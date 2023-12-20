(Canfer BALÇIK; kıta; İSTANBUL şivesi)
(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu
Kestik nefesinizi
Ey balıklar, balıklar
Tükettik neslinizi
Nesliniz azaldıkça
Artırdık hırsımızı
Yüzden fazla cins vardı *
Yok ettuk çoğunuzu
Yirmi bir tane devlet
Kirletiyor denizi
Altı kıyı devleti
Toplayın kendinizi
(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu
Kestik nefesinizi
Ey balıklar, balıklar
Tükettik neslinizi
Balıkla sevdalılar
Yükseltin sesinizi
Bulanık derelere
Söyleyin türkünüzü
Kaç asır bu sulara
Anlattık derdimizi
Utanması olanlar
Kapatın yüzünüzü
(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu
Kestik nefesinizi
Ey balıklar, balıklar
Tükettik neslinizi
(Canfer BALÇIK; 15.12.2023/ Saat: 05:07:40/İSTANBUL)