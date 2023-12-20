(Canfer BALÇIK; kıta; İSTANBUL şivesi)

(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu 
Kestik nefesinizi
Ey balıklar, balıklar 
Tükettik neslinizi

Nesliniz azaldıkça 
Artırdık hırsımızı 
Yüzden fazla cins vardı *
Yok ettuk çoğunuzu

Yirmi bir tane devlet 
Kirletiyor denizi
Altı kıyı devleti
Toplayın kendinizi 

(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu
Kestik nefesinizi 
Ey balıklar, balıklar
Tükettik neslinizi 

Balıkla sevdalılar
Yükseltin sesinizi 
Bulanık derelere
Söyleyin türkünüzü

Kaç asır bu sulara
Anlattık derdimizi
Utanması olanlar
Kapatın yüzünüzü 

(Nakarat)
Kirlettik suyunuzu
Kestik nefesinizi
Ey balıklar, balıklar
Tükettik neslinizi 

(Canfer BALÇIK; 15.12.2023/ Saat: 05:07:40/İSTANBUL)