Amerika Birleşik Devletleri’nde seçimlere çok az bir süre kala tehlike çanları çalmaya başladı.

Dikenli tel olayı aslında uzun süredir ABD’de kendisini gösteren Demokrat ve Cumhuriyetçilerin keskin atışmasını da göstermiş oldu. Özellikle Biden Yönetiminin son zamanlarda güç kaybettiği anket sonuçlarıyla birlikte bu yeni gelişme çözüme hemen kavuşmayacak gibi gözüküyor.

Joe Biden Güney Amerika sınırında bulunan dikenli tellerin kaldırılması için anayasa mahkemesine başvurmuş mahkeme dikenli tellerin kaldırılabileceğine karar vermişti. Teksas Valisi Greg Abbott

Mahkemenin kararı sonrasında muhafız askerlerini göndereceğini ve dikenli tellerin yeniden konulacağını açıklamıştı. Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride de Teksas eyaleti için dayanışma içindeyiz açıklaması yapıldı.

Olayın seçimlere yansıması açısından değerlendirirsek Biden yönetimi uzun süredir kaybettiği gücünü toparlamak için yoğun çaba harcayacağını söyleyebiliriz. Çünkü hali hazırda Biden göçmenler politikasına yönelik ABD halkından çok büyük tepkiler alıyor.

Hatırlarsanız Donald Trump bu durumu bir seçim propagandası haline getirmiş tepkileri körüklemiş ve başkanlığımın birinci gününde “Diktatör olacağım. Sınırları kapatacağım ve seyahat yasaklarını tekrar getireceğim" demişti. Ayrıca göçmenler konusu Eski Başkan Donald Trump’ın da çok yakından ilgilendiği konulardan biriydi. Başkan olduğu dönemde gerçekleştirdiği radikal hamleler olsun gündemi anında ısıtan açıklamaları olsun bu konuda Cumhuriyetçi kesimin desteğini ve onayını almıştı.

Amerika’yı ikiye bölen bu durum “İç savaş mı çıkıyor?” sorusundan önce seçimlere yansımasını göz önünde alarak yorumlamamız gerekir. Amerika tarihinde ilk olan Kongre baskını ile başkanlığa veda eden Trump, eyalet başkaldırısı ve iç savaş olasılığının olduğu bir ortamda geri gelebilir. Teksas ile gerçekleşen dikenli tel hadisesi büyük oranda Trump’ın yararına olacaktır. Tabi başkan adayı olabilirse…

Peki bu durum ne kadar sürebilir? Açıkçası bu gelişme büyük kaosa neden olabilecek bir kıvılcıma sahip. Ancak yönetim gücünü elinde bulunduran Biden seçim öncesi bu durumun büyümesine izin vermeyecektir. Biden’nın hareketleri Cumhuriyetçi kesim tarafından da takip edilecektir. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletlerinde uzun süredir varlığını koruyan bir kırılma olduğunu özellikle bu kırılmanın Biden döneminde daha da ortaya çıktığını söyleyebiliriz.