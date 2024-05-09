2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Sevgili Terazi burcu bu sene tutulmalar genellikle senin ve burcunda olduğu için hayatını etkileyen kararlar alabilirsin. 26 Mayıs’a kadar müşteri müşterek para alanlarında şanslısınız, gelirleriniz artacak. Eşiniz de para alanlarında şanslı. Miras, nafaka, vergiler konusu iyi. Sağlığınız bu dönemde iyi.

25 Mart Terazi burcunda yani sizin burcunuzdaki ay tutulması ilişkiler konusunda gelişmeler yaşayacaksınız.

Cesur atak davranacaksınız, kararlı adımlar ilişkileriniz iyi gelecek. Sağlık konusunda dış görünüş ve estetik konusunda ameliyat olmak istiyorsanız bu tarz çok uygun değil hormonsal sağlık açısından da tahlillerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması, ilişkiler alınız olacak önemli kararlar ortaklaşa güzel adımlar atacaksınız. Şifalanacaksınız. Yurtdışına taşınmayı da düşünebilirsiniz.Evlilik De olabilir.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinize dikkat edin. Sağlığınıza da dikkat edin.

2 Ekim‘deki Terazi burcundaki Güneş Tutulması, yani sizin burcunuz da. Bu tarihlere yakın doğduysanız, hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Bu sene evlilik olabilir, taşınma olabilir, iş değişikliği olabilir.

TERAZİ BURCU

Tarih: 24 Eylül – 23 Ekim

Tropikal Zodyak Bölgesi: Sonbahar ekinoksu

Elementi: Hava

Niteliği: Öncü, pozitif, Eril Doğal Evi: 7.Ev Yöneticisi: Venüs

Mizacı: Neşeli, umutlu, entellektüel

Yönelimi: İlişki kurmak, barış ve uyum içinde olmak, takdir etmek

Tavrı: Objektif, dışa dönük, düşünceli, kibar

Davranış biçimi: Samimi, kibar, estetik

Güdüsel ihtiyacı: İlişkide olma, samimiyet, güzellik

Olaylar: Evlilik, sosyal ilişkiler, anlaşmalar, sanat ve estetik

Arketipleri: Afrodit, sosyal kelebek, uzlaştırıcı, aşk tanrıçası, çekici, arabulucu, diplomat, sanatçı

ANAHTAR KELİMELER

Tek başına hareket etmez. Risk almaz. Diplomatiktir. Başkalarıyla ilgilidir. Kendine zarar veren hareketlerden kaçınır. Taraf tutmaktan kaçınır, tarafsızdır. Kararsızdır. Uyumludur. Kolay mizaca sahiptir. Samimi değildir. Her noktaya çekilebilir. Bencil değildir. Elini taşın altına sokmaz.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ:

Uyum ve denge arayan, ilişki kuran, iyimser, duyarlı, huzur isteyen, ılımlı, sevecen, adil, tarafsız, hakem, demokratik, eşitlikçi, entelektüel, zarif, nezaketli, diplomatik, ilişkilerde girişken, uzlaşmacı, uzlaştırıcı, hoşgörülü, eğlenmekten hoşlanan, sosyal, yaratıcı, tatlı dilli, arkadaş canlısı, değer yargıları güçlü, zevkli, sanatsal.

GÖLGE ÖZELLİKLER:

Kararsız, tereddütlü, yüzeysel, fazla kabullenici ve uyum uğruna her şeye katlanan, hiçbir şeyden vazgeçme- yen, yapmacık, tembel, zevklere fazla düşkünlük, tartış- maktan hoşlanmayan, rahatına düşkün, sürekli erteleyen, disiplinsiz, etki altında kalan, hayır diyemeyen, kendine güvensiz.

OLAY VE DURUMLAR

• Adalet, partiler, savaşlar, antlaşmalar, avukatlar, açık düşmanlarımız.

• Politikacılar, siyasetçiler.

• Ülke haritasında uyumun sağlandığı, uyumsuzlukların hoş karşılanmadığı yerler.

• Köprüler, güzel yapılar.

• Evlilikle ilgili kurumlar (örneğin evlendirme daireleri).

• Güzellik salonları, lüks ürünler, mücevheratçılar, kuyumcular.

