Öncelikle çok değişik bir Başakşehir izledik Fenerbahçe maçında. Ne yapacağını bilmeyen dağınık ve sinirli. Oynamayalım ve oynatmayalım diyerek atağa çıkmayan , oyunu kendi sahasında kabul eden bir Başakşehir. Gereksiz agresif ve maçın tansiyonunu yükselterek rakibine teslim olan bir Başakşehir.

Maçın sonucuna bakıpta dokuz kişi kalmasına rağmen iyi mücadele etti diyenler olabilir ancak kaleci Volkan olmasa Başakşehir maçı çok daha farklı kaybedebilirdi. Fenerbahçeye gelince son haftalarda yavaş yavaş defanstaki zaaflarını en aza indiren ve her fırsatta rakibin sahasına oyunu yıkarak üstünlük kuran bir Fenerbahçe izliyoruz. Başakşehir maçında rakip ceza sahasında tam 71 kez topla buluşan bir Fenerbahçe. Samsun ve Başakşehir maçlarında alınan kısır skorlara bakıp sakın olumsuz değerlendime yapmaya kalkmayın çok yanılırsınız çünkü ; iki maçtada rakipleri top oynamaktan çok top oynatmamayı düşündü ve çok basit oyun taktikleri ile sahaya çıktılar. Bu iki maçtada Fenerbahçe sanki halı sahada maç yapar gibi rahat bir şekilde rakibinin yarı alanının önüne oyunu yıkabildi. Top Fenerbahçeyi pek sevmedi bu son iki maçta. Fenerbahçede Ferdi her anlamıyla mükemmel bir futbolcu, bir kendi kalesinde bir rakip kalede enerjisi tükenmeden oynuyor. Fredin yokluğunda adeta onun boşluğunuda doldurarak iki katı performans gösteriyor. Eksikleri yokmu var tabi ki ancak Ferdi her hafta futbolunun üstüne koyarak oynuyor . Avrupanın bütün kulüpleri Ferdi için yakında Fenerbahçe kulübünün önünde sıraya girerler. Symamaski her yönü ile çok iyi bir futbolcu ,top ayağına çok yakışıyor ve çok hızlı bir şekilde topla oynuyor , kötü gününde bile oynadığı futbol ile görevini eksiksiz yapıyor ve takımının skorunda katkısı oluyor , iyi bir gününde Symanskiyi düşünemiyorum. Dzeko ise 37 yaşında olmasına rağmen maçın 90. dakikasında bile depar atarak rakip kaleye şut atabiliyor. Rakip müdafayı devamlı yoruyor ve takım arkadaşlarına koridor açarak Fenerbahçenin ataklarının daha etkili olmasını sağlıyor. Topsuz oyunda çok iyi ve zekice posizyon alıyor .Bence Fenerbahçe için çok faydalı ve gerekli bir oyuncu oldu Dzeko. Birde Valensiadan sonra çok iyi geldi Fenerbahçeye. Penaltı posizyonuna gelince göstere göstere geldi bence penaltı .Bathuaysi o dakikaya kadar oynadığı oyunun aksine emin bir vuruşla golü kaydetti ve galibiyeti getirdi. Sonuçta yukarıda belirttiğim gibi dağınık ve gereksiz agresif oynayan bir Başakşehir karşısında hızlı ve aşırı kazanmak isteyen bir Fenerbahçe. Önümüzde ligde daha çok maç var ama Fenerbahçe geniş kadrosu ile bence bu sezon Şampiyonluğu ve Avrupa kupasındaki macerasını kolay kolay bırakmayacaktır.