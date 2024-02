Türkiyenin en zengin ailesine mensup olacaksın ve bir o kadarda mütevazı olacaksın. İstesen dünyanın her köşesine gidip haftalarca tatil yapabilecekken , işi gücü bırakıp sevdiğin renkleri pesinden koşarak gideceksin. Bugüne kadar emek verdiğin her doğru işin karşılığını alırken daha çok emek vererek çalıştığın kulüp başkanlığında hakkının yenildiğini hissederek, sırf sevdiğin renkler zarar görmesin diye başkanlığı bırakmayı düşüneceksin. Çünkü ben varken bizi Sampiyon yapmazlar düşüncesine daima dürüstlükle çalışıp kazanmayı alışmış biri olduğun halde etrafında gelişen tuhaf olaylara bakıp böyle bir karar vereceksin. Hele hele bu kararları takımın haftalardır lider vaziyette giderken vereceksin. Burada bir gariplik yok mu ? Sevgili başkan Ali Koç kim bilir neler yaşıyor, görüyor ve konuşamıyor. Eminim çok şeyi içine atıyor , ha sakın onun konuşamamasını birilerinden çekindiğinden falan sanmayın o sadece asaletinden ve Türk futbolunu daha fazla yıpratmamak için konuşmuyor. Arada bir şeyler söylüyor ama oda anlayana veya anlamak isteyene. Fenerbahçe bir sene daha Şampiyon olamazsa ne kaybeder ? Peki Ali Koç gibi planlı , proğramlı yatırım yapan ve başarılı bir takım kuran Başkanı kaybederse ne kaybeder ? Bunun cevabı sevgili İslam Çupinin sözlerinde saklı ‘’ Fenerbahçenin büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte , adı konamaz ‘’ . İşte Ali Koç bu ruhla büyümüş bir Fenerbahçeli. Beşiktaşlı bir Babası olmasına rağmen Fenerbahçeyi sevecek ve tutacak kadar büyük bir Fenerbahçeli. İnanın yıllardır ilk defa Fenerbahçeyi bu kadar keyif alarak ve kazanacağına inanarak seyrediyorum. İlk defa Fenerbahçenin her maçta bu kadar pozisyona girdiğini görüyorum. Alex den sonra ilk defa bu kadar iyi karakterli ve usta yabancı yıldızları seyrediyorum. Taraftarın yıllar sonra ilk defa bu kadar Şampiyonluga inandığını görüyorum. Fenerbahçenin Ferdi gibi İsmail gibi yıldızlarını seyretmekten zevk alıyor ve Başkanından , teknik direktörüne takımdan gurur duyuyorum. İtalyan gazeteci arkadaşım Loris Türkiyeye geldiğinde Fenerbahçe stadını gezdirdiğimde bana "burada ayrı bir ruh var , bende kendimi sanki yıllardır bu takımı tutuyorum gibi hissettim dedi” . Fenerbahçe - Samsun maçında Loris saha içinde resim çekerken ısınmaya çıkan Bonucci onu gördüğünde şaşırıp “Burada ne işin var” demiş. Bana bunu anlatırken Fenerbahçeye yeni gelen bir futbolcu olan Bonucci sanki yıllardır bu takımda oynayan bir futbolcu gibi takıma hemen adapte oluşuna şaşırdığını söyledi ve "gerçekten burada değişik bir ruh var “ dedi. Çağlar da gelir gelmez çıktığı maçta sanki yıllardır aynı takımla maça çıkmış gibi oynamadı mı ? Çünkü bu sene Fenerbahçe makina gibi işleyen bir sistem kurdu. Tabiki bu bir ayda veya bir haftada olmadı ve olamaz. Yukarıda belirttiğim gibi planlı ve proğramlı çalışmanın ürünü. Vizyon ve karakter ürünü. Kim ne derse desin ve futbol dışında elinden ne gelirse yapsın bu takım bu sene Şampiyon olacak. Sadece bu senede değil , inat edercesine tarihinde olduğu gibi senelerce. Zaten Ali Koçun vizyonu sadece bir Şampiyonlukla sınırlı kalacak bir vizyon değil. O Şampiyonluk bu sene önemli ancak Avrupada alınacak başarılar ve tüm spor dallarındaki başarılar ile taçlanacak. Çünkü Fenerbahçe Kurtuluşun ve kuruluşun takımı. Çünkü Fenerbahçe zaferin renkleri bu ülkede kurulduğu tarihten beri. Bu renklerinde ruhunu anlayan ve daha ileriye taşıyacak olan Başkandır Ali Koç. Ali Koç Fenerbahçenin menfaati için Başkanlığı bırakmayı düşünebilir ancak Fenerbahçeliler onu senelerce bırakmayacaktır. Başkan için bazıları bol keseden atıp tutuyor ancak hadi gel karşılıklı konuşalım dediğinde nedense bir sessizlik oluyor. Keşke herkes Ali Koçun takımını sevdiği kadar karşılık beklemeden kendi takımını sevse. İşte o zaman Türk futbolu layık olduğu yerde olur ve eskiden olduğu gibi televizyonlarda sadece maç yorumları ve pozisyonları ile futbolun güzellikleri konuşulur.