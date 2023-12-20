(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/İstanbul şivesi / TRABZON şivesi devamındadır)
Kapıydı fukaraya
Çareydi her yaraya
İş bırakmaz sonraya
Hey gidi Cevdet KARA
Gölbaşı’nın simgesi
Yüksek çıkardı sesi
İnsanlık abidesi
Hey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
Hem en beyefendisi
Hem en merhametlisi
O bir ‘Vatan delisi’
Hey gidi Cevdet KARA
Ayırmazdı canları
Severdi insanları
Beslerdi hayvanları
Hey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
Dürüsttü , çalışkandı
Cesurdu, atılgandı
O ne büyük adamdı
Hey gidi Cevdet KARA
Kendine has lisanı
Diriltirdi insanı
O bir huzur limanı
Hey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
Belinde tabancası
Başında da şapkası
Delikanlının hası
Hey gidi Cevdet KARA
Dünya malına tapmaz
Harama el uzatmaz
Asla kendini kasmaz
Hey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
‘Ezel- Ebet’ kalbinde
Müze vardır evinde
Bir ‘Tarih değerinde’
Hey gidi Cevdet KARA
Altta eski araba
Kah ağa kah maraba
Can verirdi turaba (toprak)
Hey gidi Cevdet KARA
( Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
Döndü, felek çarkında
Olamadı farkında
‘Yüreklerde!’, ‘Yakında!’
Hey gidi Cevdet KARA
Allah’ın salih kulu
Yüreği iman dolu
İnşallah cennet yolu
Hey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor
İyileşmez bu yara
(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)
EY GİDİ CEVDET KARA
(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/Trabzon şivesi )
Kapiydi fukaraya
Çareydi her yaraya
İş birakmaz sonraya
Ey gidi Cevdet KARA
Gölbaşi’nun simgesi
Yuksek çikardi sesi
İnsanluk abidesi
Ey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
Hem en beyefendisi
Hem en merhametlisi
O bir ‘Vatan delisi’
Ey gidi Cevdet KARA
Ayirmazdi canlari
Severdi insanlari
Beslerdi hayvanlari
Ey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
Dürüstti , çalışkandi
Cesurdi, atilgandi
O ne beyuk adamdi
Ey gidi Cevdet KARA
Kendine has lisani
Dirilturdi insani
O bir huzur limani
Ey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
Belinde tabancasi
Başinda da şapkası
Delikanlinun hasi
Ey gidi Cevdet KARA
Dunya malina tapmaz
Harama el uzatmaz
Asla kendini kasmaz
Ey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
‘Ezel- Ebet’ kalbinde
Müze vardur evinde
Bir ‘Tarih değerinde’
Ey gidi Cevdet KARA
Altta eski araba
Kah ağa kah maraba
Can verurdi turaba (toprak)
Ey gidi Cevdet KARA
( Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
Döndi felek çarkinda
Olamadi farkinda
‘Yureklerde!’, ‘Yakında!’
Ey gidi Cevdet KARA
Allah’un salih kuli
Yureği iman doli
İnşallah cennet yoli
Ey gidi Cevdet KARA
(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara
(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)