Hükmün yankılanır kulaklarımda
Adın zikredilir dudaklarımda
Ömrün o şaşırtan çataklarında
‘Yıllarım’ yılların peşine düşer
‘Ben hep seninleydim’, göçerken beşer
‘Emareler saklı’ şakaklarımda
Ömrün boyun eğen başaklarında
‘Umutlar’ gönlün ırmaklarında
‘Ömrüm’ bir sevdanın peşine düşer
‘Ben hep seninleydim’, göçerken beşer
‘Yalınayak gezdim’ yaylaklarında
‘Ayazda titredim’ kışlaklarında
‘Aklım fikrim’ cennet bulaklarında
‘Bir düşüm’ bir düşün peşine düşer ‘Ben hep seninleydim’, göçerken beşer
‘Uzaklar’ yaklaştı, civarlarımda
‘Koşanlar azaldı’ kulvarlarımda
‘Rızkı tükenenler’ dualarımda
‘Olgunlaşan ömür’, sonunda düşer
‘Ben hep seninleydim’, göçerken beşer
(Canfer BALÇIK; 13.05.2024/KİEV)