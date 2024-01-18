MERAKLA BEKLENEN DİZİ İNCİ TANELERİ'NİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ Kanal D ekranında izleyicileri ile buluşmak için geri sayımda!

Yılmaz Erdoğan’ın, kendi yazdığı senaryo ile ekranlara farklı bir dönüş yapacağı dizi yakında ilk bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıkacak.Şarkıları ve dans sahneleri ile haftalardır gündemden düşmeyen diziden çarpıcı diyalogların yer aldığı bir fragman yayınlandı. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği ‘Azem’in hayata tutunma hikayesini konu alan dizi senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek. BKM yapımı dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

DOĞUŞ’TAN HERKESİ ÇOK ETKİLEYECEK ŞARKI “BABAM”

90’lı yıllardan günümüze birçok başarılı şarkıya imzasını atan Doğuş, sessizliğini baba özlemini anlattığı “Babam” adlı yepyeni şarkısıyla bozuyor!

Antalya’da, yurt dışından gelen özel bir ekiple klip çektiği pop soundlu duygusal şarkısının hikayesinden şöyle bahsediyor: “Babam şarkısı benim için çok önemli ve değerli. Bildiğiniz üzere baba duygusunu çok tatmamış biri olarak, kelimeleri yazıya döküp notalarla birleştirmek istedim. Bir çocuk için, babanın yokluğu bir eksikliktir. Çocukluğumda yaşadığım bu eksikliği yıllar sonra bir süre doldursam da içimde hala bir yara olarak kaldı.”

Hayrettin Güneş prodüktörlüğündeki Grand Müzik etiketiyle dinleyicisine ulaşan şarkının, Genel koordinatörlüğünde Selim Seven bulunurken, dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland bulunmakta. İddialı klibin yönetmen koltuğunda Hayrettin Güneş oturuyor. Kayıt, mix, mastering Dijital Meydan’a ait. Düzenleme ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu imzalı.

ÖZGÜR ALTER’DEN YENİ TEKLİ! “DALGIN DALGIN”

Ben kimi sevmişim onun kadar, hasreti oldu dağlar kadar, gecenin ayazında kalmışım ama, üşütmüyor yokluğu kadar. Şarkının nakarat sözleri sevdanın hasretini çekenlerin dilinde pelesenk olacak gibi.

En son çıkardığı “Gelmişine Geçmişine” isimli single parçasıyla müzik listelerini alt üst eden arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Özgür Alter, arayı uzatmadan yeni çalışmasıyla hayranlarının karşısına çıktı. Söz ve müziğinde Özgür Alter imzasını taşıyan “Dalgın Dalgın” ın aranjesi ise Hatem Tutkus’a ait… Dokunaklı sözleri ve etkileyici melodisiyle bir ayrılık şarkısı olan parça müzik severleri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Ünlü sanatçı, her dizeyi titizlikle seçip işlediği şarkının sözleriyle dertlere merhem olacak. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’un kamerasının karşısına geçen Özgür Alter, şarkının ruhuna uygun video kliple hayranlarını mest edecek.

Aydilge ve Eşi Stüdyoya Kapandı

Başarılı sanatçı Aydilge, kendisi gibi müzisyen olan keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç ile üretim kampına girdi.

Son çalışması Sahte Öpüşler’le büyük beğeni toplayan Aydilge, şarkısının başarısını kutlamadan yeniden stüdyoya girerek hummalı bir çalışmaya başladı.Evlerinin bir odasını müziğe ayıran ve rahat çalışabilmek için kendi stüdyolarını kuran Aydilge 2024 yılını da üreterek geçirecek. Özgün müziği ve tarzıyla başarısını kanıtlayan Aydilge zamanının büyük bir kısmını çalışarak geçiriyor.

‘MUTLUYUZ’ FİLMİ ÇIKTIKLARI AVRUPA TURNESİNİ TAMAMLADI

‘Mutluyuz’ filminin oyuncuları İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu Türkiye turnesinin hemen ardından çıktıkları Avrupa turnesini tamamladı.

Tüm Türkiye’de özel gösterimlerde hayranlarıyla buluşan eğlenceli ikili, Almanya ve Hollanda’da da büyük bir ilgiyle karşılaştılar. ‘Mutluyuz’ filmi Türkiye ile eş zamanlı Almanya, Belçika, Danimarka, İngiltere, Fransa, Hollanda, Azerbaycan, Norveç, İsveç ve Avusturya’da da vizyonda!

25 Film yapımcılığında İbrahim Büyükak’ın yazıp, yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı evlilik komedisi ‘Mutluyuz’ filmi vizyona girdiği günden beri sinemaseverlerden aldığı güzel yorumlarla vizyon yolculuğuna devam ediyor. Vizyona girmesiyle beraber başrol oyuncuları Türkiye turnesine çıktılar ve hemen ardından Avrupa’da sinemaseverlerle buluştular. Berlin, Köln, Rotterdam ve Amsterdam şehirlerinde hayranlarıyla bir araya gelip filmi beraber izleyen İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu seyircilerle bol bol fotoğraf çektirdiler.

İkilem Müzik Yolculuğuna Aralıksız Devam Ediyor!

Bugüne kadar yayınladıkları şarkılarla milyonların sevgisini kazanan ve müzik listelerinin zirve gruplarından olan İkilem, yakında yayınlayacakları “Ne Mutsuzum Ne De İyi” isimli EP’nin üçüncü şarkısı “Vazgeçtim Kendimden”i 19 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla yayınlandı.

Sözü ve müziği Serhat Karan’a ait olan “Vazgeçtim Kendimden” parçası, geri dönüşü olmayan bir aşkın izini sürüyor ve eski sevgiliye duyulan özlemi, aşk ve çaresizlik çelişkisi üzerinden anlatıyor.

MİKROFON BAŞINDA 30 YIL

Radyo yayıncılığının usta isimlerinden Cem Arslan, mesleki kariyerinin 30’ncu yılını kutluyor.

“Cem Arslan ile Gazoz Ağacı” programı ile günün en stresli saatlerini dinleyicileri için keyfe dönüştüren Arslan, meslek hayatı boyunca çok sayıda genç iletişimcinin yetişmesine de katkıda bulundu. Çeşitli iletişim fakültelerinde dersler veren Cem Arslan, düzenlediği atölye çalışmaları ile de genç meslektaşlarının gelişimlerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

“Afilli Kentin Alaylıları” adlı bir kitabı da bulunan Arslan, radyo programlarındaki skeçlerinden derlediği “Bir Halk Kahramanı” adlı stand-up gösterisiyle de sahnede seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.