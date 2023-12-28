Yeni bir yıl’a, yeni umutlarla ''MERHABA'' diyelim. Yeni bir yıl, yeni umutlar, şöyle bir silkelenip üzerimizdeki ağırlığı ve sıkıntıları atıp tazelenmek, yenilenmek… ÜLKEME ''HUZURLA GEL YENİ YIL''...

Takvim yaprakları azalmaya başlayıp da Aralık ayı yüzünü gösterince, koskoca bir yılı geride bırakarak yeni bir 365 güne başlayacağımızı ve bunca gün ve ayın nasıl geçtiğinin muhakemesini yaparız içimizde…

Pandemiden bu yana sıkıntılı geçen yıllar beraberinde yaşanan ve bizleri de üzen savaşlar, doğal afetler, ekonomik sıkıntılar nedeniyle, çoğunluk olarak bakıldığında pek de yüzümüzün güldüğü söylenemez.

Her türlü olumsuz koşullara rağmen yine de umudumuzu kaybetmeden yeni gelecek yılın bizler için her konuda olumlu ve güzel geçmesini dileyelim.

31 Aralık gecesi 2024'ün ilk dakikalarında bu yılın Ülkemiz ve insanlık için en hayırlısını dileyerek umutlarımızı kaybetmeden keyifle tebessümle yeni yılı kucaklayalım.

Sanırım bu yıl ailece ya da yakın akraba veya arkadaşlarla bir arada yeni yıl kutlamaları yapılacaksa eğer sizler için ufak tefek tüyolar da vermek isterim.

Temiz ve özenli bir sofra hazırlamak öyle sanıldığı gibi çok da zor değil, hemen herkesin evlerinde bulunan temiz ütülü bir masa örtüsü ile işe başlayalım.

Yeni yılın renkleri malum kırmızılar yeşiller ve pırıltılar. Varsa ne ala ama yoksa da beyaz bir masa örtüsü üzerine yerleştireceğiniz kırmızı yeşil ya da ekose desenli bir ranıl ile de hazırlanabilir. Peçeteleri unutmayın.

Uzun soluklu oturulacak ve bol çeşit ile donatılacak bir gece için masanızı çok da fazla süslerle donatmak yerine küçük renkli tabaklara yerleştireceğiniz yemekleriniz ile de süsleyebilirsiniz.

Ev sahibinin rahat servis yapabileceği ölçülerde masa düzenlemek, misafirlerinizin uzun oturmalı sofrada keyifle oturmasını sağlamak sizlerin elinde…

Masa örtümüzü yerleştirdiysek, örtümüze uygun ya da tam zıt renklerde tabak takımlarının, çatal/bıçak takımlarını yerleştirelim.

Büfelerinizde özel günler için sakladığınız tabak çanak ve bardakları da bu akşam için çıkararak masanızı süsleyin.

Su bardaklarının yanı sıra içki servisi yapılacaksa kadehler ya da meşrubat bardakları da tabakların önünde yerini almalı…

Hazırlayacağınız yemek çeşitlerine göre ve de masanız büyükse, ortaya yerleştirilecek şamdanlar /yılbaşı süsleri vs. masanıza renk katacaktır.

Sizlere tavsiyem bu özel gecede yemek masasında geçecek süre uzun olacağından porsiyonlarınızı küçük tabaklarda sunmanız yendikçe de yenilemenizdir. Gecenin sonunda yemeği fazla kaçırarak mide rahatsızlıklarına sebebiyet vermeyelim.

Genellikle meze ve zeytinyağlılarla başlayan yılbaşı yemeği, hafif bir ara sıcak ile gecenin yıldızı hindi/tavuk ile güzelleşir.

Gecenin sonuna doğru da sohbet koyulaştıkça belki bir tatlı ya da yeni yıl pastası ortaya gelecektir.

Kendi bedenimizi bünyemizi bilerek yememize dikkat ettiğimiz takdirde güzel bir akşamın sonunda mutlu ve huzurlu bir gece geçirmemiz ve yeni yıla sağlıkla girmemiz hiç de zor değil.

Bu yıl belki sevdikleriniz için bir sürpriz yapabilir, oturacakları yerleri ev sahibi olarak sizler hazırlar ve tabaklarının altlarına onlar için güzel temenniler yazan resimli mini kartlar hazırlayarak yılbaşı gecesine neşeli başlayabilirsiniz.

