Nefsine uydukça’ daha aç olur/

‘Yokuş aşağıya’ durman güç olur/

‘Toprağa düşersin’ hükmün son bulur/

‘Peşinden koştuğun’ her şey hiç olur’//

‘Bir saniyen olmaz’; ‘hiçim’ demeye /

‘Bir lokma yutmaya’ ya da içmeye/

Beklenenler gelmez; ‘yolcu etmeye’/

‘Peşinden koştuğun’ her şey hiç olur//

Ne çarpan bir kalbin, ne bilinç olur/

‘Tövbe etmek için ‘ artık geç olur /

‘Öteki aleme’ başlangıç olur/

Peşinden koştuğun her şey hiç olur //

Kul Canfer ‘vaktinin’ değerini bil

‘Azını’, ‘çoğunu’, ‘yeterini’ bil

Velhasıl; ‘ her şeyden beterini’ bil

Peşinden koştuğun her şey hiç olur///

(Canfer BALÇIK; 27.01.2024/İstanbul)