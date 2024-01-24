(Canfer BALÇIK; 26 KITA/ İstanbul Şivesi)

Sabah erken kalkacak

İnekleri sağacak

Yemek hazırlayacak

Bir kız lazımdır bana

On çocuk doğuracak

Onları doyuracak

Hepsini okutacak

Bir kız lazımdır bana

Gübreyi küreyecek

Tarlayı belleyecek

Tohumları ekecek

Bir kız lazımdır bana

Örmesini bilecek

Dikmesini bilecek

Gülmesini bilecek

Bir kız lazımdır bana

Dört saat yürüyecek

Yapraklar toplayacak

Kofinle* taşıyacak

Bir kız lazım lazımdır bana

Odunları kıracak

Sobaları kuracak

Lambaları yakacak

Bir kız lazımdır bana

Hamuru yoğuracak

Yufkaları açacak

Yoğurt mayalayacak

Bir kız lazımdır bana

Konuk ağırlayacak

Etrafı paklayacak

Yayığı da vuracak

Bir kız lazımdır bana

Suyumu getirecek

Yatakları serecek

İşveyi de bilecek

Bir kız lazımdır bana

Çayırları biçecek

Otları kurutacak

Sırtında taşıyacak

Bir kız lazımdır bana

Komşuluğu bilecek

Irgatlığa gidecek

Emeği bölüşecek

Bir kız lazımdır bana

Mısırı toplayacak

Ambarda kurutacak

Değirmene gidecek

Bir kız lazımdır bana

Elbise yamayacak

Çamaşır yıkayacak

Sığırlar otlatacak

Bir kız lazımdır bana

Karları kürüyecek

Yük ile yürüyecek

Türküler söyleyecek

Bir kız lazımdır bana

Meyveler toplayacak

Turşuları kuracak

Ağaçlar budayacak

Bir kız lazımdır bana

Dipten tarla başına

Toprağı taşıyacak

Sırtımı kaşıyacak

Bir kız lazımdır bana

Dişinden arttıracak

Lezzetler tattıracak

Yuvalar kurduracak

Bir kız lazımdır bana

Modayı bilmeyecek

Tatile gitmeyecek

Bir şey istemeyecek

Bir kız lazımdır bana

Sözümü dinleyecek

Yolumu gözleyecek

Kapıda bekleyecek

Bir kız lazımdır bana

Kusurumu görmeyen

‘Neredeydin?’ demeyen

Ben yemeden yemeyen

Bir kız lazımdır bana

Suratını asmayan

Bana ‘ters ters’ bakmayan

Fazla ‘dırdır’ yapmayan

Bir kız lazımdır bana

Kışlıkları yığacak

Yaşlılara bakacak

Dilini bağlayacak

Bir kız lazımdır bana

Uşaklar; bu sözlerim

Bir şey hatırlattı mı?

Çok gerilere gidip

Sizleri ağlattı mı?

Herkes, ‘kendi kendinin’

Çeksin kulaklarını

Böyle bir kızı bulan

Öpsün ayaklarını

‘Kul Canfer’im; bu defa

Yazdım eski zamanı

Öyle hızlı geçti ki

Görünmüyor dumanı

Üç buçuk saat oldu

Bir şey dersin, ne dersin?

Hadi bana eyvallah

Yazdım; aldım hevesim

*kofin: Yaprak taşımada kullanılan büyük sepet

(Canfer BALÇIK; 22.01.2024/ saat: 03:00-06:30/ İstanbul)