Ya da çam ağacınıza asacağınız ufak paketler de konuklarınız için çok güzel bir anı olacaktır.

Önceki yılların bize verdiği deneyim ve tecrübeyle bu yılı dolu dolu, sevdiklerimizle keyifle geçireceğimiz bir yıla girerken masanızın etrafında bulunan bütün yakınlarınızla, geçen yıllarda yaşanan tüm olumsuzlukları bir kenara bırakalım ve 2024'ün ilk dakikalarında sevdiklerimizle kucaklaşalım.

Şimdi bu güzel akşamı evinde dostları ya da yakınları ile geçirmek isteyen ve şık bir masa, lezzetli yemekler hazırlamak isteyen hanımlar, masamızı itinayla kurduk süslerimizi yerleştirdik, sürprizlerimizi hazırlayarak yerlerine yerleştirdiysek, bir kaç yemek tarifi de benden sizlere olsun.

Her yemek davetinde Türk Milleti olarak genellikle çorba ile başlamak istesek de bu geceye özel çorbayı arzuya göre ve de eğer içki servisi yapılacaksa yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerine bırakmanızı isterim. Mideleri rahatlatmak adına yenen içilen mideyi ziyadesiyle yorduysanız, gecenin ilk saatlerinde bir çorba iyi gelecektir.

O zaman gecenin yıldızı TAVUK /HİNDİ ile başlayalım.

Bu yıl sizler için genelin daha uygun olacağını düşündüğüm FIRINDA TAVUK ile başlayalım.

FIRINDA TAVUK

· 1.5-2 kg.Tavuk

· Biberiye

· 1 yemek kaşığı tereyağ

· 1 kahve fincanı zeytinyağ

· 1/2 limonun suyu

· 3 diş ezilmiş sarımsak

· 1 ad defne yaprağı

· Karabiber & Tuz

· Tavuk hariç bütün malzemeleri bir kase içinde karıştırın.

HAZIRLANMASI:

· Tavuğunuzu tütsüleyin ve güzelce yıkayarak kurulayın.

· Hazırladığınız sosu içine ve dışına bolca sürün ve buzdolabında 1 saat bekletin.

· Daha sonra fırın poşetini 1 tatlı kaşığı un serperek hazırlayın.

· Buzdolabında bekleyen tavuğu poşete yerleştirin.

· 185 derece de ısıtılan fırında 1 saat pişirin.

· Tavuğunuz pişerken istediğiniz miktarda ve çeşitte sebzeleri de buharda pişirin ve hemen buzlu su içine çıkarın.

· Zeytinyağ,limon ve tuz karışımı bir sos ile tatlandırarak servis tabağına aldığınız tavuğun yanında ikram edebilirsiniz.

· Afiyet olsun.

PANCARLI FAVA

MALZEMELER:

2 su bardağı kuru iç bakla (geceden ıslatılmış)

1 ad kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağ

1/2 yemek kaş.tuz + 1 yem.kaş.şeker

3 su bardağı su

HAZIRLANMASI:

Soğanı yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ile düdüklü tencereye alıp kavurmaya başlayın.

Geceden ıslattığınız kuru baklaları tekrar yıkayın ve süzerek kavrulan soğanlara ekleyin.

Tuzunu, şekerini ve suyunu vererek karıştırın.

Düdüklü tencerenizin kapağını kapatın ve kısık ateşte takribi 25 dk pişirin.

(Bakla çabuk dip tutar kontrollü olarak pişirin)

PANCARIN HAZIRLANMASI:

2 ad orta boy Pancar

2 yem.kaş.zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Pancarları haşlayın ve rendeleyin.

Bir tavaya zeytinyağı ve rendelenmiş pancarı alarak kavurmaya başlayın.

Tuzunu şekerini ilave ederek karıştırın ve ateşten indirin.

GENEL HAZIRLAMA:

Pişirdiğiniz Favayı iki ayrı kaseye bir tanesi biraz daha az olacak şekilde (pancarı ekleyeceğimiz olanı az olacak) alın.

Az olan favaya hazırladığınız pancarı ekleyin.

Her ikisini de ayrı ayrı rondodan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Sade olan favaya 1/2 demet doğranmış dereotu ekleyin ve karıştırın.

Silikon kek kalıbını strech'le kaplayın ve önce sade/dereotlu olan favayı daha sonra pancarla karıştırdığınız favayı yerleştirin.

