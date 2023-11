Hayretler içinde, İsrail - Filistin savaşını izliyoruz bu sıralar. Hiç kuşkusuz bizlere bir kez daha gösterdi ki, savaşın kaybedenleri hep masum insanlar oluyor.

Peki ya kim bu masum insanlar?

Bebekler, çocuklar, kadınlar, erkekler, sivil ya da sivil olmayan insanlar.

Yıllardır süre gelen İsrail-Filistin savaşında, her iki ülkeden de birçok masum insan hayatını kaybetti, hala kaybetmeyede devam ediyor. 7 ekim 2023 tarihinde Filistin, İsrail’deki müzik festivaline giden masum insanları kaçırdı ve katletti. ‘Savaş rehinesi’ dedi kaçırdıkları insanlara. Filistin’in sivilleri hedef aldığı acı görüntüler ardı ardına geldi. Katlettikleri kadınları arabalara koyup, zevkle gezdirdikleri görüntüler ve daha niceleri paylaşıldı.

Hepimizin kanı dondu o görüntüleri izlerken. Ruhumuz ve insanlığımızdan ziyade, bedenimiz sızlayarak izledik.

Bunun ardından İsrail durmadı tabii. Bombalamalara öyle bir başladı, öyle bir misilleme yaptı ki, akıl tutulması yaşattı hepimize. Hedefinde yaralıların olduğu, insanların sığınak haline getirdiği hastaneyi bombaladı. Akıl alır gibi değildi izlediğimiz görüntüler. Dünyada geniş yankı uyandırdı bu durum birçok insan “Günümüz Hitler’i” dedi Netanyahu için.

Haksızlar mıydı? Asla!

Masum insanları okulları, hastaneleri bombalayarak katletmeye devam ediyor her gün!

Elbetteki her iki ülkeyide savunanlar olacaktır. Ama savunduğun ülke en çokta bebekleri, çocukları, kadınları, masum insanları katlediyorsa!

İşte o zaman, SAVUNAMAZSIN!

Öyle bir kesim var ki! Savundu! İsrail’in yaptığı katliamı!

Şimdi ise her gün,

Bebeklerin, çocukların, savunmasız tüm masum insanların katledilme görüntülerini izliyoruz..

Ne İsrail ne de Filistin bu savaşta hiç adil davranmadı.

Ne acı!