Aslanlar Adana deplasmanında şampiyonluk için önemli bir galibiyetle ayrıldı. İki haftadır ilk yarıda sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar bu hafta da ilk yarıda istenileni veremedi. Karşılıklı kaçan pozisyonlarda fırsatlar gole çevrilemedi. Ziyech ve Barış Alper ilk yarıda performansı veremedi sahada yoktular neredeyse. İkinci yarının başlarında ise farklı bir Ziyech vardı, müthiş sol ayakla ilk golü atan Ziyech ilk yarıdaki performansını unutturdu ve sahanın hakimi olduğunu hissettirdi. Aynı şekilde ilk yarıda düşük oynayan Kerem Demirbay müthiş golüyle artık rahat bir galibiyetin sinyalini verdi. Sezon başından beri sakatlığıyla mücadele eden Icardi 1 ay sahalarda uzak kaldı daha sonra ağrıları sebebiyle istediği performansı veremediği halde Adana'da hem takımının 3.golünü hemde lig'teki 21.golünü attı. İkinci yarının ortalarında oyuna giren Kerem Aktürkoğlu'nun kendine geldiğini görüyoruz umarız gerçek Kerem'i golleriyle son haftalarda görürüz. Mertens zaten asistlerin kralı, hemen sözleşmesi yenilenmesi gereken bir oyuncu. Zor gözüken deplasmanda ise galibiyetle ayrılan sarı kırmızılı ekibin en önemli oyuncusu Muslera'ya yazar. Süper Lig'de bu sezonda 17 maçta kalesinde gol görmeyen Türkiye'nin en iyi kalecisidir Fernando iyi ki varsın.

O zaman son olarak kupaya artık 4 kala diyebiliriz.