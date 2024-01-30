Kendi evinde Gaziantep FK’yı ağırlayan sarı-kırmızılılar direklere rağmen 3 puanla haftayı kapattı. Farka gidecek maç 1-0 yenik durumdayken 72.dakikada Zaha, 89’da Barış Alper’in enfes golüyle 2-1’lik skorla galibiyeti getirdi.

Galatasaray’ın maçta çok pas hatası vardı hatalar telafi edildi ama hiç mi antrenmanlarda pas çalışması yapılmıyor dedirtti.

Zaha Trabzonspor maçından sonra formunu tutturdu ve tam gaz devam ederken ikinci yarıda oyuna dahil olan oyuncu kendine yakışan klas golüyle takımı kendine getirtti.

İkinci yarıda tek kale maç izledik söke söke bu 3 puanı alacağız gibiydiler.

Halil Dervişoğlu ikinci yarıda oyuna girdikten bir dakika sonra Zaha’ya 1 asistle adını maça yazdırdı.

Barış Alper için daha ne diyebiliriz ki sol bek, sağ bek, forvet her yerde zirvede. Son dakikada gelen müthiş golü bu maç bizim, şampiyonlukta bizim der gibiydi.