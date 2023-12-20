(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/İstanbul  şivesi / TRABZON şivesi devamındadır)

Kapıydı fukaraya 
Çareydi her yaraya
İş bırakmaz sonraya
Hey gidi Cevdet KARA

Gölbaşı’nın simgesi
Yüksek çıkardı sesi
İnsanlık abidesi 
Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

Hem en beyefendisi
Hem en merhametlisi
O bir ‘Vatan delisi’
Hey gidi Cevdet KARA

Ayırmazdı canları
Severdi insanları 
Beslerdi hayvanları
Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

Dürüsttü , çalışkandı
Cesurdu, atılgandı
O ne büyük adamdı
Hey gidi Cevdet KARA

Kendine has lisanı
Diriltirdi insanı
O bir huzur limanı 
Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

Belinde tabancası
Başında da şapkası 
Delikanlının hası
Hey gidi Cevdet KARA

Dünya malına tapmaz
Harama el uzatmaz
Asla kendini kasmaz
Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

‘Ezel- Ebet’ kalbinde 
Müze vardır evinde
Bir ‘Tarih değerinde’
Hey gidi Cevdet KARA

Altta eski araba
Kah ağa kah maraba
Can verirdi turaba (toprak)
Hey gidi Cevdet KARA

( Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

Döndü, felek çarkında 
Olamadı farkında
‘Yüreklerde!’, ‘Yakında!’
Hey gidi Cevdet KARA

Allah’ın salih kulu
Yüreği iman dolu 
İnşallah cennet yolu 
Hey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Hey gidi Cevdet KARA
Göçtü sonsuz diyara
‘Hasret oldu’ kanıyor 
İyileşmez bu yara

(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)

EY GİDİ CEVDET KARA
(Canfer BALÇIK’tan; Merhum Gölbaşı önceki Belediye Bşk. Dr. Cevdet KARA’ya/ 19 kıta/Trabzon şivesi )

Kapiydi fukaraya 
Çareydi her yaraya
İş birakmaz sonraya
Ey gidi Cevdet KARA

Gölbaşi’nun simgesi
Yuksek çikardi sesi
İnsanluk abidesi 
Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur 
Eyileşmez bu yara

Hem en beyefendisi
Hem en merhametlisi
O bir ‘Vatan delisi’
Ey gidi Cevdet KARA

Ayirmazdi canlari
Severdi insanlari
Beslerdi hayvanlari
Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara

Dürüstti , çalışkandi
Cesurdi, atilgandi
O ne beyuk adamdi
Ey gidi Cevdet KARA

Kendine has lisani
Dirilturdi insani
O bir huzur limani 
Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur 
Eyileşmez bu yara

Belinde tabancasi
Başinda da şapkası 
Delikanlinun hasi
Ey gidi Cevdet KARA

Dunya malina tapmaz
Harama el uzatmaz
Asla kendini kasmaz
Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara

‘Ezel- Ebet’ kalbinde 
Müze vardur evinde
Bir ‘Tarih değerinde’
Ey gidi Cevdet KARA

Altta eski araba
Kah ağa kah maraba
Can verurdi turaba (toprak)
Ey gidi Cevdet KARA

( Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara

Döndi felek çarkinda
Olamadi farkinda
‘Yureklerde!’, ‘Yakında!’
Ey gidi Cevdet KARA

Allah’un salih kuli
Yureği iman doli 
İnşallah cennet yoli 
Ey gidi Cevdet KARA

(Nakarat)
Ey gidi Cevdet KARA
Goçti sonsuz diyara
‘Hasret oldi’ kanayur
Eyileşmez bu yara

(Canfer BALÇIK; 19.12.2023/ saat:01:35-04:10/ ANKARA)