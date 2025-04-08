Beşiktaş’ta Kasımpaşa maçına başlayan 11’in ilk 45 dakika oynadığı oyun, bu sezon yaşananların kısa bir özeti.

Bu oyun Beşiktaş’a çok şey anlatıyor. Bunu okumak lazım!

Beşiktaş maça ideal savunma dörtlüsüyle çıktı fakat kanatlarda ve orta sahada yapılan tercihler Beşiktaş’ın ilk yarı oynamasına izin vermedi. Kanatlarda Muçi-Joao Mario ikilisi ve merkezde Chamberlain ile maça başlayan Beşiktaş rakibine boşluk bırakan, ikinci bölgede zayıf ve geçiş oyunu oynayamayan bir görüntü verdi. Rashica’nın yerinde oyuna başlayan Muçi sağ kanatta o kadar etkisizdi ki Svensson bile sağ bekte kötü göründü. İlk yarı boyunca Beşiktaş tüm atakları bu bölgeden yedi.

Muçi bir orta saha aslında Rafa Silva orada oynadığı için kanatlarda yer alıyor. Fakat sağ kanatta etkisinin azaldığını, oynatılmaması gerektiğini dün bir kez daha gördük. İlk yarı boyunca özellikle Chamberlain, Immobile, Mario ve Muçi hiç varlık gösteremedi.

Kasımpaşa her zaman ne oynadığı belli olan bir takım. Klasik 3-5-2 ile oynuyor. Savunmayı geride sağlam tutup, hızlı çıkışlarla önde baskı yapıp, rakibini hataya zorluyor. Galatasaray’dan da bu şekilde 1 puan aldı, aynı taktiği Beşiktaş’a da uyguladı.

Bunu fark eden Solskjaer ve ikinci yarıya Joao Mario ve Immobile’yi oyundan alarak başladı. Maç sonu söylediği şu cümle çok önemli, “İlk yarıda oynadığımız oyun kabul edilemezdi. İkinci yarı forması için savaşan ve çok fazla koşan oyuncular gördük."

Alınan 1 puan da bu değişiklikler sayesinde geldi.

Özellikle orta sahada çok zayıf ve geçirgen bir Beşiktaş vardı 72’de Muçi- Salih Uçan değişikliği yaptı ve gol Salih’in bireysel çabasıyla geldi. Salih etkili bir pasör ve Beşiktaş’ta devamlı oynaması gereken bir isim. Orta sahada top tutmak, etkili pas yapmak istiyorsanız Salih gibi ayaklara ihtiyacınız var. Chamberlain o bölgede çok etkisiz ve zayıf kalıyor. Dakika 82 de yapılan Chamberlain- Arroyo değişikliğini biraz erken yapsa Solskjaer galibiyet gelebilirdi.

Fakat uzun süredir Chamberlain’in üzerine kurduğu bir plan var Solskjaer’in ve hoca bu sevdasından vazgeçmek zorunda. Yoksa Beşiktaş kazansa bile çok zorlanıyor.

Psikolojide Batık Maliyet Yanılgısı diye bir teori var. Nedir bu teori?

Geçmişte harcadığın emek, zaman ve yatırım yüzünden yanlış olduğunu bildiğin bir şeyden vazgeçemezsin. İşte bu teori, zararı-faydasından yüksek olsa bile inatla devam etmene neden olan zihinsel bir tuzaktır.

Oysa asıl kayıp yanlışta daha uzun süre kalmaktır. Bundan kurtulmak gerek.