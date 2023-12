ATATÜRK SELAMI İLE MERHABA DOSTLARIM!

“BÜTÜN BİR DÜNYA BİR TÜRK DELİKANLISININ BURNUNUN KANAMASINA DEĞMEZ!...”

Mustafa Kemal ATATÜRK

“CESARET DAĞINDA KORKU ESMEZ...”

ŞEHIT YÜREĞİ.(Hain saldırıda şehit düşen askerlerimizin sloganı.Ruhları şad olsun;Mekanları cennettir elbet!)

Uzun süredir kordu yüreğimiz;yine alev alev yangın yeri.

12 şehidimiz vardı bir kaç gün önce.

ATATÜRK DÜNYAYI AYAĞA DİKMİŞTİ TÜRKLER İÇİN ...

Biz yine 100 yıl sonra yangının tam ortasındayız;her yanımız hainler ile çevrili.

...

Geçmişe gidelim umut alalım;umudum kalmadı çünkü !

27 Aralık 2023 tarihindeyiz bugün.

Biz tüm etkinliklerimizi erteledik şehit çocuklarımız ile kucaklaşma dışında.

ATATÜRK’ÜN Ankara’ya gelişinin ve kurtuluşu yöneteceği yeri seçmesinin 104.yılı bugün.

Ankara’da yaşamaktan ve Ankaralı olmaktan gururluyum bugün.

Bir asır sonra ATAMIZIN gözleri ile bakacağım Ankaramıza bugün.

27 Aralık 1919 tarihine gidelim.

ANKARA TARİHİ GÜNLERE TANIKLIK EDİYOR...

HEYET-İ TEMSİLİYE MUSTAFA KEMAL BAŞKANLIĞINDA ANKARA’DA!

...

O günleri tarihe tanıklık edenlerin ağzından dinleyelim:

“Gülümsüyordu Mustafa Kemal, daha 38 yaşındaydı fakat, yüzünde, nice savaş alanının tandırında yoğrulmuş bir başka olgunluk vardı.

Mavi gözleri çelik pırıltısıyla yanıyor, kalpağının iki kenarında, şakaklarında uçuşan başak rengi saçları, güzel yüzüne bir başka mana veriyordu.

Yokuş başında, seymenlerin önünde durdu. Otomobilden indi. Onlara doğru ağır ağır yürüdü.

Hepsi bir anda esas duruşa geçtiler. Her soluk tek can olmuştu. Bütün gözler, onun gözlerinde düğümlüydü. Vakur ve sert bir sesle:

– “Merhaba efendiler!”dedi.

– “Sağol Paşa Hazretleri…”

– “Arkadaşlar! Buraya neden geldiniz?”

– “Millet yolunda can vermeye geldik!”

– “Fikrinizde sabit misiniz?”

– “And olsun.”

… Ve, işte o zaman Mustafa Kemal’in gözleri ilk kez yaşardı. Zincir kabul etmeyen bu ulus, onun peşinde, gerekirse ölüme bile, göz kırpmadan gidebilirdi.”

...

BİZLER FİKRİMİZDE SABİTİZ;AND OLSUN!

VATAN UĞRUNA BU CAN FEDA OLSUN!

104 YIL SONRA “BİR DAHA ÇIK GEL SAMSUN’DAN, SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM”.

Sevgi ve saygıyla ...