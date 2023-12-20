(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/İstanbul şivesi / TRABZON şivesi devamındadır)

Kapıydı fukaraya

Çareydi her yaraya

İş bırakmaz sonraya

Hey gidi Cevdet KARA

Gölbaşı’nın simgesi

Yüksek çıkardı sesi

İnsanlık abidesi

Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

Hem en beyefendisi

Hem en merhametlisi

O bir ‘Vatan delisi’

Hey gidi Cevdet KARA

Ayırmazdı canları

Severdi insanları

Beslerdi hayvanları

Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

Dürüsttü , çalışkandı

Cesurdu, atılgandı

O ne büyük adamdı

Hey gidi Cevdet KARA

Kendine has lisanı

Diriltirdi insanı

O bir huzur limanı

Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

Belinde tabancası

Başında da şapkası

Delikanlının hası

Hey gidi Cevdet KARA

Dünya malına tapmaz

Harama el uzatmaz

Asla kendini kasmaz

Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

‘Ezel- Ebet’ kalbinde

Müze vardır evinde

Bir ‘Tarih değerinde’

Hey gidi Cevdet KARA

Altta eski araba

Kah ağa kah maraba

Can verirdi turaba (toprak)

Hey gidi Cevdet KARA

( Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

Döndü, felek çarkında

Olamadı farkında

‘Yüreklerde!’, ‘Yakında!’

Hey gidi Cevdet KARA

Allah’ın salih kulu

Yüreği iman dolu

İnşallah cennet yolu

Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Hey gidi Cevdet KARA

Göçtü sonsuz diyara

‘Hasret oldu’ kanıyor

İyileşmez bu yara

(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)

EY GİDİ CEVDET KARA

(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/Trabzon şivesi )

Kapiydi fukaraya

Çareydi her yaraya

İş birakmaz sonraya

Ey gidi Cevdet KARA

Gölbaşi’nun simgesi

Yuksek çikardi sesi

İnsanluk abidesi

Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

Hem en beyefendisi

Hem en merhametlisi

O bir ‘Vatan delisi’

Ey gidi Cevdet KARA

Ayirmazdi canlari

Severdi insanlari

Beslerdi hayvanlari

Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

Dürüstti , çalışkandi

Cesurdi, atilgandi

O ne beyuk adamdi

Ey gidi Cevdet KARA

Kendine has lisani

Dirilturdi insani

O bir huzur limani

Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

Belinde tabancasi

Başinda da şapkası

Delikanlinun hasi

Ey gidi Cevdet KARA

Dunya malina tapmaz

Harama el uzatmaz

Asla kendini kasmaz

Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

‘Ezel- Ebet’ kalbinde

Müze vardur evinde

Bir ‘Tarih değerinde’

Ey gidi Cevdet KARA

Altta eski araba

Kah ağa kah maraba

Can verurdi turaba (toprak)

Ey gidi Cevdet KARA

( Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

Döndi felek çarkinda

Olamadi farkinda

‘Yureklerde!’, ‘Yakında!’

Ey gidi Cevdet KARA

Allah’un salih kuli

Yureği iman doli

İnşallah cennet yoli

Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)

Ey gidi Cevdet KARA

Goçti sonsuz diyara

‘Hasret oldi’ kanayur

Eyileşmez bu yara

(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)