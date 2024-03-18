Başrollerinde Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı'nın rol aldığı ''Aile Çıkmazı'' filminin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Aile Çıkmazı galasında oyuncular filmle ilgili görüşlerini bildirdi.

Akademisyen bir çiftin, arkeolojik kazı sırasında buldukları heykelin peşindeki maceralarını konu alan "Aile Çıkmazı" filminin galası yapıldı.

Gala etkinliğinde, filmin oyuncuları, yapımcı ve yönetmeniyle teknik ekibi bir araya geldi.

Sinemaseverlerle 15 Mart'ta buluşacak filmin başrollerini Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı paylaşıyor.

FİLM HAKKINDA

Yapımını AKC film, yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu, yapımcılığını Özgür Akçay'ın üstlendiği "Aile Çıkmazı" filminde başrolleri Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven ve Ruhi Sarı paylaşıyor.

Akademisyen bir çiftin arkeolojik bir kazı sırasında buldukları paha biçilmez bir heykelin peşinde yaşadıkları eğlenceli hikayeyi konu alan filmde Alper Baytekin, Burcu Cavrar, Esra Kılıç, Sercan Gülbahar, Sarp Bozkurt, Melis İşiten ve çocuk oyuncular Mina Akdin ile Ahmet Hakan Ünal da rol alıyor.

Türkiye'de 15 Mart'ta vizyona girecek film, Azerbaycan'ın yanı sıra Avrupa'daki sinema salonlarında da izleyiciyle buluşacak.



Didem Aksu'dan Kadın Cinayetleri Artık Son Bulsun

Didem Aksu TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında "Avrupa Yakası" isimli diziyle başlayan Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi.



Geçtiğimiz günlerde film galasında karşımıza çıkan güzel oyuncu Aksu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu haline gelen kadın şiddetine hayır dedi. Başarılı Oyuncu Didem Aksu kadınlara "Şiddetin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor dedi .





Kemal Sunal Filmleri Yine Davalık

Kemal Sunal’ın ailesi, ‘Kemal Sunal Filmleri’ olarak anılan 25 yapımı TV kanallarında ve dijital platformlarda izinsiz yayınladığı iddiasıyla Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e dava açtı. Sanatçının ailesi, 150 bin liralık tazminat ile filmlerin yayınlanmasının önlenmesi için tedbir talep etti.

Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, oğlu Ali Sunal ve kızı Ezo Sunal, usta oyuncuya ait filmleri yıllarca televizyon kanallarına sattığı ve sayısız kez yayınladığı iddiasıyla önceden mahkemelik olduğu Hülya Koçyiğit ve Selim Soydan’a ait Gülşah Film’e yine dava açtı.



İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya göre Gülşah Film, ‘Kemal Sunal Filmleri’ olarak anılan 25 yapımı izinsiz şekilde televizyon kanallarında ve dijital platformlarda izleyici ile buluşturdu.

Kemal Sunal’ın ailesinin avukatı Uğur Güven, filmlerin önemine vurgu yaptı:

“Yapımların üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen halen tüm yayın kuşaklarında yayınlanmakta ve izlenmektedir. Gülşah Film tarafından elde edilen büyük gelirlere rağmen, filmlerin yapıldığı dönemde Kemal Sunal sadece oyunculuğu ve o dönemki sinema gösterimi için ücret almıştır. Kemal Sunal’ın icracı sanatçı sıfatıyla sahip olduğu hakların Gülşah Film tarafından ancak yazılı bir devir karşılığı kullanabileceği de kanunun açık düzenlemesinin sonucudur.”



Avukat Uğur Güven, dilekçesine şu sözlerle devam etti:

“Bu filmler en pahalı yayın kuşaklarında sayısız kez yayınlanmaktadır. Gülşah Film bu sayede ciddi bir maddi gelir elde etmektedir. Buna rağmen Kemal Sunal’ın tek mirasçısı olan müvekkillerin ilgili filmlerden doğan haklarının karşılığı ise bugüne kadar ödenmemektedir. Gülşah Film tarafından dava konusu filmlerin sinema gösterimi dışında satışının yapılması ve ticari amaçla kullanılması hukuka aykırıdır. Kemal Sunal’ın sahip olduğu haklar ihlal edilmiştir. Müvekkiller, gelirden mahrum kalmaktadır. Bu nedenle şimdilik 150 bin lira maddi tazminatın Gülşah Film’den tahsilini istiyoruz. Mahkemece üç katı üzerinden tazminat hesabı yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca RTÜK ve televizyon kanallarına, internet paylaşımlarının durdurulmasına yönelik mahkemece tedbir verilmesini istiyoruz.”



