Bu endişe verici bir durum olup 50 yaşın altındaki kişilerde kolorektal (kolon) kanseri teşhisleri artıyor. Mayıs 2021'de kolon kanseri taramalarının 45 yaşında başlaması yönündeki önerilerini değiştirmesine neden oldu. Bundan önce, kolon kanseri taramalarının 50 yaşında başlaması öneriliyordu. Kolon kanseri genç yetişkinlerde nadir olmakla birlikte, Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre dünya çapında en yaygın üçüncü kanser ve kanser ölümlerinin ikinci en yaygın nedenidir. Bu nedenle kolon kanserinin erken belirtilerini bilmek önemlidir.

Kolorektal kanser nedir?

Kolorektal kanser kolon kanseri ve rektum kanserini içerir. Kolon veya rektumdaki hücrelerin kontrolden çıktığı bir hastalıktır. Bazen kolon veya rektumda polip adı verilen anormal büyümeler oluşur. Zamanla bu polipler kansere dönüşebilir.

Amerikan Kanser Derneği'ne göre kolorektal kansere yakalanma riski erkeklerde 23'te 1, kadınlarda ise 25'te 1'dir. Genetik, çevresel ve yaşam tarzı faktörleri kolorektal kanser riskinizi etkileyebilir .

Kolon Kanseri Belirtileri Nelerdir ?

Kolon ve kolorektal kanserdeki polipler, özellikle ilk başta her zaman semptomlara neden olmaz. Kolon kanserinin bazı belirtileri şunları içerebilir:

Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik

Dışkıda veya dışkıda kan (dışkı)

Parlak kırmızı kanla birlikte rektal kanama

İshal, kabızlık veya bağırsaklarınızın tamamen boşalmadığı hissi

Beklenmeyen kilo kaybı

Kramp veya karın ağrısı

Zayıflık ve yorgunluk

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuzla konuşun. Bunlar kanserden başka bir şeyin işareti olabilir. Ancak bu belirtilere neyin sebep olduğunu ancak doktorunuz tarafından görüldüğünüzde bileceksiniz.

Genç yetişkinler arasında kolon kanseri vakalarında neden artış var?

Kolorektal kanser, 50 yaşın altındaki kişiler arasında kanserden kaynaklanan ölümlerin önde gelen nedenidir. Sağlık uzmanları, kolon kanseri teşhislerindeki artışa neyin sebep olduğundan emin değil . Ancak yetersiz beslenme ve fiziksel aktivite eksikliği de bunun sebeplerinden biri olabilir.

2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre Y kuşağı (1981-1996 yılları arasında doğanlar), 1950'de doğanlara kıyasla iki kat daha fazla kolorektal kanser riskine sahip . Aynı araştırma, 55 yaşın altındaki kişilerin ileri evre hastalık tanısı alma olasılığının yaşlı yetişkinlere göre yaklaşık %60 daha fazla olduğunu buldu. Bu da kolon kanserinden kurtulma şansını daha da zorlaştırıyor.

Kolon kanserini tespit etmek için hangi taramalar yapılır ?

Taramada altın standart kolonoskopidir . Bu tür kanserlerin teşhisinde tercih edilen yoldur. Kolonoskopi, doktorunuzun kolonun içini doğrudan incelemesine olanak tanır. Tespit edildiğinde doktorunuzun potansiyel olarak kanser öncesi polipleri çıkarmasına izin verme avantajına da sahiptir.

Dışkıda (dışkı) kanser DNA'sına veya kana bakan başka tarama testleri de vardır. Ancak bu testler tüm hastalar için, özellikle de yüksek risk altındakiler için uygun değildir.

İnsanlar kolon kanseri taramasına ne zaman başlamalı?

Mayıs 2021'de ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü, kolon kanseri taramasının 50 yerine 45 yaşında başlaması yönündeki önerilerini değiştirdi. Bunun nedeni, genç yetişkinlerde kolorektal kanser tanısının artmasıdır. Kolon kanseri belirtileriniz varsa beklemeyin. Yaşınız yönergelere uymasa bile tarama yaptırmayı savunabilirsiniz.