Hamilelikte hemoroid oluşumu muhtemel bir durumdur. Alınacak bazı tedbirler ile kolayca atlatmak mümkündür. Genellikle hastalar hamilelik süreci içerisinde mevcut hemoroidlerin sebep olduğu şikâyetlerin arttığını söylerler ancak, bu şikâyet edilen durumlar doktorunuzun vereceği bir kaç önemli tavsiye ile atlatılabilir.

Hamilelikte hemoroid, özellikle bebeğin büyümesi ile rahmin karın içinde kapladığı hacminin artışı bacaklardan gelen toplardamarların kan dolaşımını yavaşlatmasına ve kanın göllenmesine sebep oluyor. 3. aydan sonra bu etki giderek artıyor. Bu etkiyle yüzeysel damarlar şişmesi sonucunda hamilelikte hemoroid ve varisin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yine bu dönemde artan progesteron hormonu damar etrafındaki düz kasları gevşeterek damarların kolayca şişmesine sebep oluyor.

Hemoroidler ve anal fissürler, hamile kadınların ve doğum yapan kadınların yaklaşık %40’ında görülen bir durumdur. Genellikle hamileliğin üçüncü trimesterinde ve doğumdan 1-2 gün sonra ortaya çıkarlar.

Hamilelikte hemoroid ile ilişkili olabilecek bazı durumlar vardır. Bu durumlar şunlardır;

-Hamilelik sırasında kabızlık

-Bir önceki gebelik veya doğum sırasında perianal hastalıklar

-Aletli doğum

-Doğum sırasında 20 dakikadan fazla ıkınma süresi ve 3.800 gr’dan fazla yeni doğan ağırlığı

Bunlar hamilelikte yaşanan hemoroid ile ve doğum esnasında yaşanan durumlarla ilişkilidir.

Hamilelikte hemoroid gibi perianal hastalıklar kadınların yaşam kalitesini düşürür. Akut durumların yokluğunda hemoroidin cerrahi tedavisi hamilelik, doğum ve emzirme sonrasına ertelenir. Tromboze iç hemoroidler ve perianal tromboz çoğu durumda yeterli ağrı kesici, oral ve topikal flavonoid preparatları reçete edilerek konservatif olarak tedavi edilmelidir.

Hamilelikte Hemoroid Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Hamilelikte hemoroid tedavisinde hastalar, hamilelikten dolayı her ilacı kullanamazlar ve yine hamilelikten dolayı doktorunuz tedavi yöntemi olarak cerrahi işlemi acil bir durum olmadıkça tercih etmez.

Hamilekte hemoroid yaşayan hastaların tedavisi için tavsiye edilen, günlük rutin olarak yapılması gereken durumlar vardır. Bu durumlar şunlardır;

Hamile anne adayı, ılığa yakın bir sıcak suyu plastik bir küvete koyup günde 2 veya 3 defa, her seferinde 5 dakika süre ile bu su içerisinde oturma banyosu yaparak çok fazla rahatlayacaktır. Yalnız suyun çok sıcak olması veya içinde uzun süre oturulması durumunda hamileliğin son aylarında erken doğuma sebep olabilir.

Dışkıyı yumuşatan ilaçlar kullanılmalıdır. Kabızlığın önlenmesi, tuvalette uzun süre oturulmaması ve çok ıkınmadan kaygan yumuşak bir dışkılama tedavinin ana unsurlarındandır. Unutulmamalı ki ishal de kabızlık kadar hastanın durumunu kötüleştirir. Burada maksat yumuşak, kaygan ama şekilli bir dışkılama sağlamaktır, asla ishal yapmak değildir.

Hastaların önemli kısmında ciddi ölçüde ağrı vardır. Bu ağrıları hafifletmek amacıyla bir genel cerrahın tavsiyesi ile hamilelikte hemoroid ağrısı için parasetamol türevi ağrı kesiciler kullanılabilir.

Hamilik sürecinde günlük olarak yapılması gereken bu rutinleri yaparsanız, yakınmalardan kurtulur ve hamilelik sürecini çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz.

Hamilelikte Hemoroid’den Korunma Yolları Nelerdir?

Hamilelikte hemoroid rahatsızlığından korunmanın en önemli yolu kabızlığın önlenmesidir. Ayrıca lifli-posalı gıdalara ağırlık vererek, su tüketimini, sebze-meyve tüketimini artırarak vücudun sağlıklı, rahat ve ıkınma olmadan dışkılama yapmasını sağlamak gereklidir. Bu yöntemler ile sorun çözülemiyor ise doktorunuzun tavsiyesi ile uygun bir dışkı yumuşatıcıyı hamilelik sürecinde kullanabilirsiniz.

Hamilelikte hemoroidden korunmanın diğer yolları şunlardır;

Tuvalette uzun süre oturmamalısınız. Özellikle tuvalete girerken yanınıza gazete, dergi, telefon, tablet gibi zaman geçirici nesneler almak tuvalette uzun süre oturmanıza sebep olur. Bu da ıkınma ve bu bölge damarlarında şişmelere ve hemoroidlere yol açar.

Acı, ekşi, baharat, turşu gibi dışkılama esnasında dışkıda daha fazla iritan madde atılmasına yol açan beslenme biçimlerinden uzak durmalıyız.

Beyaz unla yapılmış ekmekler, makarna, pirinç ve bütün hamur işleri bağırsakları tembelleştirir. Bunları aşırı tüketmemeye özen göstermelisiniz.

Kabızlıkla tavsiye edilen yöntemler ile başa çıkamıyorsanız, anüs bölgesinde zaman zaman ve hafif şiddette de olsa yakınmalar olmaya başlamış ise hiç vakit kaybetmeden bir genel cerraha görünmenizi tavsiye ediyoruz.

Hamilelikte Hemoroid Normal Doğuma Engel Mi?

Hamilelikte hemoroid normal doğuma engel teşkil etmemektedir. Nadiren de olsa prolabetromboze hemoroidi olan veya hemoroidle beraber dış genital bölgede büyük varisleri olan hastalarda sezeryan tercih edilebilir.