Müge Ökten'in "Tekim Ben Tekim " Fenomen Olmaya Hazır!

Uzun süredir müzik piyasasında olan, farklı tarzlarda çıkardığı albüm ve single çalışmaları ile gündemdeki yerini koruyan Müge Ökten, Şubat ayında yine, söz-müziği kendine ait single ile müzik listelerine giriş yaptı.

Daha önce imza attığı ve seslendirdiği parçalarla, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıp, büyük beğeni toplayan sanatçının bu kez de Tekim Ben ile aynı ilgi ve etkiyi yaratması bekleniyor.

Konservatuar Müzik eğitimi yüksek lisans mezunu Müge Ökten oyunculuk konusunda da yetenekli olmasının avantajını klipte kullandığı mimikleriyle de ortaya koydu. Ayrıcalıklı duruşu ve yorumuyla kendine bir hayran kitlesi oluşturan Müge Ökten'in “Tekim Ben Tekim" adlı singleçalışması, El Roman Müzik etiketiyle, Rafet El Roman yapımcılığında sevenleriyle buluşuyor.



Söz ve bestesi Müge Ökten'e ait olan şarkının, aranjesi. Revoiden tarafından yapıldı. 'Tekim Ben Tekim'in klip yönetmenliği ise Umut Kumral Devecioğlu imzası taşıyor. Sosyal medyada kısa sürede gündeme oturan şarkı şimdiden herkesin ağzında “tekim ben tekim “ sözleri ile dolanıyor.

Müge Ökten 'Tekim Ben Tekim'i siz müzikseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor ve göstereceğiniz ilgi ve destek için teşekkür ediyoruz. Bu arada Ökten Ramazana özel "Yunus Emre" isimli projesini fanlarına sunacak.



Paranoya filminin Basının Karşısına Çıktı

Yılın merakla beklenen, iddialı filmlerinden Paranoya’nın, yıldız isimlerden oluşan oyuncu kadrosu tamamlandı. Bir gazetecinin paranoyası nedeniyle başına açtığı komik ve tuhaf işleri konu alan film, hikâyesi ile olduğu kadar dev oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek.



Hem güldüren hem düşündüren hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla adından söz ettirecek olan “Paranoya” filminin kadrosu tamamlandı. Önümüzdeki aylarda çekimlerine başlanacak olan filmin başrollerinde Onur Buldu, Ege Kökenli ve Bülent Şakrak yer alıyor. Paranoya; Füsun Demirel, Cihat Tamer, Hüseyin Avni Danyal, Ayşen İnci, Osman Alkaş, Metin Yıldız, Canan Atalay, Adem Yılmaz, Ebru Şam gibi birbirinden ünlü isimlerden oluşan dev bir kadroya sahip. Merakla beklenen Paranoya filmi; üniversite öğrencisiyken yazdığı bir şiir yüzünden hapse atılan, hapisteyken babasının cenazesine katılamamasından dolayı paranoyası başlayan Muntazam (Onur Buldu) adlı bir gazetecinin başından geçenleri konu alıyor. Film, yıllar sonra paranoyası nükseden Muntazam’ın başına açtığı tuhaf ve komik işleri eğlenceli bir dille ele alırken Türkiye’nin yakın geçmişine, bugününe ve toplumun psikolojik yapısına da ayna tutuyor. Komedi ve dramı harmanlayan Paranoya’nın yönetmen koltuğunda Cengiz Özkarabekir oturuyor. Yapımcılığını D Sinema’nın, senaristliğini Kubilay Zerener’in üstlendiği filmin senaryo danışmanlığını ise Ahmet Ümit, Mehmet Çağçağ ve Dr. Samuray Özdemir yapıyor.Çekimleri İstanbul ve Lüleburgaz’da gerçekleştirilecek olan iddialı filmin, sonbahar aylarında vizyona girmesi planlanıyor.



‘Mucize Aynalar’ 5 Nisan’da Sinemalarda !

