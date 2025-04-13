Beşiktaş, Başakşehir karşısında maça 4-2-3-1 dizilişiyle başladı. Savunmanın sağında Chamberlain’i görünce şaşırdık.

Savunmanın merkezinde oynayan 5 isim (Emirhan, Necip, Talha, Uduoakhai ve Bakhtiyor) sakat olunca Solskjaer sağ bek Svensson’u stoper, Chamberlain’i ise sağ bekte oynattı. Rakip o bölgeden Beşiktaş’ı çok zorlayınca bunu gören Solskjaer ikinci yarının hemen başında Onur’u sağa aldı. Bu kez de Chamberlain’i merkeze alıp Salih’i çıkardı. Chamberlain merkezde de etkisiz olunca Beşiktaş orta sahada zayıf kaldı. Bu kaosa karşın Beşiktaş 60. dakikaya çok kadar iyi mücadele etti.

Fakat Başakşehir geçiş hücumunu çok iyi yaparak Beşiktaş’ı yenmeyi başardı.

Geçiş oyunu; topla çıkmaya çalışan takımın ikinci bölgede topu kaptırmasıyla rakibin yaptığı bir çeşit hücum çeşididir. Beşiktaş’ın Paulista ile direkten dönen gol fırsatından sonra Başakşehir’in Yusuf Sarı ile bulduğu gol bir geçiş hücumu sayesinde gerçekleşmiştir. 62. dakikada Masuaku, Svensson ve Paulista’ya rağmen Yusuf’un attığı bu gol, bize şunu gösteriyor. Etkili şut çekebilen ayaklar Başakşehir de var Beşiktaş’ta yok!

Bu gol için Solskjaer, “Çok kolay gol yiyoruz. Yediğimiz golde rakibe 3 kez faul yapabilirdik ama yapmadık. Karşınızda Messi ve Neymar gibi elit bir oyuncular olur ve bir şey yapamazsınız ama bu kadar kolay izin verince bunlar yaşanıyor. Sadece Chamberlain değil diğer oyuncuların da kazanan kimliklerini yansıtması gerekiyor. Bazen rakibi ısıracaksınız, faul yapacaksınız" diye konuştu.

Beşiktaş merkezde Chamberlain ve Gedson ile yapamıyor, yapamayacak da.

Neden mi? Detaylandıralım…

Beşiktaş’ın bu sezon orta sahasında yer alan oyuncuların hemen hepsi geniş alan oyuncusu. Fakat Beşiktaş derbiler hariç sert savunma yapan takımlara karşı dar alanda oynamak zorunda. Başakşehir çok iyi savunma yapan ve hızlı çıkan bir ekip. Beşiktaş ise dar alanda oynayamıyor sıcak bölge içindeki verkaçlarda, tek şutlarda, serbest vuruşlarda dahi etkisiz. Zor bulduğu fırsatları kolay harcıyor, girdiği pozisyonları değerlendiremiyor. Verkaç yani duvar pası; en basit hücum taktiklerinden biridir oysa ki, genel olarak kapalı savunmaları açmak için kullanılan bu taktikle, topa sahip oyuncunun topu yakındaki bir arkadaşına pas vererek boş bir alana kaçmasıyla pozisyon yaratılır. Beşiktaş ceza sahası içinde verkaç yapamadığı için karambole düşüyor.

Beşiktaş’a orta sahada Sosa, Oğuzhan, Atiba ve Josef gibi dar alanda etkili olan, şutları ve ters çalımları olan oyuncular lazım.

Beşiktaş’ın kaleden başlayarak, hücuma kadar tüm bölgelerde değişim yapması şart. Solskjaer maç sonu "bu takıma ilaç değil, ameliyat lazım" dediğine göre neşter derhal vurulmalıdır. Bu takım senin elinde bekleme hocam vur neşteri!