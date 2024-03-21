Her zaman sevgi ve saygı dolu, nazik, kibar, düşünceli, çalışkan, titiz, sabahlara kadar çalışan, kimsenin gönlünü kırmayan bir İstanbul beyefendisini kaybettik…

Yaşar Şenyüz Türkiye’de sayılı fotoğraf sanatçılarından, kendini yetiştirmiş, donanımlı, ilkleri getirmiş, iyiliksever, çalışkan, kibar, gerçek dost, İstanbul beyefendisi, başarılı ama en önemlisi de gönül gözüyle bakan altın kalpli şahane bir insan olması… Grafik sanatçılığı, ajans sahibi oluşu, başarılı gazeteciliği ve her konuda kendini yetiştirmesi, tüm ömrünce iyilik yapıp insanların kalbine dokunması, en büyük zenginlik olan dostlarının sevgisini, saygısını kazanmış olmasını cenaze töreninde de şahit olduk. Ünlü isimler, iş, sanat ve siyaset dünyasından son yolculuğunda uğurlamaya geldi ama herkesin ortak yönü Yaşar beyi çok sevmesi, unutulmaz anılar paylaşmış olmalarıydı. İsterdim herkesin duygularına yer verebilmek ama inanın sayfalar yetmez. O’nu kendi çektiği fotoğraflar ile anlatmak en doğrusu diye düşündüm. Kendi gibi pırlanta ailesine ve kazandırdığı kendi gibi müthiş dostlara da iyi ki varsınız diyorum.

Ne çok dost edindirdi, hepsi kendi gibi nadide insanlar… Ne çok kişinin kalbine dokundu… Gazetemizi ailemizi ailesi bildi, biz de ona yüreğimizi açtık. Çok özel anlar, anılar biriktirdik. Beraber ödüller aldık ve hayatın acısını da paylaştık… Hayatta senin gibi insanlar az kaldı sevgili Yaşar Şenyüz… Sen hep ince düşünceli bir İstanbul beyefendisiydin. Ailen de ailemiz sen rahat uyu…

Her etkinliğime katıldın, beni yalnız bırakmadın şehir içi şehir dışı, daha ne projelerimiz vardı, senin kadar hayat sevinciyle dolu bir insan daha tanımadım. En güzel fotoğraflarımı sen çektin çünkü hep çok güzel bakardın. Tüm programlarımın postlarını sen yaptın, sen rahatsızlanınca ne yayın yaptım ne de etkinliklere katıldım, içimden gelmedi… Hep mutluluk saçtın çevrene herkes seni çok sevdi…

Yaşar Bey, bana kattığınız tüm güzellikler ve destekler için sonsuz şükranlarımla… Hepimizin kalbinde yaşayacaksınız… Ve gazetemizdeki köşenizi yeğeniniz sizin adınızla sürdürecek… Mekânın cennet olsun, Allah rahmet eylesin…

Gazetemiz yazarlarından Nezahat Göçmen:

En son doğum gününde ziyaret etmiştim Perşembe günü 14 Mart 2024 görüşürüz diye gülümseyerek ayrıldık. Pazar günü akşam 17 Mart 2024 vefat haberi geldi… Çok çok iyi bir insandı. Mekânı cennet olsun. Geçişi kolay, yolu ışık olsun. Başımız sağ olsun…

Gazetemiz Haber Müdürü M. Kemal Sallı:

Medya dünyamızın çok yönlü bir üstadıydı. Yaşar Şenyüz'ler kolay yetişmiyor. O kendi kendini yetiştirmiş üstat derecesinde bir sanatçıydı. Medya dünyamızda ve medyanın ilgi alanında dokunmadığı insan yok gibiydi. Yaşar Şenyüz de önce insan, sonra gazeteciydi. Çok değerli bir dostumu kaybetmenin hüznünü yaşamaktayım. Yaşar Şenyüz kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı Cennet olsun inşallah. Ailesine ve Önce VATAN yazı ailesine başsağlığı diliyorum.

Dostları yalnız bırakmadı

Yaşar Şenyüz’ün ailesinin taziyeleri kabul ettiği törene; iş, sanat ve siyaset dünyasından isimler katıldı.

Cenazeye katılan isimler; Yavuz Ketenci, Zülfikar Yazgaç, Tuncay Gençkalan, Teoman Ayık, Yaşar Şengül, Nasuh Bektaş, Hakan Solaker, Burhan Akdağ, Caner Budak, Hikmet Aydoğdu, Osman İslam, Levent Çekiç, Kamil Hızer, Tayyar Işıksaçar, Metin Coşkun, Serkan Deniz, Suat Ünal, Suat Yanç, Şenol Adıoğlu, İsmail Ölçerman, Tuğba Özay, Canan Mutluer, Yusuf Azuz, Engin Koç, Başar Akıncı, Sevcan Zabit, Cüneyt Şentürk, Fuat Saka, Berrin Karaca, Zafer Kerey, Hacıdan Hüseyin Bakar, Burhan Zorlu, Kamuran Atakan, Ayfer Yelken, Sonay Özkan Gökhan, Orhan Gökhan