(Canfer BALÇIK; /17 kıta/İstanbul şivesi / Trabzon şivesi devamındadır)

(Nakarat)

Ey çayır duvarları

Siz de mi yoruldunuz?

Sanki çayıra değil

Üstüme yıkıldınız

Bulutlar, üstünüze,

Döktüler yaşlarını

Kaç kişi koyup gitti

Dünya uğraşlarını

Kim bilir ki o taşlar

Nereden taşındılar

Kim bilir ki hasretten

Ne kadar ağladılar

Kim bilir kaç kişiden

Türküler dinlediler

Kaç sevdaya düşenin

Derdiyle inlediler

(Nakarat)

Ey çayır duvarları

Siz de mi yoruldunuz?

Sanki çayıra değil

Üstüme yıkıldınız

Ey gidi taş duvarlar

Bana da mı küstünüz

Yoksa, gençliğim gibi

Siz de mi unuttunuz

Duvarlar; yerinizi

Aldı ‘dikenli teller’

Çoğu döküldü gitti

Azaldı kalan günler

Yarım asırdan fazla

Koydum taş taş üstüne

Düşmeye başladılar

‘Kaderim’ baş üstüne

(Nakarat)

Ey çayır duvarları

Siz de mi yoruldunuz?

Sanki çayıra değil

Üstüme yıkıldınız

Ey taşlar; üstünüzü

Yosunlar bağladılar

Şimdi çayırınızı

Betonlar kapladılar

Ey çayır duvarları

Bize kaldı davanız

Acep geri gelir mi

‘Geçit vermez’ havanız

Birkaç misli yük ile

Söylüyor karıncalar

İnşallah açacaklar

Gönlümüzde goncalar

(Nakarat)

Ey çayır duvarları

Siz de mi yoruldunuz?

Sanki çayıra değil

Üstüme yıkıldınız

Uşaklar; nasihatim

Taşları bunaltmayın

Bayırlardan aşağı

Ömrü yuvarlatmayın

Bu yeni yetmelerin

Gitmeyin havasına

Her ne yapar iseniz

Uydurun doğasına

Ey çayır duvarları

İnşallah geleceğim

Hepinizi, sil baştan

Yeniden öreceğim

(Nakarat)

Ey çayır duvarları

Siz de mi yoruldunuz?

Sanki çayıra değil

Üstüme yıkıldınız

(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-13:25/İstanbul)

EY ÇAYİR DUVARLARİ SİZ DA Mİ YORULDUNUZ?

(Canfer BALÇIK; 17 kıta/TRABZON şivesi )

(Nakarat)

Ey çayir duvarlari

Siz da mi yoruldunuz?

Sanki çayira değil

Ustume yıkıldunuz

Bulutlar, ustunuze,

Döktiler yaşlarini

Kaç kişi brakup gitti

Dünya telaşlarini

Kim bilur; bu taşlari

Nereden taşidiler

Kim bilur ayrilanda

Ne kadar ağladiler

Kim bilur kaç kişiden

Kaydeler( Turkiler)dinlediler

Kaç sevdaya duşenun

Derdiyle inlediler

(Nakarat)

Ey çayir duvarlari

Siz da mi yoruldunuz?

Sanki çayira değil

Ustume yıkıldunuz

Ey gidi taş duvarlar

Bana da mi kustunuz

Yoksa, gençluğum gibi

Siz da mi unuttunuz

Duvarlar; yerunuzi

Aldi ‘dikenli teller’

Boy verduğunuz yerde

Eseyur soğuk yeller

Yarim asirdan fazla

Koydum taş taş ustine

Düşmeğe başladiler

Kaderum baş ustine

(Nakarat)

Ey çayir duvarlari

Siz da mi yoruldunuz?

Sanki çayira değil

Ustume yıkıldunuz

Ey taşlar; ustunuzi

Yosunlar bağladiler

Şimdi çayirunuzi

Betonlar kapladiler

Ey çayir duvarlari

Bize kaldi davanuz

Aca geri gelur mi

‘Geçit vermez’ havanız

Birkaç misli yuk ile

Soyleyur karincalar

İnşallah açacakler

Gonlumuzde goncalar

(Nakarat)

Ey çayir duvarları

Siz da mi yoruldunuz?

Sanki çayira değil

Ustume yıkıldunuz

Uşaklar; nasihatum

Taşlari boğaltmayun

Bayirlardan aşağa

Ömri yuvarlatmayun

Bu yeni yetmelerun

Gitmeyun havasina

Her ne yapar isenuz

Uydurun doğasina

Ey çayir duvarlari

İnşallah geleceğum

Hebunuzi, sil baştan

Yeniden öreceğum

Çayirlar, ustunuzde

Otlayacak inekler

Gidenler, mecbur kalup

Geriye dönecekler

(Nakarat)

Ey çayir duvarlari

Siz da mi yoruldunuz?

Sanki çayira değil

Ustume yıkıldunuz

(Canfer BALÇIK; 26.12.2023/Saat:09:30-14:05/İstanbul)