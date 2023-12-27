(Canfer BALÇIK; /17 kıta/İstanbul şivesi / Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız

Bulutlar, üstünüze, 
Döktüler yaşlarını
Kaç kişi koyup gitti 
Dünya uğraşlarını 

Kim bilir ki o taşlar
Nereden taşındılar 
Kim bilir ki hasretten 
Ne kadar ağladılar 

Kim bilir kaç kişiden
Türküler dinlediler
Kaç sevdaya düşenin
Derdiyle inlediler

(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız

Ey gidi taş duvarlar 
Bana da mı küstünüz 
Yoksa, gençliğim gibi
Siz de mi unuttunuz 

Duvarlar; yerinizi
Aldı ‘dikenli teller’
Çoğu döküldü gitti 
Azaldı kalan günler 

Yarım asırdan fazla 
Koydum taş taş üstüne 
Düşmeye başladılar 
‘Kaderim’ baş üstüne 

(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız

Ey taşlar; üstünüzü
Yosunlar bağladılar 
Şimdi çayırınızı
Betonlar kapladılar 

Ey çayır duvarları
Bize kaldı davanız 
Acep geri gelir mi
‘Geçit vermez’ havanız

Birkaç misli yük ile
Söylüyor karıncalar
İnşallah açacaklar 
Gönlümüzde goncalar 

(Nakarat)
Ey çayır duvarları 
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız

Uşaklar; nasihatim
Taşları bunaltmayın
Bayırlardan aşağı
Ömrü yuvarlatmayın 

Bu yeni yetmelerin
Gitmeyin havasına
Her ne yapar iseniz
Uydurun doğasına

Ey çayır duvarları 
İnşallah geleceğim
Hepinizi, sil baştan 
Yeniden öreceğim

(Nakarat)
Ey çayır duvarları
Siz de mi yoruldunuz?
Sanki çayıra değil
Üstüme yıkıldınız

(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-13:25/İstanbul)

EY ÇAYİR DUVARLARİ SİZ DA Mİ YORULDUNUZ?
(Canfer BALÇIK; 17 kıta/TRABZON şivesi )

(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz

Bulutlar, ustunuze, 
Döktiler yaşlarini
Kaç kişi brakup gitti 
Dünya telaşlarini

Kim bilur; bu taşlari
Nereden taşidiler
Kim bilur ayrilanda
Ne kadar ağladiler

Kim bilur kaç kişiden
Kaydeler( Turkiler)dinlediler
Kaç sevdaya duşenun
Derdiyle inlediler

(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz

Ey gidi taş duvarlar 
Bana da mi kustunuz
Yoksa, gençluğum gibi
Siz da mi unuttunuz 

Duvarlar; yerunuzi
Aldi ‘dikenli teller’
Boy verduğunuz yerde
Eseyur soğuk yeller

Yarim asirdan fazla 
Koydum taş taş ustine
Düşmeğe başladiler
Kaderum baş ustine

(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz

Ey taşlar; ustunuzi
Yosunlar bağladiler
Şimdi çayirunuzi
Betonlar kapladiler

Ey çayir duvarlari
Bize kaldi davanuz 
Aca geri gelur mi
‘Geçit vermez’ havanız

Birkaç misli yuk ile
Soyleyur karincalar
İnşallah açacakler
Gonlumuzde goncalar 

(Nakarat)
Ey çayir duvarları 
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz 

Uşaklar; nasihatum 
Taşlari boğaltmayun
Bayirlardan aşağa
Ömri yuvarlatmayun

Bu yeni yetmelerun
Gitmeyun havasina
Her ne yapar isenuz
Uydurun doğasina 

Ey çayir duvarlari
İnşallah geleceğum
Hebunuzi, sil baştan
Yeniden öreceğum

Çayirlar, ustunuzde 
Otlayacak inekler
Gidenler, mecbur kalup 
Geriye dönecekler 

(Nakarat)
Ey çayir duvarlari
Siz da mi yoruldunuz?
Sanki çayira değil
Ustume yıkıldunuz

(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-14:05/İstanbul)