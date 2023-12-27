(Canfer BALÇIK; /17 kıta/İstanbul şivesi / Trabzon şivesi devamındadır)
(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız
Bulutlar, üstünüze,
Döktüler yaşlarını
Kaç kişi koyup gitti
Dünya uğraşlarını
Kim bilir ki o taşlar
Nereden taşındılar
Kim bilir ki hasretten
Ne kadar ağladılar
Kim bilir kaç kişiden
Türküler dinlediler
Kaç sevdaya düşenin
Derdiyle inlediler
(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız
Ey gidi taş duvarlar
Bana da mı küstünüz
Yoksa, gençliğim gibi
Siz de mi unuttunuz
Duvarlar; yerinizi
Aldı ‘dikenli teller’
Çoğu döküldü gitti
Azaldı kalan günler
Yarım asırdan fazla
Koydum taş taş üstüne
Düşmeye başladılar
‘Kaderim’ baş üstüne
(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız
Ey taşlar; üstünüzü
Yosunlar bağladılar
Şimdi çayırınızı
Betonlar kapladılar
Ey çayır duvarları
Bize kaldı davanız
Acep geri gelir mi
‘Geçit vermez’ havanız
Birkaç misli yük ile
Söylüyor karıncalar
İnşallah açacaklar
Gönlümüzde goncalar
(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız
Uşaklar; nasihatim
Taşları bunaltmayın
Bayırlardan aşağı
Ömrü yuvarlatmayın
Bu yeni yetmelerin
Gitmeyin havasına
Her ne yapar iseniz
Uydurun doğasına
Ey çayır duvarları
İnşallah geleceğim
Hepinizi, sil baştan
Yeniden öreceğim
(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız
(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-13:25/İstanbul)
EY ÇAYİR DUVARLARİ SİZ DA Mİ YORULDUNUZ?
(Canfer BALÇIK; 17 kıta/TRABZON şivesi )
(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz
Bulutlar, ustunuze,
Döktiler yaşlarini
Kaç kişi brakup gitti
Dünya telaşlarini
Kim bilur; bu taşlari
Nereden taşidiler
Kim bilur ayrilanda
Ne kadar ağladiler
Kim bilur kaç kişiden
Kaydeler( Turkiler)dinlediler
Kaç sevdaya duşenun
Derdiyle inlediler
(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz
Ey gidi taş duvarlar
Bana da mi kustunuz
Yoksa, gençluğum gibi
Siz da mi unuttunuz
Duvarlar; yerunuzi
Aldi ‘dikenli teller’
Boy verduğunuz yerde
Eseyur soğuk yeller
Yarim asirdan fazla
Koydum taş taş ustine
Düşmeğe başladiler
Kaderum baş ustine
(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz
Ey taşlar; ustunuzi
Yosunlar bağladiler
Şimdi çayirunuzi
Betonlar kapladiler
Ey çayir duvarlari
Bize kaldi davanuz
Aca geri gelur mi
‘Geçit vermez’ havanız
Birkaç misli yuk ile
Soyleyur karincalar
İnşallah açacakler
Gonlumuzde goncalar
(Nakarat)
Ey çayir duvarları
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz
Uşaklar; nasihatum
Taşlari boğaltmayun
Bayirlardan aşağa
Ömri yuvarlatmayun
Bu yeni yetmelerun
Gitmeyun havasina
Her ne yapar isenuz
Uydurun doğasina
Ey çayir duvarlari
İnşallah geleceğum
Hebunuzi, sil baştan
Yeniden öreceğum
Çayirlar, ustunuzde
Otlayacak inekler
Gidenler, mecbur kalup
Geriye dönecekler
(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz
(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-14:05/İstanbul)