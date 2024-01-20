(Canfer BALÇIK; 17 Kıta/İstanbul Şivesi)

Uşaklar; aklım, nefsim

Hiç durmadan yarışır

Bahtım ile yüreğim

Kah küser, kah barışır

Bazen sitemim bana

Bazen de zamanadır

Derin akan sulara

Bazen çağlayanadır

‘Bilen var mı ki?’zaman

Hangimize küsecek?

Ömür üç asır olsa

O da gelip geçecek

Ay çıkar, akşamları

Sıradağlar üstünde

Dumansız ocakların

Sancısı var göğsümde

Ne zaman yalnız kalsam

Çöker üstüme yıllar

Gidenin yeri belli

Dağıldı kalan sağlar

Güne erken başlarım

Daha Güneş doğmadan

Kuşlar kanat çırpıp da

Rızkını toplamadan

Ellerimi açarım

Şükrederim Allah’a

Gece karanlığından

Çıktığımda sabaha

Elde değnek, ararım

Çocukluk izlerimi

Silinip de gidenler

Yaşartır gözlerimi

Çok daha mutlu idim

Yamalı urba ile

Midem bayram ederdi

Lahana çorba ile

Hazzı yeterdi bana

Yerdeki kestanenin

Işıkları yanardı

Köydeki her hanenin

Ne güzel hediyeydi

Nenemin nazlaması

Dönme kuymak, sirihta

Peynirli muhlaması

Şimdi deseler bana

Al, bütün dünya senin

Hiç faydası olur mu?

Cebi var mi kefenin?

Çile çeken mi makbul

Dünyadan zevk alan mı?

Hiç hesap ettiniz mi?

Giden mi çok, kalan mı?

Her anımız bir sınav

Hiçbirinden kalmayın

Düşene el uzatın

‘Kimdir diye’ sormayın

Her canlının hakkı var

İncitmeyin, kırmayın

Sakın yoldaşınızı

Yarı yolda koymayın

‘Canlı, cansız’ gidecek

Hem solgun hem parlayan

Belki bizden salihtir

Çöpte ekmek arayan

Canfer der; pişmanlıkla

Ayrılmayın dünyadan

Sağlık ve huzur dolu

Ömür versin Yaradan

(Canfer BALÇIK; 20.01.2023/saat: 02:00-0430/ İstanbul)