• Sanat, sanatçılar, müzayedeler.

SAĞLIK

Terazi burcu bel bölgesini, omurgayı ve böbrekleri, pelvis, mesane ve de cildi yönetir. Sağlıklı görünmelerine rağmen çabuk ve sık hastalanırlar. Bu konuda dirençsizdirler. Soğuk ortamlardan kaçınmalıdırlar. Hastalandıkla-rında herkesin haberi olmasını isterler. Ondan sonra iyi bir hasta olup iyileşme sürecine girebilirler. Ruhsal açıdan prenses sendromuna yatkındırlar.

TERAZİ BURCU VE AŞK

TERAZİ VE KOÇ

Ateş grubunun heyecanlı, neşeli, hareketli, atılgan, ih tiraslı, maceraya düşkün, sevgiye önem veren, kıskanç zıt burcunuz Koç insanında sizi tamamlayan yönler olduğu söylenebilir. Aşk ve sevgi varsa diğer konularda uyuşma nız kolay olacaktır. Yeter ki siz sevin ve kendinizi sevdirin.

Koç insanı bazen sertleşebilir, sözleri kırıcı olabilir; Terazi burcunun insanı Koç’un fazla kıskanç olduğu- nu düşünebilir ve bu birazcık hoşuna da gidebilir. Terazi sevdiği sürece her şeye dayanır ama sertlikten, öfkeden ve şiddetten hiç hoşlanmaz. Terazi insanı dengeli ve akıllı bir tiptir bir Koç insanına kendini sevdirdikten sonra onu tutması zor değildir.

Havanın, Ateşi körüklediği bu ilişkide detaylar, ger- çekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE BOĞA

Venüs’ün iki çocuğu toprak grubunun sabit burcu Boğa ve hava grubunun öncü burcu Terazi; cinsellik, tutku ve güzelliklerden oluşan kıskanılacak aşk.

Terazi burcunun anlık değişebilen ruh hali ile Boğa burcunun sabit karakteri, sorun olabilir. Boğa burcu insanının kıskançlığını tahrik etmezseniz gerçekten mutluluğa erişirsiniz. Tembelliğe ve aşırı yiyip kilo almaya dikkat.

Düşman çatlatan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE İKİZLER

Hava grubunun eğlenceli, neşeli, entellektüel, birbiri ni tamamlayan İkizler burcu ve Terazi burcu insanları bin go! Beraberliğiniz nefis bir uyum vaat ediyor.

İkizler insanı görünüşe önem veren, zevkli, bilgili, konuşması tatlı biridir. Terazi burcu insanı zaman zaman uçarı olabilir aman sakın diyorum. İkizler bir fark eder- se fena üzer haberiniz olsun. Onların müthiş bir besteyaparcasına yaşadıkları bu ahenkli aşk, herkesi kıskandıracak ve hem kendilerine hem çevrelerine güzellikler yaşatacak.

Bu mutlu ve parmakla gösterilecek ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE YENGEÇ

Hava grubunun nazik, zarif, hoş, çekici, sevgiye, yuvasına önem veren, Terazi’si ve duygusal su grubu Yengeç aşkı sonuna kadar yaşayan burçlardır. Fakat bu aşk çaba gerektirir.

Terazi burcunun toplum hayatı canlı, çevresi kala- balıktır buna karşılık Yengeç burcu evinde mutlu olmayı ister. Eşinin dışarıyla olan ilişkilerini kesmeye çalışır. Yen- geç burcu insanı partnerinin tek başına bir yere gitmesine bile razı olmaz. Terazi burcu insanı alıngandır. Alınan bir Terazi yapılanı unutmaz. Emek verirlerse bu ilişki uzun vadeli olabilir.

Tabii ki bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE ASLAN

Yine hava ve ateş, işte Zodyak destekli tutkulu ve mükemmel hatta lüks bir ilişki. Terazi ve Aslan fevkalade anlaşır.

Terazi burcu insanı da Aslan burcu insanı da güzel şeylere, lükse, rahat hayata, dostlara önem verir. Terazi burcunun; zarafeti, anlayışı, nezaketi, sevgisi, cazibesi Aslan’ı, Aslan burcunun; iyi niyeti, mertliği, derin duyguları, cömertliği, üstün nitelikleri Terazi burcunu etkileyecek. Çok mutlu olacaksınız.

