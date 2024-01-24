Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında sahasında iki önemli puan bıraktı.

Sezonun tümüne bakarsak rakibine 5 puan kaybetti Beşiktaş. Daha ne kadar kötü oynayabilir dedikçe daha beterini izliyoruz.

Bir önceki yazımda ağır mağlubiyetin nedenlerini yazdığım için hocanın ne suçu var? diye eleştiriler aldım. Arkadaşlar… benim suçum mu? Ben gördüğüm eksiği yazarım!

Beşiktaş böyle oynayamaz diyorum neden mi? Anlatayım…

Maça 4-1-4-1 dizilişiyle başlayan Santos, savunma dörtlüsünde bu kez Svensson, Necip, Bahktiyor ve Emrecan’a yer vermişti. Bir önceki maça nazaran daha etkili bir tercihti nitekim gol yemedi Beşiktaş, oraya Masuaku’nun da geleceğini düşünürsek bi’ nebze anlaşılabilir. (Stoper ve ön libero transferi şart orası ayrı bir mevzu.)

Fakat orta saha ve hücum hattına baktığımızda aynı iyimserlikte olamayacağım.

Tayfur, Gedson ve Cenk sahanın en kötü isimleriydi. Buna karşın Tayfur 60 dakika yani maçın 3’te 2’lik bölümünde nasıl oyunda kalabilir? Dakika 61 Tayfur çıktı Ghezzal girdi. Ne giren de ne çıkan da etkili bir oyun yok. İki sezondur Beşiktaş’a katkısı olmayan, üstelik kadro dışı bırakılmış Ghezzal’a nasıl umut bağlarsınız?

Cenk çıkması gerekirken Semih neden çıkar? Rebic orta sahada en etkili olabilecek isimken son 10 dakika kala oyuna ancak girebiliyor. Düşünün maç fotoğrafı yok ajanslarda, o kadar az oynamış! Hal böyle olunca belki de kendi tarihinin en zayıf takımı olan Adana Demirspor karşısında kendi evinizde kritik 2 puan bırakıyorsunuz. Taraftar isyan etmesin de ne yapsın?

Beşiktaş’ın şu an elinde olan kadrosuna baktığımızda; oynayabileceği en iyi ileri 3’lüsü Rebic, Semih ve Rashica olmalı. Semih’in kanat forvet, yardımcı forvet, gizli forvet olmadığını tam bir santrafor olduğunu artık görün! Semih, bu takımda kaleye en yakın oynaması gereken isimdir.

Öte yandan takım kötü olduğu için penaltısı bile verilmiyor, yok sayılıyor. Artık kendinize gelin. Santos hocaya demli bir çay söyleyin anlatın. Beşiktaş, savunma yaparak maç kazanacak bir takım değildir. Bu millet çay sever, hücum sever. Artık yeter!