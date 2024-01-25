2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

ASLAN

2024 yılında kariyer anlamında en şanslı burçlardansınız. 26 Mayıs’a kadar önemli fırsatlar iş hayatınızda fırsatlar ani gelişmeler ve şanslar olabilir. 26 Mayıs’tan sonra sosyal çevreniz de gelişecek, yeni ortamlara gireceksiniz ve iş konularında fayda sağlayacaksınız.

Satürn Balık burcunda, 8.evinizde para ile ilgili dikkati olmanız konusunda uyarıyor.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, yakın çevrenizde kardeşler, kuzenler, komşular ve iletişim evinizde olacak. İletişiminiz de gelişebilir. Aynı zamanda yurt dışı bağlantılı güzel gelişmeler olabilir.

Aniden kariyerinizde büyüme ve yükselme de olabilir. Bol bol seyahatler olabilir.

8 Nisan’da Koç burcundaki Güneş Tutulması, yurt dışı, hukuk, seyahat, medya evinizde olacak. Hızlı ve önemli kararlar alabilirsiniz.

18 Eylül’de Balık burcundaki Ay Tutulması, para evinizde oluyor. Bu konu ile ilgili güzel ve kalıcı kararlar da alabilirsiniz.

2 Ekim’de Terazi burcundaki Güneş Tutulması, yakın çevrenizde olacak. Sosyal çevrenizde de güzel gelişmeler, iletişimler olabilir. Belki kitap yazabilirsiniz, medya ile ilgili olabilir. Hatta evlilik de olabilir.

ASLAN BURCU

Tarih: 23 Temmuz – 23 Ağustos

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit - pozitif - Eril

Doğal Evi: 5.Ev

Yöneticisi: GÜNEŞ

Mizacı: Kolerik (enerjik, saldırgan, dışadönük, dominant)

Yönelimi: Kendini yaratıcı ifade etmek, onaylanmak, takdir edilmek, idare etmek

Tavrı: Objektif, dışa dönük

Davranış biçimi: Dramatik, yaratıcı ve oyuncu

Güdüsel ihtiyacı: Onaylanma, kabul görme, özgüven

Olaylar: Oyunlar, eğlence, yaratıcılık, partiler, aşk

Arketipleri: Kahraman, oyuncu, egoist, züppe, sanatçı, yıldız, kral /kraliçe, parti delisi, sevgili, oyun arkadaş

ANAHTAR KELİMELER

Tek başına hareket edebilir. Yaratıcıdır. Kişisel amaçları vardır. Kimliğini gerçekleştirmek arzusu duyar. Keyif aldığı şeyleri yapar. Liderlik yeteneği vardır. Kişisel hedefleri vardır. Kendine güvenir. Tahmin edilebilirdir. Egoludur.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Kendini gösteren, merkezde olan, sahnede olan, sıcak, spontane, direkt tavırlı, dramatik, vizyon sahibi, yönetken, organizatör, ön planda, sosyal, eğlenceyi seven, sebatkar, başladığı işi bitiren, zirvede kalma gayretinde, yaratıcı, güçlü, çekincesiz, cömert, sadık, enerjik, açık, lükse meraklı, mert, kendinden emin, engel tanımayan, hırslı, neşeli, dürüst, dışa dönük, kendine güvenen, alicenap, iddialı.

GÖLGE ÖZELLİKLERİ

Kibirli, insanlar küçük gören, egoist, ben merkezci, çıkarcı, gösteriş budalası, cakacı, alkış ve ilgi ihtiyacında, geri planda kalamayan, aşırı hırslı, güç arayışında, buyugan, dediğim dedik, diktatör, baskıcı, hoşlanmayan, kibirli ve küstah, aşırı gururlu, detaylara hakim olamayan, toleranssız, müsrif.

OLAY VE DURUMLAR

• Çocuklar, bir ülkedeki doğumlar

• Bir ülkenin sanatçıları, ünlüler, tiyatrolar, sahne

• Yurtdışında görev alan temsilciler ve elçiler, kral ve kraliçeler – soylu aileler

• Altın piyasası, borsa ve (risk alabilen)borsacılar.

