fazla nazlanma

Halumi, ahvalumi 
Hiç mi merak etmedun?
Omrumi oğutmekten 
Hiç mi vazgeçemedun?

Yoruldi artuk gonlum 
Seyreder karakışta 
Ha boyle keskin ayaz
Yoktur Sarikamiş’ta

(Nakarat)
Ha bu nazlanma değil
Buzlanmadır, buzlanma
Ortalık buz keseyur
Daha fazla nazlanma

Omudumi kesmedum 
Çünki daha elmedum
Ellisinden vazgeçtum
Senden vazgeçemedum 

Güneş gibi doğ artuk
Buzlar çiksun aradan 
Bi yastukta kocatsun 
Bizi Beyuk Yaradan 

(Canfer BALÇIK; 25.01.2024/saat:06:00-08:45/İstanbul)