2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

Yengeç

Hisleri güçlü olan Yengeç burçları 2024 yılında 26 Mayıs’a kadar sosyal çevreleri hareketli, yeni insanlar, dernekler, kulüpler, davetlerle yoğun olacak. Ve bunlar iş konularında da destekleyici olacak, iş fırsatları yaratacak.

Maddi konularda da şanslısınız. Gelirleriniz artacak.

Sağlığınız da iyi.

26 Mayıs’tan sonra oluşabilecek sıkıntılar üzerinde durmayacaksınız. Ruhsal konularda gelişim, bilinçaltı çalışmaları yapacaksınız.

Çevre değişikliği olacak.

Satürn Mart 2023’ten beri balık burcunda, bu yurt dışı ve iş değişikliği konularında sizi etkileyebilir.

Bu yıl Plato 8.evinizde yer alıyor, değişim dönüşüm yılınız olacak. Fikirleriniz, hayata bakışınız değişebilir kalıcı olarak. Sosyal çevrenizde ani bir büyüme olabilir. Yeni ve güzel ilişkilere başlayabilirsiniz, kariyerinizdeki ilişkilerinizde olumlu yansımaları olabilir.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, aile evinizde olacak. Ev değişikliği olabilir. Kariyerinizle ilgili şanslı etkiler alıyorsunuz.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması, kariyer evinizde. Cesur adımlarla hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde şifalanması gereken alanları da şifalandırabilirsiniz.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması ile eğitimler, seyahatler ve hukuksal konular ön plana çıkabilir.

2 Ekim Terazi burcundaki Güneş Tutulması, ev ve aile alanınızda olacak. Ev değişikliği ya da taşınma gündeminizde olabilir.

YENGEÇ BURCU

Hisleri güçlü olan Yengeç burçları 2024 yılında 26 Mayıs’a kadar sosyal çevreleri hareketli, yeni insanlar, dernekler, kulüpler, davetlerle yoğun olacak. Ve bunlar iş konularında da destekleyici olacak, iş fırsatları yaratacak.

Maddi konularda da şanslısınız. Gelirleriniz artacak.

Sağlığınız da iyi.

26 Mayıs’tan sonra oluşabilecek sıkıntılar üzerinde durmayacaksınız. Ruhsal konularda gelişim, bilinçaltı çalışmaları yapacaksınız.

Çevre değişikliği olacak.

Satürn Mart 2023’ten beri balık burcunda, bu yurt dışı ve iş değişikliği konularında sizi etkileyebilir.

Bu yıl Plato 8.evinizde yer alıyor, değişim dönüşüm yılınız olacak. Fikirleriniz, hayata bakışınız değişebilir kalıcı olarak. Sosyal çevrenizde ani bir büyüme olabilir. Yeni ve güzel ilişkilere başlayabilirsiniz, kariyerinizdeki ilişkilerinizde olumlu yansımaları olabilir.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, aile evinizde olacak. Ev değişikliği olabilir. Kariyerinizle ilgili şanslı etkiler alıyorsunuz.

8 Nisan Koç burcundaki Güneş Tutulması, kariyer evinizde. Cesur adımlarla hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde şifalanması gereken alanları da şifalandırabilirsiniz.

18 Eylül Balık burcundaki Ay Tutulması ile eğitimler, seyahatler ve hukuksal konular ön plana çıkabilir.

2 Ekim Terazi burcundaki Güneş Tutulması, ev ve aile alanınızda olacak. Ev değişikliği ya da taşınma gündeminizde olabilir.

