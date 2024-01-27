Nefsine uydukça’ daha aç olur/
‘Yokuş aşağıya’ durman güç olur/
‘Toprağa düşersin’ hükmün son bulur/
‘Peşinden koştuğun’ her şey hiç olur’//
‘Bir saniyen olmaz’; ‘hiçim’ demeye /
‘Bir lokma yutmaya’ ya da içmeye/
Beklenenler gelmez; ‘yolcu etmeye’/
‘Peşinden koştuğun’ her şey hiç olur//
Ne çarpan bir kalbin, ne bilinç olur/
‘Tövbe etmek için ‘ artık geç olur /
‘Öteki aleme’ başlangıç olur/
Peşinden koştuğun her şey hiç olur //
Kul Canfer ‘vaktinin’ değerini bil
‘Azını’, ‘çoğunu’, ‘yeterini’ bil
Velhasıl; ‘ her şeyden beterini’ bil
Peşinden koştuğun her şey hiç olur///
(Canfer BALÇIK; 27.01.2024/İstanbul)