Mizahımızın ölümsüz ismi Aziz Nesin’in benzersiz kalemi, usta yönetmen Tolga Örnek tarafından ‘Mucize Aynalar’ ile sinemaya aktarıldı. 5 Nisan’da sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Mucize Aynalar’ seyircilere yakın gelecekten eğlenceli bir anlatım sunuyor. Filmin kadrosunda Cengiz Bozkurt, Boran Kuzum, Şebnem Bozoklu, Zerrin Sümer, Eren Demirbaş, İştar Gökseven, İdil Fırat yer alıyor. Yakın gelecekte yaşanabilecek gerçekler Aziz Nesin’in mizahı ile sinema perdesine geliyor. Sinemanın özgün yönetmeni Tolga Örnek, altı farklı Aziz Nesin öyküsünden uyarladığı senaryosuyla da fark yaratıyor. Mucize Aynalar, gündelik gerçeklikle komediyi harmanlayan farklı yapısı ve sıra dışı tarzıyla, farklı bir seyir deneyimi vaat ediyor.



Hayalleri gerçeğe dönüştüren, geçmişi bir çırpıda bugüne getiren ‘Mucize Aynalar’ temasıyla film, günümüzün hayallerin peşinde koşmaktan hayatını yaşayamayan insanını anlatıyor. Filmde farklı hikayeleri olan karakterlerin kesişen hayat öyküleri trajikomik sahnelere neden oluyor.

Yapımcılığını Orchestra Content’ten Mine Şengöz’ün üstlendiği filmi yazıp yöneten Tolga Örnek, Alp Çağrı Günal ve Levent Güneri ile beraber ortak yapımcılar arasında. ‘Kaybedenler Kulübü’, ‘Devrim Arabaları’ gibi filmlerin yönetmeni Tolga Örnek’in filmi, 5 Nisan’da vizyonda.



Mucize Aynalar’ın gelirinden daha çok çocuk ve gencin daha iyi koşullarda eğitim görebilmesi için Nesin Vakfı’na bağış yapılmış ve yapılacaktır.



Konuşan Resimler 19 Nisan’da İspanya’da

Ressam ve Sanat Ekonomisti Ebru Ceylan, konseptini 2015 yılında oyuncu Selen Öztürk ile oluşturduğu Konuşan Resimler sergisini bu kez 19 Nisan’da İspanya’nın Barcelona şehrinde sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk sesli betimlemeli sergisi olan “Konuşan Resimler”, farklı sanatçılar tarafından tabloların hikayelerinin seslendirmesi ile hayat bulmuştu. Sergi, Cumhuriyet döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların, dünya tragetyalarının meşhur karakterlerinin ve Anadolu’nun ölümsüz ozanlarının hayatlarından esinlenerek Edebi Edebi, Anadolu’nın Ozanları ve Saint Age üç farklı seride hayat bulmuş ve edebiyatçıların hayat hikayeleri birbirinden önemli isimler tarafından seslendirilmişti. Türkiye’de geniş çaplı ses getiren sergi, aynı zamanda albüm olmuş ve 15 milyona aşkın dinleyiciye ulaşmıştı.



Ahmet Hamdi Tanpınar’dan Aşık Veysel’e, Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan Cahit Sıtkı Tarancı’ya Hamlet’ten Medea’ya, Pir Sultan Abdal’dan Yunus Emre’ye kadar Türk ve dünya edebiyatçılarının hayatlarına odaklanan sergi, bu kez Avrupa’ya açılıyor. Edebi Edebi, Anadolu’nın Ozanları ve Saint Age’den seçilen 10 eserlik karma sergi, 19 Nisan Cuma akşamı Studio Avenir – Barcelona’da gerçekleşecek tanıtım lansmanıyla açılacak. Organizasyonunu Sezen Entertainment’ın gerçekleştirdiği sergi, 15 gün boyunca İspanyol sanatseverlerle buluşacak.



Ebru Ceylan’a İspanya’da İrem Helvacıoğlu ve Alican Yücesoy eşlik edecek!

Konseptini oyuncu Selen Öztürk ile Ressam Ebru Ceylan’ın oluşturduğu edebiyatçıların hayat hikayelerine odaklanan sergiden seçilen 10 eser ve sergide yer alan yağlı boya tablolara eşlik eden hikâyeleri seslendiren Türkiye’nin önde gelen oyuncularından İrem Helvacıoğlu ve Alican Yücesoy, Ebru Ceylan’a İspanya yolculuğunda eşlik edecek. Sergide dünya tragedyasından Medea ‘nın hikayesini seslendiren oyuncu İrem Helvacıoğlu ve Türk Edebiyatı’ndan Cahit Sıktı Tarancı’nın hikayesini seslendiren oyuncu Alican Yücesoy, 20 Nisan Cumartesi günü Ebru Ceylan ile birlikte sanatseverlerle bir de panelde buluşacak.