Tarih: 21 Haziran – 22 Temmuz

Tropikal Zodyak Bölgesi: Yaz Gündö nümü=Yaz Solstisi

Elementi: Su- Dişil

Niteliği: Öncü-negatif

Doğal Evi: 4. EV Yöneticisi: Ay

Mizacı: Sakin, içedönük, edilgen

Yönelimi: Barındırmak, beslemek, korumak, ait ol mak, duygusal bağ kurmak

Tavrı: Sübjektif, içe dönük

Davranış biçimi: Yumuşak, şefhatli, koruyan, önemseyen

Güdüsel ihtiyacı: Ait olma, önemseme, besleme, ihtiyaç duyulma ihtiyacı

Olaylar: Ev, aile, yuva, annelik etme, bakma – besleme-büyütme

Arketipleri: Anneler, dadılar, rahim, bakıcılar, çocuk, koruyucular, aşçılar

ANAHTAR KELİMELER

Aile yaşantısıyla ilgilidir. Özel hayata önem verir. Korumacıdır. Yumuşak karakterlidir. Duygusaldır. Gelenekçidir. Anaç veya babacandır. Üretime yöneliktir. Bağışla yıcıdır. Duygularını sözlerle ifade eder. Hayatında sağlam bir temele ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyulmak ister. Samimidir. Hamarattır. Kişisel hafızası çok güçlüdür. Halden an lar. Geçmişe odaklanmıştır. Kriz zamanlarında kaçar.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ

Kırılgan, savunmacı, vicdanlı, aidiyet ihtiyacında, sübjektif ve güdüsel, geçmişe özlem duyan, gelenekçi, muhafazakar, içe dönük, koleksiyoncu, milliyetçi, yuvaya düşkün, çevresine karşı duyarlı, korumacı, duygusal güvence ihtiyacında, empatik, hayal gücü kuvvetli, suskun, maneviyatçı, anaç, biriktiren, iç dünyası zengin, fedakar, çocuklarına düşkün.

GÖLGE ÖZELLİKLERİ

Sert ve soğuk, dışa maske takan, fazla sübjektif, her şeyi eşeleyen, yeni çevrelerden hoşlanmayan, duygusal şantajcı, kaprisli, alıngan, aşırı hassas, fazla sahiplenici tu tucu, etkiye açık, irrasyonel, önyargılı

OLAY VE DURUMLAR

• Vatan toprakları ve ülke bütünlüğü,

• Yeraltı kaynakları, doğal rezervler, kapalı göller ve bataklıklar, mağaralar

• Ülkenin hava durumu,

• Tarlalar ve seralar,

• Evler, aile yapısı, yaşam koşulları, kadınların genel durumu,

• Bir ülkenin geçmişi, tarihi ve nasıl yıkılacağı, toplumsal bilinçaltı, toplumun genetik yapısı nelere istidatlı olduğu,

• Gizli ve açığa çıkarılmamış her şey, örneğin arkeolojik bulgular ve toplumsal korkular

• Vintage ürünler, moda, yeme içme sektörü, çocuklarla bağlantılı işler

SAĞLIK

Mide, on iki parmak bağırsağını, yemek borusunu; dolayısıyla beslenmeyi... Diyafram, göğüsler, rahim, süt bezleri ve hafızayı (beyin ve omuriliği kaplayan dış zar), RNA’yı temsil eder. Atalar / köklerimizden gelen genetik rahatsızlıklarla ilgilidir. Hazımsızlık ve gastrit gibi sindirim / mide sorunları, vücutta ödem olması, beslenme ve beden imajıyla ilgili konular (anoreksia, blumia, obezite), gıda bağımlılıkları, lenf sistemindeki problemler ve kanser (göğüs). Aşırı korumacı ya da mükemmeliyetçi olmaya yatkındırlar. Bu alanlardaki stresten kaçış yeme bozukluk- larına itebilir. Acıya karşı dayanıksızdırlar, hastalandıkları zaman durumu abartırlar.

YENGEÇ BURCU VE AŞK

YENGEÇ VE KOÇ

Ateş grubunun aktif, enerjik, dışa dönük, dominant Koç burcu insanı su grubunun duygusal ve hassas Yengeç burcu insanı ile anlaşamaz. Yengeç burcu, Koç burcu gibi değişiklik, yenilik sevmez. Yengeç burcu insanı yoğun duygularıyla dışa dönük Koç insanını sıkar.