Bu özenli ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlik ler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE BAŞAK

Hava grubu Terazi burcu insanını, toprak grubunun değişkeni Başak burcu insanı anlayamaz.

Başak burcu ve Terazi burcu insanlarının tek ortak noktası paradır ama ona bile farklı pencereden bakarlar. Terazi burcu insanı, parayı istediği güzelliklere, rahata ve lükse yani kendine harcar. Başak burcu insanı biriktirmek gerektiğine inanır ki diğer konularda farklılıklarını siz düşünün. Olmaz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE TERAZİ

Bir Terazi’yi çok iyi anlayacak biri varsa o da başka bir Terazi insanıdır. Terazi ile birlikteliğiniz benzer zevklerle, zarafet, güzelliklerle dolu, romantik, yumuşacık ve huzur lu olacak.

İkiniz de sevgiye, güzelliklere, dengeye, saygıya, önem vermektesiniz. Bir Teraziyi seversiniz birlikte çok mutlu olabilirsiniz.

Bu hoş ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE AKREP

Su grubunun sabit tutkuyla sarmalayan, gizemli, son derece çekici, cinselliğe önem veren, fiziksel, inatçı, duy gusal açıdan derin, kontrolcü, huzursuz Akrep burcu in- sanı ile Terazi burcu insanının seksüel çekimi çok fazladır.

Akrep insanı derin duygulara sahiptir, sevgiye çok önem verir ama çok kıskançtır. Kuşkuları yüzünden huzurunuzu kaçırabilir. Ancak güvenini kazanırsanız mutlu olabilirsiniz.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE YAY

Hava ve Ateş’in birbirine ihtiyacı göz ardı edilemez. Hava ateşi büyütür. Cana yakın Yay, esprili zekasıyla; zarif, dengeli, hoş Terazi’yi bir anda avucunun içine alır.

Terazi burcu aşkı görmek, tutkuyla yaşamak ister. Yay burcu yüksek enerjisiyle aynı tutkuyla bağlansa da değiş- ken yapısıyla bazen karmaşık davranabilir. Terazi çift fikir- liliğine, fazla bağımsızlığa uzun süre dayanmaz, onun için aşk her şeyden değerlidir. Yay ve Terazi dengeyi tutturur, hayata; değişik köşelerden olsa da aynı pencereden bakmayı başarırlarsa mutlu bir ilişki sürdürebilirler.

Bu hoş ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE OĞLAK

Hava grubunun öncüsü Terazi burcu ve toprak grubunun öncüsü Oğlak burcu insanının aşkı yol yakınken dönülmesi gereken imkansız ilişkilerdendir. Arkadaş bile olamazsınız.

Oğlak Burcu duyguludur ama görüş açısı Terazi’den çok farklıdır. Oğlak dünyaya maddi açıdan bakarken, Terazi maddi olamaz. Her ikisi de öncü olan burçların kavgası ve kişilik çatışmaları kaçınılmazdır.

Bu zor ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE KOVA

Havadar bir aşk tabii ki en iyi anlaşabileceğiniz burçlardan biri sizin gibi hava grubundan olan Kova Burcu harika, ahenkli bir hayatınız olabilir.

Kova Burcu insanı tipi akıllı, başkalarından değişik, idealleri bulunan, gerçek değerleri bilen biridir ama maceracı ve uçarıdır. Kova burcu insanı marjinal gözükse de tutucudur, rahat ve güzel bir yuva ister, severse bağlanır, ömür boyu sadık kalabilir. Güzel, rahat ve lüks bir yaşam sizi bekliyor, yeter ki aşk olsun.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

TERAZİ VE BALIK

Su grubunun çift karakterli Balık Burcu insanının renkli iç alemi, parlak düşleri ve derin duyguları, hava grubunun öncüsü Terazi burcu insanını büyüleyebilir ama zamanla kuşkuları, korkuları ve kıskançlığı ile boğar.

Tatlı yerinde kesip, hoş anılar kategorisine koymak gerekir çünkü bu iki burç arasındaki ilişki uzun süreli olamaz.

Her ilişkide olduğu gibi bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.