Üzerini kapatarak buzdolabında bekletin.

Tamamen soğuyan ve kalıp halini alan yemeğinizi buzdolabından çıkararak servis tabağına ters çevirin.

ÜZERİNE:

Kırmızı soğan

dereotu

Limon dilimleri

Zeytinyağ

Servis tabağına aldığınız pancarlı Favanızı yarım ay doğranmış kırmızı soğan,limon dilimleri,dereotu ve üzerine gezdireceğiniz zeytinyağ ile süsleyin.

YILBAŞI SALATASI

MALZEMELER:

3 ad Normal-2 ad tatlı patates (haşlanmış)

1 orta boy kırmızı soğan

Soğanı kavurmak için: 2 yem.kaş. Zeytinyağı

2 ad köz kapya biber

200gr konserve Mısır

2 ad çubuk turşusu

5 dilim Salam

5 yemek kaşığı kırmızılahana turşusu

1 çorba kasesi ceviz

HAZIRLANMASI:

· Haşladığınız patatesleri bir kaseye alın ve ezin.

· Kırmızı soğanı yarım ay doğrayın ve zeytinyağı ile kavurduktan sonra patateslere ekleyin.

· Köz kapya biberi,turşuları,Salamları küpler halinde doğrayarak ilave edin.

· Cevizleri irice doğrayın ve mısırla birlikte ekleyin.

· Kırmızı lahana turşusunu da ekledikten sonra karıştırın.

SOS İÇİN:

· 1 yada 1.5 limonun suyu

· 3 yemek kaş.Mayonez

· 3 yemek kaş.Ketçap

· 2 tatlı kaş.Hardal

· 80ml zeytinyağ

· Tuz

· Bütün malzemeleri bir kase içinde karıştırın.

· Hazırladığınız salatanız üzerine dökerek karıştırın.

SERVİS:

· Yuvarlak bir servis tabağına 24-26 lık bir çember alın ortasına bir cam bardak kapatın.

· Salatayı eşit şekilde bardağın yanlarına yerleştirerek düzeltin.

· Daha sonra çemberi ve bardağı çıkarın.

SÜSLEME:

· 1 demet Dereotu

· Nar

· Kaşar peyniri

SON DOKUNUŞ:

· Salatanızın üzerini dal halindeki dereotları ile kaplayın (çam görüntüsü olacak)

· Nar taneleri serpin.

· Kaşar peynirini yıldız şeklindeki kurabiye kalıbı ile keserek kürdanlara geçirin.

· Ve salatanın belirli yerlerine yerleştirin.

· Enfes lezzeti ve harika görüntüsü ile masanızı süsleyecektir.

· Afiyet olsun.

HİBEŞ

MALZEMELER:

200gr Tahin

2 diş sarımsak

100ml (3 ad Limon) Limon suyu

100ml Su

Kimyon

Kırmızı biber

Tuz

ÜZERİNE:

Susam

Limon dilimleri

HAZIRLANMASI:

Tahini bir kaseye alın ve limon suyunu azar azar ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Limon suyu ile tahin koyu kıvam alacaktır.

Onu inceltmek için azar azar su ilave ederek karıştırın.

Humus kıvamını alacak şekilde suyu ekleyin.

Ezilmiş sarımsakları,tuzunu,kimyonunu ve kırmızı biberini ekleyerek karıştırn.

Servis tabağına aldığınız mezenizin üzerini limon ve susam ile süsleyin.

Afiyet olsun.

ARNAVUT CİĞERİ

MALZEMELER:

· 500 gr Dana Ciğer

· 4 yemek kaşığı un

· Tuz

· Kızartmak için:

· 2,5 su bardağı Sıvıyağ

YANINA:

· Kırmızı soğan

· Maydanoz

· Kırmızı pul biber

HAZIRLANMASI:

· Ciğerin pamuk gibi yumuşacık olmasını istiyorsanız yıkamayın ve sakın uzun süre kızartmayın.

· Ciğerin kızartma süresi bir tarafı 3 diğer tarafı 3 dakikadır.

· Şimdi gelelim hazırlanmasına:

· Ciğerin üst zar kısmını çıkararak kuşbaşı olacak şekilde doğrayarak hazırlayın.

· Bir poşetin içine bolca un ve tuz serperek karıştırın.

