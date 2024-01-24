(Canfer BALÇIK; 26 KITA/ İstanbul Şivesi)

Sabah erken kalkacak
İnekleri sağacak
Yemek hazırlayacak 
Bir kız lazımdır bana 

On çocuk doğuracak 
Onları doyuracak
Hepsini okutacak
Bir kız lazımdır bana

Gübreyi küreyecek
Tarlayı belleyecek 
Tohumları ekecek 
Bir kız lazımdır bana 

Örmesini bilecek
Dikmesini bilecek
Gülmesini bilecek
Bir kız lazımdır bana

Dört saat yürüyecek
Yapraklar toplayacak
Kofinle* taşıyacak
Bir kız lazım lazımdır bana

Odunları kıracak
Sobaları kuracak
Lambaları yakacak
Bir kız lazımdır bana

Hamuru yoğuracak
Yufkaları açacak
Yoğurt mayalayacak
Bir kız lazımdır bana

Konuk ağırlayacak
Etrafı paklayacak
Yayığı da vuracak 
Bir kız lazımdır bana

Suyumu getirecek
Yatakları serecek
İşveyi de bilecek
Bir kız lazımdır bana

Çayırları biçecek
Otları kurutacak
Sırtında taşıyacak
Bir kız lazımdır bana

Komşuluğu bilecek
Irgatlığa gidecek 
Emeği bölüşecek
Bir kız lazımdır bana

Mısırı toplayacak
Ambarda kurutacak
Değirmene gidecek
Bir kız lazımdır bana

Elbise yamayacak
Çamaşır yıkayacak
Sığırlar otlatacak 
Bir kız lazımdır bana

Karları kürüyecek
Yük ile yürüyecek
Türküler söyleyecek
Bir kız lazımdır bana

Meyveler toplayacak
Turşuları kuracak
Ağaçlar budayacak
Bir kız lazımdır bana

Dipten tarla başına 
Toprağı taşıyacak
Sırtımı kaşıyacak
Bir kız lazımdır bana

Dişinden arttıracak
Lezzetler tattıracak
Yuvalar kurduracak 
Bir kız lazımdır bana

Modayı bilmeyecek
Tatile gitmeyecek
Bir şey istemeyecek
Bir kız lazımdır bana

Sözümü dinleyecek
Yolumu gözleyecek
Kapıda bekleyecek
Bir kız lazımdır bana

Kusurumu görmeyen
‘Neredeydin?’ demeyen 
Ben yemeden yemeyen 
Bir kız lazımdır bana

Suratını asmayan 
Bana ‘ters ters’ bakmayan
Fazla ‘dırdır’ yapmayan 
Bir kız lazımdır bana

Kışlıkları yığacak
Yaşlılara bakacak
Dilini bağlayacak
Bir kız lazımdır bana

Uşaklar; bu sözlerim
Bir şey hatırlattı mı?
Çok gerilere gidip
Sizleri ağlattı mı?

Herkes, ‘kendi kendinin’
Çeksin kulaklarını
Böyle bir kızı bulan
Öpsün ayaklarını

‘Kul Canfer’im; bu defa
Yazdım eski zamanı
Öyle hızlı geçti ki
Görünmüyor dumanı

Üç buçuk saat oldu 
Bir şey dersin, ne dersin?
Hadi bana eyvallah
Yazdım; aldım hevesim

*kofin: Yaprak taşımada kullanılan büyük sepet
(Canfer BALÇIK; 22.01.2024/ saat: 03:00-06:30/ İstanbul)