Yengeç burcunun değişen duygu durumu ya da Koç burcunun öfkesi incitici olmaya başlarsa, ilişkide problemler yaşanır. Bu durumda her iki burcun da karşısındakinin duygularını ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışması için fazla zaman ayırması gerekir.

Koç burcu insanı, gerçekten hoş ve ilginçtir, ama size göre değildir. Koç alev alıp; bağırıp, çağırıp kin tutmaz ve unuturken, Yengeç ne unutur, ne unutturur. Bilirsiniz ki su, ateşi söndürür.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE BOĞA

Susuz toprak olur mu? İşte Zodyak’ın mükemmel uyumlu bir çifti daha teselli, destek, aşk, cinsellik, sevgi, bağlılık, benimsemek, özveri hepsi bu ilişkide.

Boğa burcu insanı da Yengeç burcu insanı gibi sevgi- ye değer verir, güzel bir evi olmasını ister ve ailesine çok düşkündür. Boğa burcu ve Yengeç burcu çok ateşlidirler kısaca mutlu ve arzu ettikleri gibi bir hayat onları bekliyor.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE İKİZLER

Hava grubunun bağımsızlığına düşkün, yenilik seven, sınırlandırılmaktan hoşlanmayan, kıskançlığı küçümse- yen İkizler burcu ile su grubunun duygulu, kuşkucu, inat çı, kıskanç, korumacı, evine bağlı, ait olma, önemseme, besleme, ihtiyaç duyulma arzusuyla yanıp tutuşan Yengeç burcu ümitsiz bir vakadır.

İkizler burcu insanının çok yönlü, ilginç, pırıltılı insanı, gözünüzü kamaştırabilir. Fakat o Yengeç burcu insanına göre değildir. Çünkü Yengeç bir duygu insanıyken İkiz ler için her şeyden önce özgürlük ve akıl önemlidir. İkizler insanı, Yengeç insanını beğenebilir, her şeyini öğrenmeyi arzulayabilir. Ama kısa süre sonra sizde öğreneceği yeni bir şey kalmayınca yürür gider. Kendinizi incitmek ve duygularınızı kırdırmak istemiyorsanız İkizler insanına yaklaşmayın.

Bu ilişkide de detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE YENGEÇ

Su grubunun duygulu Yengeç burcu sizi sarmalayacak, gözlerinizle anlaşacağınız birine aşık oldunuz, tebrikler. Çok mutlu olacaksınız.

Sevgiye, yuvaya, maddi güvene önem vermeniz, Ay’ın neden olduğu iyimserlik ve karamsarlık durumlarında birbirinizin durumunu hemen sezerek neşenizi paylaşmanız ya da sıkıntıyı gidermeniz, yoğun cinsel hayatınız bundan iyisi nasıl olur? Sakın bu muhteşem uyumu inatlaşarak bozmayın. Vallahi birbirinizi mumla ararsınız.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE ASLAN

Ateş grubunun pohpohlanmayı çok seven Aslan burcu insanı üstüne düşmenize, kendisiyle ilgilenmenize bayılır. Ama hayatını sürekli sizin dizinizin dibinde geçirmez, geçiremez. Kısıtlanmaya da gelmez.

Mutsuz olursunuz. Çekici Aslan burcu çevresinde, kendini beğenen insanlar ister, su gibi para harcamak is- ter, dostlarla eğlenmek ister. Sitemden, ağlak insanlardan, kıskançlıktan, yerilmekten hiç ama hiç hoşlanmaz. Sizce bu ilişki yürür mü?

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE BAŞAK

Su grubunun duygu dolu Yengeç burcu insanı, toprak grubunun değişken Başak burcu insanına aşık olduysa çabalaması gerekecektir.

Başak burcu üzüleceğinizi, kırılacağınızı düşünmeden konuşur da konuşur, dinleme adabı yoktur. Evine bağlıdır ama baş başa romantik anlar yaşamak isteseniz; yalnızlığı sevmez, kalabalık ister, dostlar ister.