· İçine ciğerleri koyarak unun ciğerlere bulanmasını sağlayın.

· Sıvıyağını derin bir kızartma tavasına alarak kızdırın.

· Unlanan ciğerlerin fazla ununu süzgece alarak silkeleyin.

· Kızgın yağda 3er dakika arkalı önlü kızartarak kâğıt havlu serili tabağa çıkartın.

· Servis tabağına aldığınız ciğerlerin yanına

· Kırmızı soğanı yarım ay doğrayarak az tuz ile ovun ve maydanoz kırmızıbiber ile karıştırın.

· Arzuya göre ciğerle küp doğranmış patates kızartması da konulsa da ciğere en çok yakışan soğandır.

· Afiyet olsun.

AVCI BÖREĞİ

MALZEMELER:

24 ad börek için

2 ad Yufka

250 gr Dana Kıyma

1 ad kuru soğan

1 kahve fincanı zeytinyağı+ 1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı köftelik Bulgur

1/2 su bardağından biraz fazla ceviz içi

Maydanoz, tuz, karabiber

SOSU İÇİN:

1 kahve fincanı zeytinyağ

1 kahve fincanı su karışımı

KIZARTMAK İÇİN:

2 su bardağı Ayçiçek yağı

BULAMAK İÇİN:

2 ad yumurta

1 tabak galeta unu

HAZIRLANMASI:

Bulguru bir kâseye alın ve üzerine sıcağa yakın su ekleyerek yumuşatın.

Kuru soğanı yemeklik doğrayarak tavaya alın ve tereyağı ile zeytinyağını ekleyerek kavurmaya başlayın.

Yumuşayan soğanlara kıymayı da ekleyerek kavurmaya devam edin.

Kıyma kavrulunca, yumuşayan bulguru, iri doğranan cevizleri, tuz, karabiber ve ince doğranmış maydanozu ekleyerek karıştırın ve ateşten indirerek ılık hale getirin.

Yufkanın birini masaya serin ve su/yağ karışımını sürün.

Yufkayı önce 4'e,sonra 8' bölerek üçgenler hazırlayın.

Yufkanın alt kısmına bolca iç malzemesi yerleştirdikten sonra iki parmak eninde olacak şekilde rulo sarın.

Büyük ve enli börekler olacaktır.

Her bir yufkayı aynı şekilde hazırlayın.

Kızartma tavanızı hazırlayın.

Bir tabağa yumurtaları kırarak çırpın

Bir diğer tabağa da galeta ununu yerleştirin.

Börekleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayarak kızgın yağda devamlı çevirerek kızartın.

Afiyet olsun.

PAVLOVA

MALZEMELER:

· 3 ad yumurta beyazı

· 80 gr pudra şekeri

· 1 dolu tatlı kaş.mısır nişastası

· 1 yem kaş.elma sirkesi

HAZIRLANMASI.

· Yumurta beyazlarını bir gece önceden hazırlayın ve bekletin.

· Yumurta beyazlarını mikser kabınıza alarak çırpmaya başlayın.

· Az tuz ekleyin.

· Yavaş yavaş pudra şekeri ekleyin

· Arada nişastayı ve sirkeyi de ilave edin.

· Pudra şekeri bittiğinde traş köpüğü kıvamını alması gerekir.

· Mikser çırpma aparatının ucunda köpük halinde sivri bir şekilde kalıyor ve kaseyi ters çevirdiğinizde akmıyorsa karışımınız yani mereng tamamdır.

· Mereng'i krema sıkma torbasına alın.

· Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

· İstediğiniz büyüklükte önce daire şekli verin daha sonra aynı dairenin

· Üzerine 2 daire daha sıkarak çanak şeklini almasını sağlayın.

· Ya da büyük bir tek daire olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz.

· Tekli pavlovalar ikram açısından daha rahat olacaktır.

· Bütün karışımı aynı şekilde tepsiye sıkarak yerleştirin.

· 100 derece de ısıtılmış fırında takribi 50-60 dakika (kesinlikle rengi dönmeyecek) pişirin.

· Fırını kapatın ,kapağın arasına bir tahta kaşık yerleştirerek aralayın ve 1 saat soğumalarını bekleyin.