• Keyif ve eğlence yerleri, kumarhaneler,

• Amblemler, spor kulüpleri ve sporcular, stadyumlar,

• Halkın genel morali, halk kahramanları,

• Hobi kulüpleri,

SAĞLIK

Kalp, sırt, dolaşım sistemi & aort, omurga ve belkemiğini yönetir. Hastalıklara karşı dirençlidir. Ancak hastalandıkları zaman aşırı ilgi ve özen beklerler. Sosyalleşmeye önem verdikleri için yeme içmeyi abartma ve bu nedenle sağlığı tehlikeye atma söz konusu olabilir. Ruhsal açıdan kahramanlık ve yüksek ego ile kendi gerçek benliğini fark edememeye dair rahatsızlıklara yatkındır. Dünya astrolojisinde mikrobik salgınları gösterdiğine çokça rastlanır.

ASLAN BURCU VE AŞK

ASLAN VE KOÇ

Ateş grubunun iki temsilcisi Aslan ve Koç aşkı çok dışa dönük, renkli düşünceler, iyimserlik ve hareket üzeri- ne kurulur. Gezmek, eğlenmek ve boş zaman geçirmek hiç de zor değildir ama Koç burcu insanı çabuk sıkılır.

Aslan burcu yönetmeyi sever, dediğim dediktir. Koç burcu ise bağımsızlığına düşkün ve kıskanç bu duygulara pabuç bırakmazsanız aşkınız kazanır çok mutlu olursunuz.

Küçük çatışmalar aşkın tuzu, biberi derler, bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE BOĞA

Ateş grubunun sabiti Aslan ve toprak grubunun sabiti Boğa boş verin. Anladık cinsel yönden müthiş anlaşıyorsunuz da bu kadar kavga gürültüye değer mi?

İki inatçı, fikri sabit burç bir arada olmaz. Boğa burcu insanı Aslan burcu insanını sahiplenip kıskanacak hatta gurunu kıracak huzursuzluk bitmeyecek. Yol yakınken dönün.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE İKİZLER

Ateş ve hava iki tarafta birazcık tırnaklarını saklarsa bu aşk neşeli, dinamik, renkli ve çok mutlu olacaktır. Birbirinizde çok çekici ve ilginç yönler bulacaksınız.

İkizler Aslan’ı sözleriyle incitmemeli. Aslan burcu in- sanı tutuculuğundan ödün verip hoşgörü ile yeniliklere düşkün İkizler burcu insanına uyarsa hayatları çok daha ilgi çekici ve zevkli bir hal alır.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE YENGEÇ

Su grubunun Yengeç burcu insanı yumuşacık tavrı, bütün isteklerini yerine getirmesi, her konuyu danışması, yönetimi altına girmesi ile Aslan burcu insanının aklını başından alabilir. Almasın. Yengeç insanı çok kıskanacağı gibi kuşkulara, endişelere de kapılacaktır.

Duygularını bilmenizi isteyecektir. Aslan burcu insanı yumuşak gözüken, tatlılıkla ısrar eden, bildiğinden şaşmayan, sizi çevrenizden ayırmaya kalkan biriyle mutlu olamaz.

Yengeç ateşinize suyu döküverir ve söndürür. Kaçın.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE ASLAN

Yangın var! Bir Aslan burcu insanını başka bir Aslan kadar iyi anlayacak biri daha bulunmaz. Ama ikiniz de ateşli, ihtiraslı, öfkelenince gözü hiçbir şey görmeyen, güçlü kişiliklersiniz. Hangi Aslan ikinci planda kalacak?