Allah’tan Yengeç burcu da Başak burcu da sevdikleri ne karşı özverili olur. Aşık olduklarında biraz çabayla her şeyin üstesinden gelebilir, ömürlük ilişki kurabilirler.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE TERAZİ

Hava grubunun nazik, zarif, hoş, çekici, sevgiye, yuvasına önem veren, Terazi’si ve duygusal su grubu Yengeç aşkı sonuna kadar yaşayan burçlardır. Fakat bu aşkta çaba gerektirir çünkü Terazi burcunun toplum hayatının canlı, çevresi kalabalıktır.

Terazi burcu insanı alıngandır. Alınan bir Terazi yapı lanı unutmaz.

Emek verirlerse bu ilişki uzun vadeli olabilir.

Tabii ki bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlir ler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE AKREP

“Hay maşallah” dedirten aşk. Su grubunun iki romantiği Zodyak sizi kutsuyor. Yengeç ve Akrep fevkalade anlaşırsınız.

Lafı uzatmaya hiç gerek yoktur. Birbiriniz için yaratıldınız, hayata aynı yerden bakıyorsunuz, yatak odanızdan alev fışkırıyor daha ne olsun?

Kuruntuları, kuşkuları, inadı bir yana bırakıp hayatınızı yaşayın. Şanslısınız.

Bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE YAY

Yay yani yanlış yapma, yürü git! Ateş grubunun değişkeni Yay burcu ile su grubu olan Yengeç burcu uyumlu bir ilişki yaşayamaz.

Yay burcunun değişken fikirleri, güven arayan Yengeç burcu için sorun yaratır. Bağımsız Yay burcu insanı kısıtlanmaya gelmez. Hele onu tutmak için sitem eder, ağlar veya iğnelerseniz her şey ummayacağınız kadar kısa süre de biter.

Kendinizi yok yere üzdürüp, hayata küsmeyin çünkü o yürür ve arkasına bakmaz.

Her şeye rağmen bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE OĞLAK

Toprak grubu Oğlak, su grubu Yengeç’in sizin zıt bur cudur. Birbirinizi tamamlarsınız. Unutmayın ki toprak, susuz olmaz.

Oğlak burcu Yengeç burcu kadar duygulu değildir ama Yengeç kadar sebatlı, inatçı, kuşkucu ve kıskançtır. Birlikte maddi güveni elde eder, para sahibi olur, güzel bir eve kavuşursunuz.

Çabanın çoğu Yengeç burcu insanına düşüyor; Oğlak burcu insanına yardım etmek, destek almak ve sevgi göstermek sayesinde başarı elde edersiniz. Zıt burçların ilişkisi daima ilginçtir ve bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE KOVA

Hava grubunun sabiti Kova burcu insanıyla su grubu Yengeç burcu insanı olmaz boşa kürek çekmeyin. Üzülen taraf siz olursunuz…

Kova burcu insanıyla, Yengeç burcu insanının tek benzer noktaları eve olan bağlarıdır. Yuvaya, aileye önem verir. Ama evi dışında dünyası kalabalıktır ki asla kısıtlanmaya, sınırlandırılmaya gelemez. Onu kısıtlamamanız şartıyla ilişkiniz sürebilir. Ayrıca çok bilgili ve çok yönlü olmanız da şart. Acaba bunca sıkıntıya, gözyaşına, çabaya, diken üzerinde durmaya gerek var mı? Hava suyu buharlaştırıp yok edebilir unutmayın.

Bu zorlu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YENGEÇ VE BALIK

Su grubunun iki duygulu, sevgili, minnoş burcu harika bir yaşam kucağını açmış sizi bekliyor.

Bu aşkta derin bir anlayış ve birbirlerinin kötü günlerinde yardımcı olabilme kapasitesi vardır. Balık burcu paradan anlamaz, Yengeç burcu çekip çevirirse maddi güvene de kavuşulur.

Mutluluğa damladığınız bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.