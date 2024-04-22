Kendi evinde Pendikspor’u ağırlayan sarı-kırmızılı ekip maçın ilk 30 dakikası geçen haftadaki gibi etkisiz başladı. Maçı hareketlendiren 35. dakikada ilk golün sahibi Mauro Icardi profesyonelliğiyle atağı kendi başlatarak finalini de golle kapattı. Onun için sol ayak, sağ ayak, kafa, ceza sahası dışında da olsa, ağrıları sebebiyle yüzde yüzünü veremese de oyun içinde tek rakibi kendi olan yıldız bir oyuncu. İkinci golde de korneri kazandıran Icardi, Abdülkerim’in kafa golüyle maçın gidişatını da belirledi. Bence sen daha fazla edersin Abdülkerim Bardakçı ..

3.golün sahibi Mertens’e ayrı parantez açmak gerekirse her maçta yaş olarak gençleşiyor ya asist yapar yada golünü muhakkak atar, müthiş bir yetenek. Penaltı atışıyla son golün sahibi Kerem Aktürkoğlu umuyoruz ki genç oyuncu bundan sonraki haftada üzerine katarak moral motivasyonunu yükseltecektir. 30.dakikadan sonra seyir zevki yüksek futbol izlettikleri için tüm ekibe bir izleyici olarak teşekkürlerimi iletirken, Okan hoca ve kaliteli oyuncularıyla hedefe 5 kala diyebiliriz.