Devlerin aşkı büyük olur; bir kıvılcım, bir küçük kıs kançlık büyük olaylara yol açar. O yangın sadece sizi değil her şeyi yakar. Doğru Aslanlar olduğunuza emin olun.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE BAŞAK

Toprak grubu Başak burcu insanı gerçekçi, kuralcı, alçakgönüllü biridir. Ateş grubu Aslan burcu insanı ise ateş gibi ihtiraslı ve ateşli, benmerkezci, sözlüğünde alçakgönüllü kelimesi geçmeyen bir kişidir. Başak burcu insanıyla kolay anlaşamazsınız.

Başak burcu, Aslan burcunu; kınayacak, para harcamasına sinirlenecek, devamlı mantık çerçevesinde davra- nacak düşlerini yıkacak. Uzak durun.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE TERAZİ

Yine ateş ve hava, yine Zodyak destekli tutkulu ve mükemmel hatta lüks bir ilişki. Aslan ve Terazi fevkalade anlaşır.

Terazi burcu insanı da Aslan burcu insanı da güzel şeylere, lükse, rahat hayata, dostlara önem verir. Terazi burcunun; zarafeti, anlayışı, nezaketi, sevgisi, cazibesi Aslan’ı, Aslan burcunun; iyi niyeti, mertliği, derin duyguları, cömertliği, üstün nitelikleri Terazi burcunu etkileyecek. Çok mutlu olacaksınız.

Bu özenli ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE AKREP

Ateş grubunun mert, iyi niyetli, güçlü, gururlu, cömert, bildiğinden şaşmaz sabit burcu Aslan ve su grubunun kuşkucu, endişeli, kıskanç, tutumlu, kinci, bildiğin- den şaşmaz sabit burcu Akrep, ZOR.

İki kuvvetli kişilik sahibi burcun arasındaki ilişkide yoğun duygular olacağı gibi ilişkide cinsellik ön planda olacaktır. Kıskançlığın hakim olduğu bu ilişkide sabit fi- kirleri yüzünden inatlaşmalar olacaktır.

İki burcun da ödün vermesi gerekli bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritala- rında saklıdır.

ASLAN VE YAY

Sevgi, tutku, hareket, romantizm, enerji dolu patlamaya hazır bir bomba. Alev alev, ateş grubundan olan Yay burcu tam da Aslan burcuna göre. Hem Aslan’ın hem Yay’ın yüksek enerjisi birbirleri için ideal.

Hayat görüşü neredeyse aynı olan Yay ve Aslan’ın yakaladıkları mükemmel ilişkiyi sürdürebilmeleri için: Aslan’ın “dediğim dedik” tavrından, Yay’ın başkalarıyla flört- ten ve küçük maceralardan vazgeçmesi gerektir.

Küçük fedakarlıklarla büyük mutluluklar yakalanan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE OĞLAK

Ateş grubu Aslan burcu gururlu, neşeli, canlı, hareketli, dışa dönük, cömert, dikkat çekmekten hoşlanan ve olayların olumlu yönlerini görebilen bir burçtur. Toprak grubunun içine kapalı, tutumlu, kuşkucu, fazla konuşma- yan ve kalabalıktan adeta kaçan Oğlak burcu insanıyla mutlu olamaz.

Her iki burcun selameti açısından hemen birbirinizden uzaklaşın.

Bu umutsuz ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE KOVA

Aslan ve Kova karşıt burçlardır. Bu yüzden aralarında büyük bir çekim vardır. Aslan burcu ve Kova burcu

insanları iyi niyetli, yardımsever, zeki insanlardır, belirli bir kültür düzeyleri varsa çok mutlu olabilirler.

Birbirlerinin eksiklerini tamamlar ve birbirlerini çok ilginç bulurlar.

Bu geleceği parlak olabilecek ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

ASLAN VE BALIK

Aslan ateş, Balık ise su elementindendir. Su ateşi söndürür. Romantik, duygulu Balık burcu insanı Aslan burcunu sıkar, desteklemez, neşesini kaçırır.

Canınızdan bezmeden bu ilişkiyi sonlandırın yoksa bağırıp, çağırdığınız Balık burcu insanı sizi bırakır gider bir de gururunuzun kırıldığı ile kalırsınız.

Fakat bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.