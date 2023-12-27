Son yıllarda The Ekonomist dergisinin yılbaşı kapakları dünyada oldukça konuşuluyor. Aslında konuşulmasının en önemli sebeplerinden biri de kapakta bulunan semboller ve bu simgelerin gelecek zamanda gerçekleşiyor olmasıdır.

Londra merkezli derginin kapakları komplo teorileri üretmeyi sevenlere malzeme oluyor. Kapaktaki şifreleri çözmeye çalışanlar 2024'e dair komplo teorileri üretmeye başladı bile. Bu sebeple The Economist kapağı her yıl çok konuşuluyor.

Çünkü komplo teorileri havada uçuşuyor.

Özellikle kapakla ekonomik gelişmelere vurgu yapan dergi, önümüzdeki yıl küresel anlamda yaşanacakları da resmediyor. Bu kapsamda çarpıcı mesajlar içeriyor.

Dergi paylaştığı kapaklar ile ülkeler arasında yaşanan krizlere, global ölçekteki ekonomik sıkıntılara, felaketlere, savaşlara, yaşanan ve yaşanabilecek sorunlara göndermede bulunuyor.

Peki The Ekonomist dergisi 2024 yılı için ne mesaj veriyor.

Ama öncesinde bilmeyenler için 2023 yılı kapağını kısaca özetlemek istiyorum.

The Ekonomist dergisinin 2023 yılbaşı kapağında dv bir Noel ağacı ve birçok renkler vardı. Bu renkler kırmızı, yeşil ve beyaz renklerden oluşuyor.

Bu renkler İran ve Filistin'in bayraklarını oluşturan renklerdir. Özellikle Noel ağacının etrafında bulunan 9 sembolde 9. ay olan Eylül ayını ve İran'da başlayan Mahsa Amini olayıyla zamanına kadar kesin bilgi içermeseydi. Zaten 9 sembol incelendiğinde kadın ve erkek figürünün yan yana durması da bu ihtimali güçlendiriyor. Ekim ayında da Filistin ve İsrail arasındaki çatışmaların başlamasıyla da yine gerçekleri bilen The Ekonomist'e gözler bir kez daha çevrilerek bu kadar bilgi kehanet mi? Yoksa plan mı? Sorularını akıllara getiriyor.

Gelelim The Economist 2024 yılbaşı kapağına..

Bu yıldaki olan olayları bilen Economist, 2024’de neler tasvir etmiş?

Putin ve Zelensky

Kapakta ilk dikkat çeken Putin ve Zelensky’nin yüz yüze bakıyor olması ve aralarındaki kum saati detayı.. Bu detay aralarındaki sürenin azaldığını göstermektedir. Özellikle Rusya’nın seçime doğru gitmesi ve seçim öncesinde Ukrayna’yı almak için adımlarını hızlandıracağı yönünde söylentiler mevcut. Putin, Ukrayna’yı ele geçirmek için nükleer silahlarını kullanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu birçok uzman görüşü iddiaları da destekliyor. Zaten nükleer silah ve füze figürü hem Putin hem de Zelensky’nin yanında olması iddiaları güçlendiriyor.

ABD vs Meksika

Birde Zelensky’nin üzerinde bir kadın figürü oldukça dikkat çekiyor. Buradaki kadın kim olabilir? Kadın silüeti aslında 2 kişiye benzetiliyor. İlki ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Meksika’nın yeni başkan adayı Claudia Sheinbaum. Bu isimlerinden biri 2024 yılında oldukça konuşulacağı söyleniyor. Kamala Harris, Biden’ın olası bir rahatsızlığı durumunda yerine geçebileceği, Meksika adayı Sheinbaum’un ise ilk kez ülkesinin kadın başkan adayı olması, seçilmesi durumunda da Meksika’nın ilk kadın başkanı olması ihtimali var. Bu iki isimden birinin Zelensky’e destek vereceği konuşuluyor. Zaten ABD’nin Ukrayna’yı desteklediği de biliniyor.

Seçim süreci ve Donald Trump

2024’de en çok konuşulacak erkek figür ise Donald Trump olacak. Trump, Joe Biden’dan sonraki yeni ABD lideri olacağı söylentileri günden güne artıyor. Eğer Trump yeniden başkan olursa eyaletlerin birbirinden ayrılacağı ve doların bu sebeple yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Putin’in üstünde olması ve yanında güvercin sembolü ise Rusya’nın barış kararı alması olabilir. Özellikle barış sürecinin başlangıç zamanının 2 Ekim’de başlayan Ay tutulmasının etkisiyle ilişkilendiriyor. Bu tutulma 2024’de seçime gidecek birçok ülkenin olduğu ve oy sandığıyla sembolize ediliyor.

Yapay zekâ

Kapağın sol orta kısmında göz simgesi var. Buradaki göz yapay zekayı temsil ediyor. Göz simgesinin üst ve alt kısmında çipler ve kırmızı, mavi kablolar var. Kablolar beyinlere bağlı olmasıysa insanların yapay zekayla kontrol edileceğini gösteriyor olabilir. Zaten yapay zekayla üretilen akıllı robotlar son günlerde oldukça konuşulması da ihtimali kuvvetlendiriyor.

Ekonomi

Sağ orta kısımda grafik var. Bu grafik ekonomideki dalgalanmaları temsil ediyor. İniş çıkışlar ve grafikteki para birimleri ise oldukça dikkat çekici.. Sırasıyla İngiliz Sterlini, ABD Doları, Euro ve Çin Yeni.. Bil hassa bu para birimlerinin üzerinde durulması ve ekonomi tahminleri ise dolar, euro ve sterlinin düşeceği ve Çin para birimi olan Yen’in değer kazanacağı yönünde olduğu ifade ediliyor.

Buradaki ülkelerin fiziksel paranın yerini 2024 yılında dijital paraya geçeceği konuşuluyor. Grafiğin sağ kısmında ise jenga gibi dizilmiş geminin üzerinde konteynerler var. Gemi sembolü deniz ticaretiyle birlikte uluslararası ticaretin oldukça etkileneceğini açıkça resmetmiş.

Astroloji / Madenler / Teknoloji

8 Nisan 2024’te güneş tutulması mavi, kırmızı ve siyah renkteki dönencelerle simgeleniyor. Bu güneş tutulması 2024’de net olarak Meksika’da izleneceği söyleniyor. Tutulmanın izdüşümü Meksika üzerinde olacağı ve en çok da Meksika’yı etkileyeceği ifade ediliyor.

Alt kısıma dikkatlice bakıldığında sırtını dönen Çin liderinin ise doğuya doğru bakması oluyor. Bu da Çin’in doğudaki gücünü sembolize ettiği ya da Meksika’yı tehdit olarak görmesi olabilir.

Çin’in haziran ayında toryum rezervlerine işlem izni vermesiyle birlikte yenilenebilir enerji, elektrik, batarya, araba sembollerinin görülmesi elektrikli otomobil sektöründe ya da enerji konularındaki gelişmelerini artıracağını ifade ediyor olabilir.

Simpson kehanetleri gibi İngiliz dergisi olan The Economist’in de subliminal mesajları nasıl ustalıkla verdiğini görüyoruz. Peki önceki yıllar olduğu gibi, bu yeni yıl kapağındaki semboller gerçek olacak mı? İnsanlık “uyanışa” geçecek mi? Yoksa “kehanet” olarak adlandırılan planları harekete geçirecekler mi? 2024’de göreceğiz..