Çalışan gazeteciler haftasında birincisi gerçekleştirilen törenle medya dünyasının başarılı isimleri ödüllendirildi. ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, başarılı radyocular Mine Ayman, Michael Kuyucu ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

Sunuculuğunu sahnelerin başarılı ismi Şenol İpek ve medya dünyasının önemli isimlerinden Esin Yum’un yaptığı törende pek çok isim ödüle layık görüldü…

Sedat Sarıkaya organizatörlüğünde gerçekleşen Altın Orkide Medya Müzik Ödüllerinde İrem Derci, Ziynet Sali gibi müzik dünyasının sevilen isimleri ve ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, başarılı radyocular Mine Ayman, Michael Kuyucu ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

Başarılı klip yönetmeni Buğra Karaçam, Ceybesk, usta oyuncu Nil Ünal, alanında başarılı firma sahipleri ve haber ajansı yöneticileri, usta gazeteci Hakan Solaker, sektörün deneyimli ismi Süha Baki, şarkıcı Tuba Ünal da tören de ödüllendirildi…

SES HAZİNESİ ESİN YUM’A ÖZEL PARANTEZ

Ben bu gece ile ilgili olarak özellikle özel bir parantez açmak istiyorum. Gecede engin tecrübe ve deneyimle Medya dünyanın ünlü ismi Esin Yum, sahnede bir yıldız gibi parladı. Esin Yum’un bir sunucunun sahneyi nasıl kullanması gerektiği ile ilgili âdeta ders verircesine duruşu Türk medya sektörü açısından büyük önem teşkil ediyor. Onun için ben bu özel isme özel bir parantez açıyorum. Tören boyunca gerek sesiyle gerek jest ve mimikleriyle gerek duruşuyla olsun salondaki misafirlerce büyük alkış aldı. Türk magazin dünyasında önemli bir yeri olan sunuculuğun böyle bilir kişilerce yapılaması gerektiğine inanan bir gazeteci olarak son olarak şunu aktarmak istiyorum. Sunuculuğun bir ses hazinesinden sonraki en büyük adımı, işini tıpkı satranç oyununda olduğu gibi doğru hamlelerle yapabilmektir asıl büyük marifet ve Esin Yum bunun en büyük örneklerinden bir tanesidir.