Gazze'de, Türkmenistan da soykırım dur durak bilmiyor.

Dünya birbirine girmiş durumda.

Ülkemizde her gün onlarca kadın öldürülüyor.

İyi şeylerde oluyor tabii. Mesela uzaya adım attık. Milletçe gurur duyduk.

Dünya da ve ülkemizde tüm bunlar yaşanırken bizim ana gündemimizde emeklilerin mağduriyeti var.

Ne çok ağladınız yahu. O kadar da söylenilmez ki. Görüp görebileceğiniz muhteşem bir zamdan sonra hem de.

10 bin TL neyinize yetmiyor.

Mesela nerde baksan 300 dolar falan ediyor.

2 buçuk tane çeyrek altına tekabül ediyor.

Zorlasan 3 adet gram altında alabiliyorsun icabında.

Çadırda kalsan, ya da sokakta yaşasan ev kirasından da yırtarak gül gibi geçinebilirsin.

Zaten ev senin neyine. Eski Türkiye'de kaldı onlar. Emekli olunca ikramiye ile ev araba almalar falan. " Yeni nesil bilmez bunları. Nereden nereye" denmiyor muydu?

Hah tamda bu işte.

Açlık sınırı 16 bin, maaş 10 bin.

En ücra köşelerde bile 1-1 ev kirası 10 bin olmuş. Ufaktan bir iş yapayım desen minicik dükkân kiraları 20-25 bine dayanmış. “Ölüm dediğin nedir gülüm. Ben senin için yaşamayı seçmişim” diyen Polat Alemdar geldi aklıma.

10 bin lira ile yaşamayı beceren binlerce emekli Polat Alemdarlarlarımız var. Hey yavrum heeeyy.. Bu şartlarda hayatta kalana racon kesecek babayiğit bir adım öne çıksın bakalım.

İşin gırgır, şamatası bir tarafa hangi parti, ülkeyi yöneten kim olursa olsun.. emekliye hak reva görülen bir meblağı canlı yayında açıklamak ve sabır dilemek nedir Allah aşkına?

Dört kişilik bir ailenin kuru ekmek parasının aylık bin TL tuttuğu bir mecrada “geçinmek” diye bir kavram olabilir mi?

Survayvırdaki yarışmacılar, adada kokonat yiyerek emekliden daha lüks bir hayat yaşıyorlar kuru ekmek çarpsın.

Gecede paraya para demeyen pavyon hatunu Dilber bile “Evin barkın yok mu senin?” diye sorulunca “Yok” diyorsa, 10 bin lira ile ev geçindirmeyi hayal edeceklere, ev alabileceklere karşı matematik formülü olan varsa beri gelsin.

Binlerce, milyonlarca emekli hepimizin sorunu. Çünkü onlar bizden, yarın hepimizin düşeceği durum bu. Bakın son zamanlarda kapıya gelen dilencilere. “Emekliyim geçinemiyorum” diyorsa verin sadaka, fitre.. neyiniz varsa.

Tamamen insani bir durum. Kendi insanımız insanlıktan çıkacak bu gidişle. Gurur, onur, namus, şeref.. kavramları tok karınlar için anlamlıdır.

Evinizde birileri açsa, ya da aç kalmamak için çareleri tükenmişse, ilk bunlardan taviz verir. Kimse de birşey diyemez. Dilber’i pavyona düşürüp evsiz barksız bırakan düzen, 10 bin lira maaş alacak emekliye neler yaptırmaz. Allah muhafaza.