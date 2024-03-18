Savaş esnasında tüm benliğiyle orada savaşan, yardım toplayan, çalışan ve hasta bakan anne, kardeş ya da eş kimliğiyle desteğini esirgemeyen kadın kahramanlarımız birçok alanda savaşa büyük ölçüde katkıda bulunmuşlardır.

Hafızalardan silinmeyen tarihimizin en büyük zaferinde cephede askerle omuz omuza veren yüce Türk kadınlarımızı yakından tanıyalım.

Nezahat Onbaşı (Baysel)

Nezahat Onbaşı, babası onu cepheye beraberinde götürmek zorunda kalmıştı.Cepheye katıldığında daha 9 yaşındaydı. Henüz çocuk yaşta Çanakkale Savaşı’na katılan Nezahet Onbaşı, babasının emrinde bulunan 70. Alay ile Millî Mücadeleye destek verdi.

Umutların tükendiği askerin yorgun düştüğü esnada söylediği sözle tarihe adını yazdırmıştır.

“Ben babamın yanına ölmeye gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz?”

Nezahat Onbaşı, Çanakkale Savaşı dışında babasıyla birlikte Geyve Savaşı, I. ve II. İnönü Savaşları, Konya İsyanı, Sakarya ve Gediz muharebelerine de katılmıştır. Ardından savaşta ülkemize olan katkıları ve mücadelesi sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün de takdirini kazanmıştır.

Mücahide Hatice Hanım

Unutulmaz başarılara imza atan Mücahide Hatice Hanım, Anafartalar cephesinde 56. fıkrada omuz omuz mücadele veren unutulmaz bir kadın askerimizdir. Anafartalar’dan sonra İnönü Muharebeleri başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli cephelerinde mücadele vermiş ve İzmir’de Yunan ordusuna esir düşmüştür. Geriye kendisinden ve mücadelesinden hatıra şu sözleri bırakmıştır:

“İzmir’in Kemalpaşa (Nif) kazasının Ahmetli köyünden Hacı Halilzâdeler’denim. Babam merhum Mehmet Efendi’dir. Çanakkale Anafartalar’da 56. fırkada silahımla muharebelere iştirak ettim. Adım Ahmet idi. Benim kadın olduğumu kimse bilmiyordu. Şarapnel ve kurşunlarla dokuz yerimden yaralandım. Milli muharebelerimize de gönüllü iştirak ettim...”

Zeynep Mido Çavuş

Kadın kahramanlarımızdan biri de Dragaşlı Zeynep Mido Çavuş’tur Çanakkale Savaşı’na Anadolu illerinden gelen askerlerin yanı sıra eski Osmanlı toprağı olan Kosova’dan gelen 8 tabur gönüllü asker de katılmıştır. Bu taburlardan biri de Gora- Dragaş bölgesindendir ve içinde de yalnızca erkekler değil, kadın askerler de bulunur.

Ailesini Kosova’da bırakıp tek başına cepheye katılan Zeynep Mido Çavuş, savaş esnasında şehit olur. Mücadelesiyle iz bırakan, bekar ve genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Mido Çavuş’un hikayesinin Dragaş ve Gora’da hala dilden dile anlatıldığı bilinir.

Ülkemiz için dişini tırnağına takarak savaşan, canını hiçe sayan ve fedakârca çalışan kahraman Türk kadınlarımıza olan borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz.

Bu vesileyle vatanımız uğruna hayatlarını feda eden askerlerimizi ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyorum.