Ligin 23. haftası da Allaha şükür olaysız ve hadisesiz bir şekilde bitti. Hiçbir hakem yumruklanmadı , hiçbir takım sahadan çekilmedi. Teknik direktör atılmaları gibi ufak olaylar vardı.

Mükemmel bir şekilde ligin marka değerini yok etmeye devam ediyoruz hep birlikte. Bu ligde Fenerbahçe ve Galatasarayı alıp avrupada herhangi bir lige koysak başabaş mücadele ederler. Bu haftada rakiplerine üstünlüklerini kabul ettirerek baskılı farklı oyunlarını gösterdiler. Çok farklılar ve çok çalıştıkları anlaşılıyor maçları izlendiğinde. Beşiktaşın hali içler acısı , takım ayakta durmakta zorlanıyor. Teknik direktör olarak getirilen zat kenardan maç bitsede gitsek diyor. ikinci yarıdan sonra Salihe takım maça çıkarken son talimatlarını veriyor. Salihte ne taktik uygulayacak hal var nede Santosa inanacak inanç. Aslında Fernando Santos futbolu bilmiyor mu ? Hepimizden iyi biliyor ama elindeki malzemeninde farkında. Salih Uçar ağır çekim topu alıp hızlı çekimdeki Gedson Fernendeze atıyor. Yani bir hızlı bir ağır çekin Beşiktaş var sahada ancak ne oynadıklarını bilen var nede anlayan.Rachid Ghezzal hocanın taktiğini sanki Sivasta gez birazda al anlamış. Trabzon spora gelince ne oluyor ne düşünüyorlar gerçekten anlaşılamıyor. Darmadağın bir takım seyrediyor Trabzon seyircisi bir süredir maç seyretmekten öte işkenceye maruz kalıyor. Takımda ne bir toparlayacak abi nede maçı döndürecek bir yıldız var. Abdullah Avcı Kasımpaşa maçında Trabzonun ikinci golünden sonra bırakın mimik yapıp sevinmeyi dondu kaldı. O kafasında bu maçı zaten kaybedip sahaya çıkmış gibiydi. Ligde Bilet fiyatlarına bile baktığınızda klüplerin arasında uçurum gibi fark çıkıyor. Fenerbahçe ile Trabzon maçı bilet fiyatları neredeyse on kat farklı. O uygun fiyatlara rağmen Trabzon tribünleri bomboştu kasımpaşa maçında , maça gelmeyenler şanslı günlerindeydi bence. Hem parsları ceplerinde kaldı hemde sağlıkları. Zaten Passo gibi insanları maça gitmekten soğutan bir uygulamada mevcut. Bu hafta Beşiktaş Trabzon maçını çok merak ediyorum. Acaba birbirlerini mi kurtaracaklar yoksa birimi kurtulduğunu sanacak , İzleyip göreceğiz.