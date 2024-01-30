İstanbul’da yaşayan yaşamayan, yolu İstanbul’dan geçen herkesin ortak problemi taksiler!

Hemen hemen herkesin taksicilerle ilgili bir sorunu vardır. Bu problem uzun zamandır sorun olmanın ötesine geçti…



Artık ne duraklarda, ne yoldan geçenlerde, ne de uygulamalardan taksi bulunamıyor.



“Taksi İstanbul’a yetmiyor” denildi, taksicilerin müşteri seçtiğine şahit olduk.



“Benzine zam geldi, taksilere de zam yapılsın” denildi, zam yapıldı. Bu kez yapılan zamlara itirazlar etmeye başladılar.



Kısa mesafe uzun mesafe diye ayrıştırdılar. Hangisinden daha çok para kazandıklarını kendileri de anlayamadılar.



Tek kişi götürmek istemediler, gittikleri güzergah için başka insanları da alıp dolmuş gibi kullandılar.



Türlü bahaneler ürettiler…



“Nişantaşı’na gidelim” dediğimizde…



“Ben karşının taksisiyim” dediler.



“Karşıya gidebilir miyiz? Diye sorduğumuzda köprü trafiği var” dediler.



“Hastaneye gidelim” dedik. “Olmaz değişim zamanımız” dediler.



Bir de turist mevzuları var ki, onlara girersek bu yazı uzar da uzar…



Lafı fazla uzatmadan…

Hazır seçim vaatleri de sıralanmaya başlamışken.



İstanbullu olarak dileğim, taksi sorunumuz artık bir çözüme kavuşsun…