KREMASI:

· 300ml Krema

· 2 yemek kaşığı Pudra şekeri

· 200gr Labne peyniri

· 1 paket vanilya

HAZIRLANMASI:

· Kremayı mikser ile çırpmaya başlayın. Koyulaşmaya başlayınca pudra şekerini ekleyin.

· Homojen kıvam alınca labne peyniri ve vanilyayı ayrı bir kâsede karıştırdıktan sonra kremaya ilave edin.

· Kremayı sıkma torbasına alın.

· Çanak şeklindeki mereng'lerin orta kısmını krema ile doldurun.

· Arzu ettiğiniz meyvelerle süsleyin.

· Genellikle orman meyveleri kullanılsa da tercih sizlerin.

· Pavlovanızın üzerini kapatmayın.

· Afiyet olsun.

ELİMİZDEKİLERLE MUTLU OLMAYI ÖĞRENEBİLMEK ADINA, DÜNYAYA SEVGİYLE BAKARAK, EVRENDE Kİ TÜM İYİLİKLERİ VE 2024'ÜN TÜM MUCİZELERİNİ ÜLKE OLARAK KUCAKLAMAK DİLEĞİYLE… BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE NİCE MUTLU YILLARA…

Astrolog Vedat Delek'in 13. kitabı çıktı

Astrolog Vedat Delek'in 13. kitabı Mevlana'nın sözlerinden Olumlamalar kitabı Az yayıncılık etiketi ile çıktı.

2024 yılında olacakları astroloji ilmini kullanarak kaleme alan yazar. Büyük sevgi insanı Hz Mevlana'nın sözlerini Access Bars tekniğini kullanarak olumlama tekniği ile okuyucularıyla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Levent'te bulunan bir alışveriş merkezi içinde yer alan salonda geçtiğimiz günlerde imza günü ve söyleşi düzenleyerek okuyucuları ve sevenleri ile bir araya geldi. 2024 yılı için Doğa olayları can yakacak diyen ünlü Astrolog kitap içinde 2024 yılı kehanetleri. 2024 yılı burç yorumları. Tutulmalar ve kaderi değişecek burçlara verdiği tavsiyeler 2024 yılının en şanslı günlerini astroloji severler ile paylaştı. Mevlana'nın Sözlerinden Olumlamalar kitabım çok özel tekniklerin bir araya geldiği günümüzde yaşanan bereketsizlik zaman kalitesini doğru kullanmamaktan kaynaklı sorunlara çare olarak hazırladım. Kitabı alan okuyucularımın hayatlarına dokunmak ve onların hayatlarına katkı sağlamak için kaleme aldım bu kitabı yılsonunda görecekler verdiğim tavsiyelere uyan ve olumlamaları hayatında kullanan kişiler 2025 yılına girerken farkındalıkla bereket ile ve yaşadıkları sorunları geride bırakarak girecekler.

Şamanik Kuantum ve Aile dizimi uzmanı aynı zamanda Astrolog Vedat Delek Astroloji Akademisinden mezun olan Afag KHalilova Demir Ünlü astroloğa eşlik etti. Yakında ikili birçok çalışmada iş birliği yaparak farklı projelerde bir araya gelecekler.

Yeni, Yine, Yeniden Süper Model Sharin

Podyumların hiç kuşkusuz en farklı modeli Sharin, uzun zamandır önemli projeler için sessiz ve derinden üç ayrı önemli anlaşma yaptığı projeleri için hazırlanıyor.

İlk sinema filmi için çok heyecanlı olduğunu söyleyen yeni oyuncu adayı, “Bu proje için iki yıldır ciddi oyunculuk eğitiminden geçtim ve çalışmalarım daha da genişledi. Öğrendikçe hakikaten dipsiz kuyu gibi... Yıllar sonra tekrar sahneye çıkmaya hazırlanıyorum. Zaten sürekli şan eğitimimi yapıyor ve repertuar hazırlıyorum. Artık sahnede daha farklı show, müzik, sanat içeren Sharin olarak sahneye çıkacağım için, ilk sahne deneyimim olacağı için çok heyecanlıyım. Kararı seyirci verecek tabi ki. Modellik mesleğim için de sürekli yeniliyorum kendimi. Los angeles Fashion Week’den davet aldım orada yaşayan bir arkadaşım desteği ile. Bu üç ayrı proje için benim yapmak gerekenleri biliyorum. Her bir ayrı proje için var gücümle çalışıyorum. Gerisini akışa bırakıyorum” dedi.