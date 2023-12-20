(Canfer BALÇIK; kıta; İSTANBUL şivesi)

(Nakarat)

Kirlettik suyunuzu

Kestik nefesinizi

Ey balıklar, balıklar

Tükettik neslinizi

Nesliniz azaldıkça

Artırdık hırsımızı

Yüzden fazla cins vardı *

Yok ettuk çoğunuzu

Yirmi bir tane devlet

Kirletiyor denizi

Altı kıyı devleti

Toplayın kendinizi

(Nakarat)

Kirlettik suyunuzu

Kestik nefesinizi

Ey balıklar, balıklar

Tükettik neslinizi

Balıkla sevdalılar

Yükseltin sesinizi

Bulanık derelere

Söyleyin türkünüzü

Kaç asır bu sulara

Anlattık derdimizi

Utanması olanlar

Kapatın yüzünüzü

(Nakarat)

Kirlettik suyunuzu

Kestik nefesinizi

Ey balıklar, balıklar

Tükettik neslinizi

(Canfer BALÇIK; 15.12.2023/ Saat: 05:07:40/İSTANBUL)