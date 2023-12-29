Son zamanlarda dikkat ettiğim bir şey var. Sürekli “Türkiye laiktir laik kalacak” sözlerine ihtiyaç duymaya başladık.

Peki ya neden? Özgürlük varken, neden özgür olmamayı ister bir insan? Sorguladığım sorulardan biridir bu!

Laik ve laiklik nedir?

Laik: Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan. (TÜRK DİL KURUMU)

Laiklik: Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması. (TÜRK DİL KURUMU)

Şeriat nedir?

Kur'an'daki ayetlere, Hz. Muhammed'in sözlerine dayanan İslam kanunu; İslam hukuku. (TÜRK DİL KURUMU)

Soru şu; Laiklik dine düşman mı? Laiklik dini yaşamamıza karşı mı? Laik bir devlet yönetimindeki insanlar dinlerini yaşayamıyor mu, nedir bu laiklikliğe karşı olan rahatsızlık?

İbadethanelere gitmemize, Allah’a inanmamıza, Peygamberleri kabul etmememize, dini yaşayamamıza engel olan bir durum, dayatma ya da inanç sistemimizin hor görüldüğü bir durum yokken.

Din, kişi, kurum, kuruluş çıkarlarına göre değiştirilebilecek bir şey değildir. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Aksine din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak, kişilerin çıkarları doğrultusunda inandığımız dinin değiştirilmesine engel olmak demektir.

Kısacası din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması.

Sahte din ve dindarlığın, üfürükçülerin, büyücülerin kendi çıkarlarına göre dini istedikleri gibi istismar edip, şekillendirenlerin önüne geçilmesini engelemek demek.

Şimdi şeriat ile yönetilen ülkelere bakalım:

Afganistan, İran, Suudi Arabistan, Yemen, Umman…

Şeriat, sadece vatandaşa uygulanan sistemdir. Üst yönetimdeki aileler ve çocukları… Diledikleri ülkelerde özgürce okuyup, akıl ve bilim gerçeği ile yaşamlarını sürdürüyorken… Şeriat yönetimindeki ülkelerin vatandaşları ağır yasaklar, idamlar, adil olmayan bir hayat sürdürüyor… Şeriat ile yönetilen ülkelerin çıkar ve kişilere göre şekillendiğini görmek çok zor değil.

Laik olmak dini yaşamaya engel değil. Aksine dinin kullanılmasının önüne geçmektir.

Özelliklede şu günlerde daha çok görmemiz daha çok gördüğümüzü anlamamız gereken bir dönemdeyken üstelik.

İstediğimiz her şeyi yapmaktan ziyade, İstemediğimiz bir şeyi yapmama özgürlüğümüz var. Ki bir insanın sahip olabileceği en değerli şeydir bu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük hazinesi “Laik” bir ülke olmasıdır.

Bırakalım da siyaset akıl ve bilim ile yönetilsin.

Mutluluk özgürlükle gelir, özgürlük ise laiklikle…