Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen WinterLeague Convention 2024 (WLC) şöleni önemli isimleri Antalya’da bir araya getirdi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen spor profesyonelleri, dört gün boyunca otuz kadar panelde bu sihirli oyunun içinde yer alan farklı konularda fikirlerini sunma şansı buldu.

Katılımcılar konuşma panellerinin yanı sıra, markalarını ve projelerini oluşturulan stand ve forumlar aracılığıyla kamuoyuna anlattılar. Şunun altını çok net biçimde çizmemiz gerek. Ülkemizin futboluna ve marka değeri adına güzel bir etkinlik oldu.

Bu yılki birliktelikte, halen Oympiakos’un sportif direktörü yapan Fransız eski futbolcu Christian Carambeu, Rumen futbolunun önemli temsilcilerinden, bir dönem Bursaspor’da da forma giyen Ioan Lupescu ve Ümraniyespor Futbol Akademisi Direktörü Fatih İbradı katılımcılar arasından sadece birkaç tanesiydi.

Çok değerli isimlerin, futbolun içinde var olan hemen her konuda görüş alışverişinde bulunduğu panellerde, futbol başta olmak üzere diğer branşlara da doğrudan etki edecek konu başlıkları ortaya çıkarıldı.

Geçtiğimiz yılki organizasyona tam kadro katılan Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu yıl etkinlikte yer almamış olmasına doğrusunu söylemek gerekirse çok şaşırdım. Sadece TFF’nin değil, konuyla ilintili tüm birimlerin mutlak surette temsilci bulundurması gerektiğine inandığım WLC 2024 üstlendiği misyonla, cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir programı sahneye koymuş oldu.

WinterLeague fikrinin gerçeğe dönüşmesi için olağanüstü bir gayret sarf ederek her yıl çıtayı daha yukarıya çıkarıp bu yıl üçüncüsünü geride bıraktığımız organizasyonun kurucu başkanı Behiç Kaya da aynı duruma vurgu yaptı.

Kendisiyle etkinlik alanında yaptığımız kısa söyleşilerde, WLC 2024’ün çok önemli bir boşluğun doldurulması adına olan misyonundan söz ederken, gelecek yılın hazırlıklarına şimdiden başladıklarının altını çizdi.

Başkan Kaya, tüm katılımcı ve sponsor firmalardan aldıkları geri bildirimin, yapılan işin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Doğrusunu söylemek gerekirse, yakın zaman diliminde futbol dünyamızın hakem yumruklamak, sahadan takım çekmek ve Suudi Arabistan’da yaşanan olaylarla erozyona uğrayan imajın kurtarılması adına WLC 2024 tam bir can simidiydi.

Evet, kişisel yaşamımızın hayli önemli bir bölümünde tutkuyla yer verdiğimiz futbol adına çok değerli bir organizasyonu geride bıraktık. Gelecek yıl da, daha güçlü ve daha etkili bir WLC izleme umuduyla diyorum efendim.

Hoşçakalın…